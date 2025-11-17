Articol publicitar

EVERGENT Investments propune acționarilor un dividend de 0,135 lei/acțiune

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments, companie de investiții listată sub simbolul EVER, a convocat Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 18/19 decembrie 2025.

Propunerea supusă votului acționarilor este aprobarea distribuirii de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți și a dividendului brut de 0,135 lei pe acțiune, cu data plății 17 iunie 2026.

“Propunerea de distribuire a dividendelor confirmă angajamentul față de obiectivul strategic de a crea valoare pentru acționarii EVERGENT. Strategia noastră de administrare a capitalului rămâne consecventă. Alocăm capital pentru a accelera proiecte investiționale în creștere, în timp ce distribuim dividende și derulăm programe de răscumparare. Această strategie este în beneficiul acționarilor și se reflectă în rezultatele financiare ale companiei și în evoluția prețului acțiunii EVER.” a declarat Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments.

„Prin propunerea de acordare a dividendelor, returnăm valoare acționarilor noștri într-o perioadă marcată de provocări. Acest demers este rezultatul unui lanț de decizii ancorate într-o strategie clară, o execuție profesionistă și rezultate financiare solide. Ne ghidăm după viziunea pe termen lung care consolidează poziția companiei pe piață și întărește fundamentul relației cu acționarii noștri. ” a afirmat Cătălin Iancu, Directorul general al EVERGENT Investments.

În contextul modificării cadrului fiscal aplicabil începând cu anul 2026, propunerea actuală de distribuire a dividendelor reflectă angajamentul asumat prin Politica de dividend, de a returna valoare acționarilor printr-un mix între dividende și programe de răscumpărare, care are ca obiectiv reducerea discountului de tranzacționare prin recunoașterea în piață a valorii activelor administrate și creșterea prețului acțiunii.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experienţă de peste 30 de ani în piaţa românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunităţii din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunităţi investiţionale, atât în piaţa de capital, cât şi prin proiecte de private equity in agribusiness, real estate și tehnologie.

