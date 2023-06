Fabrica de Zahăr Bod nu își reia producția în acest an

Fabrica de Zahăr Bod nu își va relua producția nici în acest an, dat fiind faptul că noii acționari nu au reușit să încheie contracte ferme cu fermierii.

Potrivit datelor transmise de Radio România Brașov, fermierii din județele Brașov, Covasna și Harghita nu au încheiat contracte cu fabrica.

„Motivul este unul foarte simplu: nu am găsit înțelegere și nici fermierii nu au avut anul acesta suprafețe pregătite pentru a putea cultiva în zona Brașov, Covasna, Harghita. Cei care au cultivat sfeclă de zahăr în zona Brașov – Harghita - Covasna au semnat contracte cu noi și sfecla va merge în fabrica de zahăr de la Luduș. Vom procesa acolo anul acesta, deoarece împreună cu fermierii din zona Mureșului am reușit să strângem o suprafață mică față de ceea ce ne-am dorit noi, doar pentru fabrica de la Luduș”, a explicat directorul general Best Achiziții, Mihaela Neagu.

Conform sursei citate, pentru că producția de zahăr va fi mai mică anul acesta, cumpărătorii vor resimți scumpirile la raft.

Mihaela Neagu, proprietara companiei Best Achiziții, cea care a preluat fabrica brașoveană, a anunțat că unitatea de producție va intra în conservare, urmând să fie sistată și activitatea de ambalare a zahărului adus din Ucraina, după ce din data de 5 iunie au fost interzise exporturile din această țară către Uniunea Europeană.

Compania Best Achiziții a finalizat, în luna noiembrie, preluarea integrală a activelor Fabricii de Zahăr Bod, după doi ani de la demararea tranzacției de preluare.

„La o prima evaluare pe care am realizat-o cu experții cooptați, pentru repornirea fabricii în acord cu standardele în domeniu se impune o investiție de aproximativ trei milioane de euro. Retehnologizarea fabricii pentru a devein una dintre cele mai modern fabrici de zahăr din Europa reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale companiei”, spunea atunci Mihaela Neagu.

Fabrica de zahăr din localitatea brașoveană Bod anunțase tot în luna noiembrie a anului trecut că ar intenționa să reia producția începând din 2023.

Potrivit datelor transmise, săptămâna trecută, de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), preţul mondial al zahărului a crescut, în mai, pentru a patra lună consecutivă, înregistrând un avans de 5,5% faţă de luna aprilie, şi a ajuns la un nivel care este cu aproape 31% peste cel înregistrat în urmă cu un an.

Potrivit FAO, scumpirea zahărului reflectă livrările globale limitate şi impactul fenomenului meteo El Nino asupra culturilor de trestie de zahăr din următorul sezon.

Totodată, în România, zahărul se află în topul celor mai mari scumpiri înregistrate în ultimul an, cu o creştere a preţului de 58,25% în aprilie 2023 faţă de aprilie 2022, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).