Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
RO e-Factura nu mai este obligatorie pentru persoanele fizice și agricultori

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor sau din agricultură nu mai sunt obligate să folosească sistemul RO e-Factura de la 1 iunie, după ce Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților a adoptat luni un amendament propus de Ministerul Finanțelor, prin care elimină această obligativitate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO gov.ro
Ministerul Finanţelor a susţinut un amendament adoptat astăzi în Comisia de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura şi reduce birocraţia pentru persoanele fizice şi anumite categorii de contribuabili. Amendamentul, care modifică Ordonanţa de urgenţă nr. 120/2021 privind sistemul naţional RO e-Factura, a fost preluat şi susţinut de toţi membrii Comisiei. Prin aceste modificări, se urmăreşte menţinerea obiectivelor de digitalizare şi transparenţă fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporţionate pentru persoane fizice sau activităţi economice de mică amploare. Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligaţia utilizării e-Factura persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor, activităţi agricole, precum şi institutele şi centrele culturale străine care funcţionează în România în baza unor acorduri interguvernamentale", se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Noile reguli vin ca răspuns la criticile societății civile și ale categoriilor profesionale, eliminând obligațiile administrative considerate disproporționate pentru activitățile de mică amploare. O petiție pe platforma Declic împotriva acestei măsuri strânsese deja mii de semnături în doar 24 de ore.

Problema fusese semnalată inclusiv de premierul interimar Ilie Bolojan, care a declarat recent în cadrul unui podcast că extinderea e-Factura la persoanele fizice cu mici afaceri generează o birocrație suplimentară. 

Modificările aduse sistemului RO e-Factura

Noua formă a actului normativ stabilește o serie de scutiri și simplificări majore pentru mai multe categorii de contribuabili. În primul rând, cetățenii care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole nu mai sunt obligați să folosească sistemul RO e-Factura. De asemenea, se elimină obligativitatea raportării pe bază de CNP, astfel că persoanele fizice care se identifică fiscal prin Codul Numeric Personal vor avea opțiunea, și nu obligația, de a utiliza această platformă.

O altă modificare importantă vizează agricultorii persoane fizice. Aceștia sunt exceptați deoarece activitatea și trasabilitatea operațiunilor lor sunt deja asigurate prin carnetele de comercializare, care conțin toate datele obligatorii ale unei facturi. Totodată, centrele și institutele culturale din alte state care își desfășoară activitatea în România în baza unor acorduri interguvernamentale sunt scutite de la raportare, măsura fiind luată din cauza problemelor tehnice generate de absența unui cod de identificare fiscală. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, a fost introdus și un mecanism prin care persoanele care nu mai au obligația legală sau care nu mai doresc să folosească RO e-Factura pot solicita oficial radierea din registrele sistemului.

Reacția Ministerului Finanțelor

Reprezentanții instituției au precizat că modificările adoptate au scopul de a menține obiectivele naționale de digitalizare și transparență fiscală, evitând însă impunerea unor sarcini administrative exagerate asupra persoanelor care nu desfășoară activități comerciale propriu-zise. De asemenea, sistemul va rămâne în continuare disponibil în formă opțională pentru toți cei care vor dori să îl folosească.

Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale şi de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil şi predictibil cu oamenii care îşi declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF şi modernizarea administraţiei fiscale rămân priorităţi clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare şi mai puţină birocraţie, nu obligaţii disproporţionate pentru persoane care nu desfăşoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

