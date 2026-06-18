Exportăm energie ieftină, importăm vulnerabilități scumpe. Paradoxul energetic al României în 2026

Deși România produce mai multă energie electrică și își consolidează poziția de exportator regional, datele statistice aferente primelor patru luni din 2026 arată o creștere a dependenței de importurile de combustibili și o serie de vulnerabilități structurale care contrazic discursurile despre independență energetică, susține Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Datele statistice ale INS aferente perioadei 1 ianuarie – 30 aprilie 2026 conturează una dintre cele mai interesante evoluții ale sectorului energetic românesc din ultimii ani. La prima vedere, cifrele par contradictorii: resursele de energie primară scad cu 3,3%, producția internă de energie primară este în declin, consumul final de energie electrică se reduce cu 2,7%, însă producția de energie electrică crește cu 7%, iar exporturile de energie ating niveluri record, crescând cu aproape 16%.

În realitate, aceste evoluții descriu transformarea accelerată a structurii energetice a României, o economie care devine tot mai dependentă de importurile de combustibili și tot mai orientată către exportul de energie electrică produsă din surse regenerabile.

Scăderea resurselor energetice ascunde schimbări structurale profunde

Resursele de energie primară au ajuns la 10,48 milioane tep, cu 3,3% sub nivelul perioadei similare din 2025. Diminuarea este rezultatul cumulativ al reducerii producției interne și al scăderii importurilor totale.

Producția internă a coborât cu 1,5%, la 5,5 milioane tep, în timp ce importurile au scăzut cu 5,2%, la 4,98 milioane tep. Privită superficial, această evoluție ar putea sugera o diminuare a dependenței de importuri. În realitate, structura importurilor indică exact contrariul.

România importă mai puțin ca volum total, dar mult mai mult din anumite resurse critice. Produsele petroliere importate au crescut cu 36,7%, gazele naturale utilizabile din import au crescut cu 46,8%, iar cărbunele net importat a crescut cu 24%.

„Singura categorie majoră aflată în scădere este importul de țiței, care s-a redus cu aproximativ 30%, dar asta pe fondul creșterii produselor petroliere cu 36,7%. Această situație este cu atât mai paradoxală cu cât în această perioadă prețurile la produsele petroliere au fost mai mari decât cele ale țițeiului importat de România. Și atunci de ce această evoluție?

Această schimbare sugerează o transformare importantă a fluxurilor energetice. În loc să importe materii prime pentru prelucrare internă, economia utilizează într-o măsură mai mare produse energetice deja procesate sau gaze naturale direct consumabile. Din perspectiva securității energetice, aceasta nu reprezintă neapărat o veste bună, deoarece dependența de piețele externe pentru consumul imediat crește. Iată marea diferență între populismul „România HUB energetic”, „România independentă energetic” și realitățile statistice deloc cunoscute de politicieni și oameni”, notează expertul în energie.

Energia electrică, singurul segment aflat pe creștere

Un element remarcabil este faptul că energia electrică reprezintă singurul segment energetic cu evoluție pozitivă. Toate celelalte forme de energie primară au înregistrat scăderi ale producției interne.

Creșterea producției de energie electrică cu aproximativ 7% demonstrează că sistemul energetic românesc începe să beneficieze de investițiile realizate în ultimii ani în capacități regenerabile și de condițiile hidrologice favorabile din 2026. Din păcate, această evoluție aparent pozitivă nu este în realitate chiar așa, deoarece energia electrică vândută este foarte, foarte ieftină și iată cum și singurul lucru aparent pozitiv în statistica energetică românească nu este chiar pozitiv.

Hidroenergia – marele câștigător al anului 2026

Dacă există un actor care a schimbat complet imaginea sistemului energetic în primele patru luni ale anului, acesta este sectorul hidroenergetic.

Producția hidrocentralelor a crescut cu 31,5%, respectiv cu peste 1,2 TWh.

Această creștere este impresionantă din mai multe motive. Reprezintă aproape întreaga creștere a producției naționale de energie electrică, a compensat integral scăderile din termocentrale și centralele nucleare și a redus presiunea asupra importurilor de energie electrică.

„Rezultatul confirmă încă o dată rolul strategic al hidroenergiei în România. Nicio altă tehnologie nu poate furniza într-un interval atât de scurt un volum suplimentar de peste 1 TWh. Totodată, dependența de condițiile hidrologice rămâne ridicată. Dacă 2026 beneficiază de debite favorabile, un an secetos poate inversa rapid această contribuție pozitivă”, susține Chisăliță..

Regenerabilele continuă expansiunea, dar tranziția rămâne incompletă

Alături de hidroenergie, sursele regenerabile noi continuă să își consolideze poziția. Energia eoliană a crescut cu 12,5%, iar energia solară cu 26,4%. Deși valorile absolute sunt inferioare creșterii hidroenergiei, semnalul este extrem de important.

Energia fotovoltaică a adăugat aproape 300 milioane kWh într-un singur an, ceea ce indică intrarea în exploatare a unui număr semnificativ de noi capacități. În plus, ritmul de creștere al producției solare este cel mai ridicat dintre toate tehnologiile energetice majore.

Datele confirmă că România traversează o etapă de accelerare a producției de energie regenerabilă, care începe să ocupe o pondere din ce în ce mai mare în mixul de producție, dar scăderea consumului scoate în evidență lipsa transformărilor reale din societatea românească. Cu alte cuvinte, tranziția energetică către alte forme de energie, mult invocată, este departe de realitate.

Termocentralele și energia nucleară pierd teren

În contrast cu performanța regenerabilelor, producția convențională este în recul. Termocentralele au produs cu 3,6% mai puțin, iar centralele nuclearo-electrice cu 2,9% mai puțin.

În cazul termocentralelor, reducerea este explicabilă prin creșterea producției hidro și regenerabile, care au prioritate economică în piață datorită costurilor marginale reduse.

Scade consumul, crește producția: semnal de încetinire și lipsă de electrificare

Poate cea mai surprinzătoare informație este reducerea consumului final de energie electrică cu 2,7%. Această evoluție trebuie analizată cu atenție. Consumul industrial și comercial a scăzut cu numai 0,4%, ceea ce indică o relativă stabilitate a activității economice.

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În schimb, consumul populației s-a redus cu 10,1%, o scădere excepțional de mare pentru doar un an.

Există mai multe explicații posibile: temperaturi mai ridicate decât în perioada similară din 2025, măsuri de eficiență energetică, autoconsum din instalații fotovoltaice rezidențiale și comportament de economisire determinat de costurile energiei.

Dacă tendința se va menține pe întregul an, România ar putea înregistra una dintre cele mai puternice reduceri ale consumului rezidențial din ultimul deceniu.

Exporturile cresc puternic, dar la prețuri mici

În timp ce consumul intern scade, exporturile cresc puternic. Doar că sunt exporturi conjuncturale din miezul zilei, la prețuri mici.

Exportul de energie electrică a ajuns la 5,15 TWh, cu aproape 709 milioane kWh peste nivelul anului anterior. Creșterea exporturilor este mai mare decât creșterea producției totale de energie electrică.

„Acest fapt demonstrează că excedentul de producție generat în principal de hidroenergie și regenerabile a fost direcționat către piețele externe”, precizează specialistul.

Importurile de energie electrică scad, dar apar noi semne de întrebare

Un alt indicator pozitiv este reducerea cu 15% a importurilor de energie electrică. Această evoluție este consecința directă a creșterii producției interne și confirmă îmbunătățirea gradului de autosuficiență electrică.

Singurul indicator negativ din sectorul electric îl reprezintă consumul propriu tehnologic, care a crescut cu 325 milioane kWh, respectiv aproape 18%.

„O asemenea majorare este semnificativă și poate indica volume mai mari tranzitate prin rețele, fluxuri sporite de export, congestii și limitări operaționale sau necesitatea accelerării investițiilor în infrastructura de transport și distribuție”, arată expertul în energie.

În condițiile în care exporturile cresc puternic, o parte a acestei majorări este explicabilă. Totuși, tendința trebuie urmărită atent deoarece reduce eficiența generală a sistemului energetic.

Dincolo de sloganuri: România intră într-o nouă etapă energetică

Datele aferente primelor patru luni ale anului 2026 transmit un mesaj mult mai complex decât imaginea optimistă prezentată frecvent în discursul public. Deși România produce mai multă energie electrică și își consolidează poziția de exportator regional, fundamentele sistemului energetic nu indică o creștere a securității energetice, ci dimpotrivă, o accentuare a unor vulnerabilități structurale.

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Creșterea producției de energie electrică cu aproximativ 7%, susținută în principal de hidroenergie, eolian și fotovoltaic, confirmă efectele investițiilor realizate în ultimii ani și ale condițiilor hidrologice favorabile din 2026. Totuși, această evoluție trebuie privită cu prudență. O mare parte din surplusul de energie a fost exportată la prețuri reduse, ceea ce limitează beneficiile economice pentru sistemul energetic și pentru economia națională. Astfel, chiar și unul dintre puținele capitole aparent pozitive ale bilanțului energetic ridică semne de întrebare privind eficiența economică a modelului actual de dezvoltare.

În același timp, statisticile arată că România produce mai puține resurse energetice primare, înregistrează scăderi ale producției interne la aproape toate formele de energie și devine tot mai dependentă de importuri pentru acoperirea necesarului de consum. Importurile de gaze naturale utilizabile au crescut cu aproape 47%, cele de produse petroliere cu 36,7%, iar cele de cărbune cu 24%, evoluții incompatibile cu imaginea unei țări care și-ar consolida independența energetică.

Deosebit de relevantă este evoluția sectorului petrolier. Importurile de țiței au scăzut cu aproximativ 30%, însă importurile de produse petroliere au crescut cu peste 36%. Mai mult, această schimbare s-a produs într-o perioadă în care prețul produselor petroliere importate a fost superior celui al țițeiului. În mod firesc apare întrebarea: de ce România renunță la importul de materie primă și crește importul de produse cu valoare adăugată mai mare? Răspunsul conduce către o problemă mult mai profundă privind competitivitatea și utilizarea capacităților interne de rafinare și procesare.

Această transformare a fluxurilor energetice indică faptul că economia românească importă într-o măsură tot mai mare energie gata procesată și combustibili direct consumabili, în loc să valorifice intern materiile prime. Din perspectiva securității energetice, aceasta nu reprezintă un progres, ci o creștere a dependenței față de piețele externe și față de volatilitatea prețurilor internaționale.

„Realitatea statistică arată că România se află într-o perioadă de tranziție incompletă, în care succesul unor segmente ale sectorului energetic coexistă cu vulnerabilități structurale importante. Dincolo de sloganuri și declarații politice, adevărata provocare rămâne transformarea creșterii producției de energie într-o creștere a securității energetice, a competitivității economice și a bunăstării consumatorilor. Iar datele din primele patru luni ale anului 2026 arată că acest obiectiv este încă departe de a fi atins”, încheie specialistul.