Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă

Piața muncii din România este caracterizată de o cerere ridicată pentru specialiști, într-un context în care companiile continuă să concureze puternic pentru talente, iar salariul rămâne principalul criteriu de atragere și retenție.

Studiile realizate de mari companii de recrutare și platforme de joburi arată clar direcțiile dominante ale pieței. În primele trei luni din an au fost publicate pe o singură platformă de recrutare peste 12.000 de anunțuri de angajare care se adresează specialiștilor și seniorilor cu un nivel de experiență mai mare de 5 ani.

Cei mai căutați sunt contabilii, inginerii, managerii de vânzări, dar și consultanții financiari.

Cele mai căutate locuri de muncă pentru specialiști sunt concentrate în domenii tehnice și bine plătite. IT-ul continuă să domine clasamentul, cu un salariu mediu net de aproximativ 8.000 lei pe lună, în creștere față de anul anterior. Alături de acesta, sectoarele de petrol și gaze, automatizări și inginerie industrială rămân printre cele mai atractive, oferind salarii medii între 6.000 și 6.800 lei net. Aceste domenii reflectă nevoia continuă de competențe tehnice avansate, dar și investițiile constante în energie și industrie.

În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retailul, construcțiile, industria alimentară, transport / logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising / marketing / PR, farma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. Orașele care au cea mai mare ofertă de locuri de muncă pentru seniori sunt București, Iași, Cluj – Napoca, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea.

Top cele mai mari salarii pe domenii de activitate

Potrivit datelor statistice, salariul mediu net, la nivel național, pentru seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență, este de 6.400 de lei pe lună. Așteptările acestor candidați sunt, însă, cu 25% mai mari decât această medie și ajung la 8.000 de lei lunar. Domeniile în care specialiștii sunt cel mai bine plătiți sunt IT-ul, cu o medie de 10.650 de lei net, petrol / gaze (7.800 de lei), audit / consultanță (7.700 de lei), construcții (7.000 de lei) sau inginerie (7.000 de lei). Mai mici sunt salariile pentru pozițiile de seniori din call center / BPO (5.000 de lei), industria alimentară și HoReCa (5.000 de lei) ori turism (5.500 de lei).

„Atunci când vorbim despre specialiști sau seniori, vedem o abordare a vieții și deciziilor profesionale puțin diferită decât în cazul altor categorii de candidați și semnificativ diferită decât în cazul celor din segmentul entry level, în mod particular. Faptul că nu mai mult de un sfert din numărul total de joburi se adresează lor are ca explicație un nivel mult mai ridicat de stabilitate a acestora la locul de muncă, în special în contexte de piață cu multe incertitudini, precum cel din această perioadă. Ei nu fac schimbări de carieră la fel de rapid precum candidații entry level sau precum cei fără experiență, iar asta duce la o rată scăzută de fluctuație în interiorul companiilor și, prin urmare, o nevoie mai mică de înlocuire a angajaților plecați”, explică Roxana Drăghici, reprezentant eJobs.

Specialiștii își caută mai rar un nou loc de muncă

În ceea ce privește aplicările pentru un nou loc de muncă, studiile arată că cele mai mici volume vin din partea specialiștilor și managerilor. Astfel, din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, doar 772.000 aparțin seniorilor cu peste 5 ani de experiență.

Cei mai mulți au aplicat pentru pozițiile deschise în retail, construcții, servicii, producție, transport / logistică, industria alimentară, financiar / bancar, dar și telecom. Un aspect interesant este legat de faptul că, în cazul specialiștilor, ponderea aplicărilor pentru joburile remote este mai mică decât la nivel general – 8,9% versus aproape 11% la nivel general.

80% din angajatori iau în calcul acordarea de beneficii extresalariale

Conform ghidului salarial publicat de Hays (una dintre cele mai mari companii de recrutare din lume, specializată în România pe angajarea de specialiști și poziții middle–senior), piața muncii pentru specialiști este extrem de diversificată, acoperind peste 280 de roluri din domenii precum IT, finanțe, inginerie, marketing sau supply chain. Raportul evidențiază faptul că salariile sunt stabilite pe baza unor procese reale de recrutare și a unui sondaj național cu sute de angajați și angajatori, ceea ce oferă o imagine fidelă asupra nivelurilor de remunerare din economie. În general, pozițiile de middle și senior level beneficiază de cele mai mari creșteri salariale, în special în zonele unde există deficit de competențe.

La rândul său, studiul „HR Trends 2026” realizat de Randstad arată că peste 80% dintre angajatori plănuiesc creșteri salariale în 2026, însă competiția pentru angajați nu se mai duce doar pe salariu, ci și pe beneficii: bonusuri, asigurări medicale, flexibilitate și posibilitatea de lucru remote. În același timp, aproximativ jumătate dintre companii se confruntă cu lipsa candidaților suficient de pregătiți, ceea ce crește valoarea specialiștilor pe piață.

Un alt aspect important este polarizarea pieței muncii. În timp ce domeniile specializate oferă salarii ridicate și oportunități de dezvoltare, sectoarele cu cerințe mai reduse de calificare, precum retailul sau serviciile de suport, rămân la niveluri salariale mai scăzute, în jur de 3.900–4.200 lei net. Această diferență accentuează importanța calificării și a competențelor tehnice în economia actuală.