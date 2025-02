Cum fac economii IT-iștii afectați de Ordonanța trenuleț: „Am minus 1.100 de lei net. De unde reduc acești bani?”

Numeroși angajați în domeniul IT din România, afectați de reducerile salariale, spun că încearcă să se adapteze unui nou stil de viață, bazat pe economii și renunțarea la servicii scumpe. Unii se arată hotărâți să plece din țară.

Adoptată în 30 decembrie 2024, „Ordonanța trenuleț” afectează numeroși angajați din sectoarele IT, Construcții și Agricultură.

Decizia Guvernului României de a elimina facilitățile fiscale acordate angajaților din aceste domenii cu salarii de până la 10.000 de lei a dus la o reducere semnificativă a veniturilor nete. Angajații din IT afectați de noile reglementări sunt nevoiți să își „reseteze” planurile în privința cheltuielilor.

Salarii mai mici, cheltuieli mai puține

Un programator a relatat că a primit un salariu redus cu 1.100 de lei și i-a invitat pe români să spună cum se vor descurca ei într-o situație asemănătoare.

„De luna asta, am minus 1.100 lei net, scurt. Întrebarea e de unde reducem acești bani? Gătim mai mult acasă - mâncăm mai sănătos, învățăm să gătim. Nu mai lăsăm bacșiș - reducem evaziunea. Mergem mai mult pe jos - sănătate. Închidem din abonamente - timp liber. Investigațiile nu le mai facem toate la privat - punem presiune pe îmbunătățirea sistemului public. Căutăm altă firmă - poate fi o variantă pentru cei cu mai multă experiență, dar mai greu pentru juniori. Nu-i mai dăm talpă pe autostradă - salvăm planeta. Spălăm vasele în WC - Orice sfat e binevenit. Coasem chiloții, reducem consumerismul - aptitudine nouă se poate dovedi util pentru un job secundar. Vom munci mai mult și vom pierde ceva mai mult timp pentru unele lucruri, dar câștigăm la capitolul sănătate și abilități. Scăderile se vor propaga și în celelalte industrii (în special servicii)”, scrie programatorul pe Reddit.

Unii români i-au transmis că au început să renunțe la unele dintre serviciile pe care le considerau normale în lunile trecute, cum erau cele de livrări la domiciliul, la aplicațiile de taxi, abonamentele la companiile de streaming și filme.

„Au fost o grămadă de bani aruncați. În ultima perioadă am și avut probleme cu livrările, că nu aveau curieri și trebuia să anulez”, afirmă un programator.

Alt român spune că a renunțat complet la comenzi din restaurante și s-a apucat de gătit.

„Cu banii economisiți ne-am luat cele mai tari scule posibile, vesela premium etc. Am ajuns la nebunii grave, materii prime cumpărate direct de producători din afară etc., ingrediente premium din Grecia, Italia, Spania etc. Am învățat să gătesc o grămadă de lucruri. Fac o tonă de sushi cu banii cu care luam o caserolă amărâtă. Și per total sunt mai relaxat, pentru ca dacă se duce IT-ul am un avantaj în plus și poate deschid un mic restaurant sau o pensiune”, scrie acesta.

Un alt român spune că începe să își minimizeze cheltuielile considerate mofturi. „Tot ies în oraș, dar mai organizat, nu în fiecare weekend. Nu o să-mi mai fac concediul în țară”, afirmă acesta.

Unii internauți spun că o idee de economisire poate fi conducerea prudentă. „Mergem cu 100 km/h pe autostradă, în loc de 140 km/h”, spune acesta.

Restaurantele scumpe, evitate

Alți români spun că nu mai merg la sălile de fitness, tot pentru a economisi bani. „Am renunțat la antrenor. I-am zis că, din păcate, nu îmi mai permit să îi dau banii lui că trebuie sa ii dau la stat”, a scris un alt român.

Un alt programator susține cum a reușit să economisească 1.000 de lei. „Am redus de luna trecută de cate ori mănânc în oraș, câte cafele beau în oraș. Am înjumătățit costurile cu Bolt pentru că merg mai mult pe jos. Și din asta mi-au ieșit cam 1.000 de lei”, afirmă acesta.

Reducerile îi afectează mai mult pe românii care au afaceri în domeniul serviciilor și Horeca, spune un alt programator.

„Avem lângă birou mai multe cantine. Unele mai scumpe, altele mai ieftine. Înainte le alternam, o dată la una, data următoare la cealaltă. De când cu tăierile, nimeni nu mai merge la cantinele scumpe. Ori merg la cele ieftine, ori unii vin cu pachet de acasă. Ieri m-am întâlnit prin complex cu unul dintre bucătarii de la o cantină cu prețuri mai mari. Era disperat că nu mai vin oameni la el, că nu mai are vânzare. Îmi tot propovăduia meniul zilei, numai să venim. Prietena mea, la fel. A decis să renunțe la coafor și manichiură. Cine va avea de suferit? Păi tot femeile la care se ducea lunar. Tot alții suferă, nu noi neapărat. Culmea este ca fix unii dintre cei care s-au bucurat cel mai tare de tăierile noastre sunt cei care au în final de pierdut”, crede acesta.

Un alt IT-ist spune că este hotărât să plece din țară, după ce a primit salariul mai mic.

„Eu mi-am cumpărat un bilet doar dus spre o altă țară și aștept cu drag ca toți cei care au votat pentru asta să plătească în locul meu pentru viitoarele pensii, contribuții la sănătate etc. Nu le-au convenit că îmi luau "doar" 10.000 plus pe lună? De luna viitoare vor lua zero”, scrie acesta.

Economiile IT-iștilor au stârnit ironii

Impunerea acestui impozit l-a determinat pe un programator să își caute un alt loc de muncă, relatează acesta.

„Nu renunț la excursii sau la restaurant, dar o să tai bacșișul, voi lăsa doar dacă ospătarul și mâncarea chiar merită. Tai hotelurile de pe listă și voi căuta cazare prin aplicații online, dar voi aborda direct proprietarul, deci fără comision la platformă. Cu taxiul oricum nu circul, mâncare nu mai comand deloc. Am scăpat și de abonamente la Apple, Google, Netflix. Nu vreau să-mi pierd rutina, iar diferența de câștig față de vechiul loc de muncă o voi băga într-o casă”, mai spune salariatul.

Un alt IT-ist spune că obișnuia să strângă bani pentru a merge în vacanțe, însă acum își va schimba prioritățile și îi va pune deoparte pentru investiții sau într-un fond de urgență.

„Renunțați la mâncare, renunțați la Netflix, renunțați la sală, renunțați la ieșiri și la tot ce vă făcea fericiți. Dar la muncă nu se renunță niciodată. Avea dreptate cineva pe aici cu obediența”, scrie, ironic, un alt internaut.

Și alți români au tratat cu ironie planurile enumerate de IT-iști. „Cică faci economie că nu mai lași 10 lei bacșiș nepalezului care stă în frig 12 ore pe zi să își ajute familia de la mii de kilometri, în timp ce tu nu ești în stare să îți gătești singur sau măcar să te miști până jos pe scări. Când părinții noștri primeau cinci euro în plus la sfârșitul zilei de muncă prin Italia și Spania era bine, acum noi boicotăm șpăgile", scrie un alt român.

Impozitarea din domeniul IT a fost o mare greșeală, crede un alt programator: „IT și Construcțiile trebuiau să rămână cu facilitățile fiscale. Un domeniu aduce mii de euro de angajat în România cu un laptop și 100 KW de curent pe lună. Celălalt domeniu poate integra de la persoane cu două clase la persoane cu două facultăți și respectiva persoană poate câștiga foarte bine. Cu astea două domenii poți ține o țară în orice situații de criză economică globală”.

Un alt român le recomandă celor care plănuiesc să meargă mai mult pe jos, pentru a reduce cheltuielile, să se bucure că vor avea o sănătate mai bună.