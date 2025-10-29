search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dumitru Chisăliță și-a dat demisia de la Romgaz. Care sunt motivele

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dumitru Chisăliţă a demisionat din poziţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Romgaz şi îşi va relua activitatea în fruntea Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).

Sediu ROMGAZ bun ian 2025 jpg

Am decis să îmi închei mandatul de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA, o poziţie care mi-a oferit onoarea de a contribui la definirea unei noi direcţii strategice ale uneia dintre cele mai importante companii din România. Având în vedere că, în urma finalizării etapei de selecţie pentru noul Consiliu de Administraţie al SNGN Romgaz SA, etapă în care nu am fost inclus pe lista scurtă a candidaţilor admişi, şi propus să fiu revocat începând cu data de 11 noiembrie 2025, consider că este firesc ca poziţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie să fie exercitată de o persoană validată şi susţinută de mecanismele formale de selecţie. În momentul în care procedura oficială nu mă regăseşte între opţiunile pentru viitorul Consiliu, apreciez că nu ar fi coerent, nici instituţional, nici personal, să continui să exercit această funcţie", a transmis Dumitru Chisăliţă, într-un comunicat.

Acesta a făcut un bilanţ al activităţii companiei pe perioada mandatului său de şase luni în funcţia de preşedinte al CA Romgaz. Astfel, compania a atins maximumul istoric al cotaţiilor bursiere de 10,1941 lei/acţiune, respectiv o creştere a valorii acţiunii cu 82% faţă de momentul alegerii sale în funcţia de preşedinte CA.

De asemenea, compania a început analiza în vederea stabilirii fezabilităţii achiziţiei combinatului Azomureş, în vederea creşterii valorii adăugate a gazelor naturale, a început activitatea de foraj a gazelor în zona de mare adâncime în Marea Neagră şi a atins cea mai mare adâncime la care s-a forat vreodată în zăcământul Caragele - 5256 metri - pentru a investiga prezenţa gazelor în aceste orizonturi.

În plus, Romgaz a înfiinţat prima companie de trading de gaze în Republica Moldova şi a reziliat contractul păgubos cu compania Duro Fulguera pentru construcţia Centralei de la Iernut.

Cantitatea de gaze livrate a crescut faţă de anul trecut cu 12%, a adăugat Chisăliţă.

Vreau să precizez că această demisie nu izvorăşte din renunţare, ci din dorinţa sinceră de a-mi asuma o poziţie corectă şi echilibrată, precum şi din nevoia de a mă întoarce acolo unde pot aduce cea mai mare valoare - în spaţiul gândirii libere şi al iniţiativei independente, prin Asociaţia Energia Inteligentă. (...) Revenirea mea în fruntea Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) nu este un pas înapoi, ci o continuare firească a drumului meu profesional şi personal. Cred cu tărie că România are nevoie, mai mult ca oricând, de voci independente, de analize lucide şi de soluţii curajoase în domeniul energiei - iar prin această asociaţie îmi propun să continui să ofer aceste lucruri, cu aceeaşi pasiune şi responsabilitate. Am învăţat că adevărata putere nu stă în funcţii, ci în libertatea de a gândi, de a construi şi de a acţiona în folosul oamenilor. Aceasta este direcţia în care aleg să merg mai departe", adăugat el. 

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
digi24.ro
image
Cum explică șeful Apărării că românii au aflat „pe surse” de redimensionarea trupelor americane: „Nu ne-am sincronizat”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
mediafax.ro
image
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Gestul aparent banal prin care românii riscă să anuleze certificatul de naştere, căsătorie sau deces
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
prosport.ro
image
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
playtech.ro
image
FCSB, față în față cu coșmarul din 2005 în Cupa României Betano. Trupa lui Becali, eliminată atunci de Rapid II
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii a anunțat majorarea tichetelor de masă. Guvernul urmează să decidă dacă și salariul minim va crește
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cu ce AVERE rămăsese Ștefania Szabo, după divorț. Era destul de bogată. Fostul soț s-a recăsătorit și e la al treilea mariaj
romaniatv.net
image
16 nume de copii au fost interzise! Iată lista
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Conducătorii auto care n-ar trebui să se urce la volan, deși au permis auto de ani buni
actualitate.net
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!