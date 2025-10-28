Fabrică deschisă recent în România, scoasă la vânzare după doar patru ani

O fabrică abia deschisă de patru ani în România, care a operat deja sute de concedieri, va fi vândută, a anunțat echipa de consultanți angajată să promoveze vânzarea și să negocieze termenii contractuali.

Colliers a fost desemnată consultant exclusiv pentru vânzarea fabricii Haier Tech Europe din proximitatea orașului Ploiești, județul Prahova, în urma unui proces competitiv de selecție la care au participat principalele companii de consultanță imobiliară de pe piață. Mandatul Colliers include reprezentarea intereselor Haier în procesul de identificare a potențialilor cumpărători sau a utilizatorilor finali din domeniul producției.

Haier este o companie multinațională de electrocasnice și electronice de consum, precum și un lider global în soluții pentru o viață mai bună și transformare digitală, oferind o gamă variată de produse și branduri. Haier România este amplasată pe un teren de 130.000 de metri pătrați, unitatea de producție fiind situată în zona industrială Ariceștii Rahtivani, la mai puțin de 1 oră de centura de nord București, oferind acces rapid la infrastructura rutieră principală și la Portul Constanța.

În cadrul procesului de aliniere strategică la obiectivele globale, compania a decis recent să își optimizeze structura activităților de producție din Europa și, în acest context, să încheie operațiunile unității din România, măsură care va fi urmată de procesul de vânzare a acesteia.

„Fabrica Haier oferă standarde ridicate de calitate, eficiență, sustenabilitate si modularitate, fiind atractivă atât pentru investitori strategici, cât și pentru companii care caută o unitate de producție complet funcțională, cu infrastructură modernă și posibilități de extindere. Pe piața din România nu a existat până în prezent o unitate de producție care să îmbine această dimensiune impresionantă cu un standard atât de înalt al calității și care să fie disponibilă imediat. Suntem onorați să avem acest mandat și entuziasmați de perspectiva de a valorifica potențialul proiectului, contribuind astfel la dezvoltarea comunității din Ploiești, Prahova și Aricești. Ne propunem să abordăm acest demers cu flexibilitate și profesionalism, urmărind să structurăm o tranzacție echilibrată, care să aducă beneficii tuturor părților implicate, atât vânzătorului, viitorilor ocupanți și locuitorilor din zonă”, spune Lucian Opriș, Head of Special Projects | Office, Industrial & Logistics la Colliers.

Fabrica Heir a început producția în decembrie 2021.

Haier Europa face parte din Haier Smart Home, grupul numărul unu la nivel global în domeniul electrocasnicelor şi în rândul companiilor Fortune Global 500. Listat la Bursa de Valori din Shanghai (SHA: 600690) din 1993, Haier Smart Home este prezent pe toate cele 5 continente cu 25 de parcuri industriale, 10 centre de cercetare şi dezvoltare şi aproximativ 100.000 de angajaţi.