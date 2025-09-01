search
E oficial. Bonusuri de performanță mai mici pentru bugetarii care gestionează fonduri europene

0
0
Publicat:

Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, însă mai mici decât în prezent, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Monitorul Oficial.

Monede de 1 euro puse pe steagul UE
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță

În M.Of. nr. 806 din 29 august 2025 a fost publicată Hotărârea de Guvern pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Hotărârea modifică criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare.

Astfel, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de bază și a indemnizațiilor aferente de 40%, față de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, față de 25% cât este în prezent, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creșteri salariale.

Se consideră că au fost înregistrate progrese în implementarea proiectului, dacă a fost realizată o creștere a execuției documentare (studii, referate, cereri de plată, documentația pentru proiectare inclusiv obținerea de avize) de cel puțin 5% pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau a fost realizată o creștere a execuției fizice de cel puțin 3%. Totodată, dacă au fost derulate cel puțin 3% dintre activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea acestuia, sau au fost recepționate cel puțin 3% din bunurile, serviciile, lucrările prevăzute în proiect.

Dacă timpul lunar efectiv lucrat pe proiectele de investiții finanțate din fonduri europene este de cel mult 20 de ore, sporul poate fi între 5-10%, în funcție de valoarea proiectului sau a proiectelor, iar acest procent crește gradual. La peste 80 de ore lucrate pe lună, sporul poate fi de 25-50%, la un proiect cu o valoare de peste 20 de milioane de lei.

Curtea de Conturi a României poate verifica raportul de progres, iar, în cazul în care se dovedește că nu reflectă realitatea, pentru sumele obținute nelegal răspunderea este în solidar a echipei de proiect, a persoanelor aflate pe circuitul de avizare și a ordonatorului de credite.

Măsurile au intrat în vigoare la 1 septembrie 2025.

Economie

loading Se încarcă comentariile...
