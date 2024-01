Consiliul Concurenței analizează posibilitatea preluării First Bank de către Instensa Sanpaolo Bank

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Intesa Sanpaolo S.p.A. intenţionează să preia First Bank S.A, a anunţat, vineri, autoritatea de concurenţă.

Intesa Sanpaolo S.p.A. este activă în principal în domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mamă a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent în România prin intermediul subsidiarei române, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.

First Bank S.A. este o instituţie de credit activă pe piaţa serviciilor financiar-bancare din România, care operează o reţea de 40 de sucursale şi oferă servicii atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

Conform prevederilor Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile de la data prezentului anunţ.

Discuțiile referitoare la preluarea First Bank de către Intensa Sanpaolo Bank au început încă din luna august a anului trecut, când grupul bancar italian susținea că este în negocieri pentru a achiziţiona First Bank din România, de la fondul american de investiţii J.C. Flowers.

Creditorul italian discuta la acel moment condiţiile tranzacţiei, care ar putea evalua First Bank la aproximativ 200 milioane de euro (216 milioane de dolari), informeaza la acel moment Agerpres. Negocierile au fost în derulare pentru o perioadă de 6 luni.

Purtătorii de cuvânt ai Intesa, JC Flowers şi First Bank nu au dorit să comenteze informaţia.

Intesa Sanpaolo SpA, cea mai mare bancă din Italia, are o subsidiară în România, care are active de aproximativ 1,5 miliarde de euro şi peste 60.000 clienţi.

First Bank furnizează o gamă diversificată de produse şi servicii financiare către clienţii de retail, IMM-uri şi mari companii. JC Flowers a achiziţionat First Bank de la Piraeus Bank în 2018. Un an mai târziu, a preluat rivalul mai mic Leumi, care a fost încorporat în brandul First Bank.

În ianuarie, Bloomberg anunţa că JC Flowers vrea să vândă First Bank şi a avut discuţii preliminare cu UniCredit SpA dar nu s-a ajuns la un acord. Separat, în iulie UniCredit a decis să nu continue negocierile pentru achiziţionarea subsidiarei din România a OTP Bank Nyrt.