search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dezvoltator imobiliar, obligat la plată după ce nu a livrat un apartament la termen. Ce sumă a obținut o ieșeancă

0
0
Publicat:

O femeie din Iași a câștigat în primă instanță un proces împotriva unui dezvoltator imobiliar, care nu i-a livrat apartamentul la termen și conform contractului.

Hotărârea instanței nu este definitivă FOTO Shutterstock
Hotărârea instanței nu este definitivă FOTO Shutterstock

Potrivit publicației Ziarul de Iași, în iunie 2022, Adelina P. a încheiat cu Iustinian și Elena Enea și cu firma Activ-Con Rezidențial SRL un antecontract vizând achiziționarea unui apartament cu o suprafață utilă de 64,65 mp într-un bloc aflat în construcție în comuna Rediu.

Ea a plătit un avans de 68.175 lei la semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare, iar diferența de 386.325 lei urma să fie achitată după încheierea actului autentic de vânzare-cumpărare.

Dezvoltatorul trebuia să predea apartamentul și să încheie contractul de vânzare până la 31 octombrie. Locuința urma să fie livrată „la cheie”, cu toate finisajele, instalațiile și branșamentele funcționale.

Antecontractul prevedea o perioadă de grație de trei luni în cazul unor întârzieri cauzate de vreme sau de eliberarea cu întârziere a unor documente. Dacă nici după acest termen situația nu era rezolvată, clienta putea rezilia antecontractul și cere returnarea dublului avansului.

Termenele au trecut, însă apartamentul nu era gata. 

Interesându-se cu privire la situație, clienta a aflat că firma nu respectase proiectul care stătuse la baza emiterii autorizației de construire, motiv pentru care primăria Rediu refuza să elibereze certificatul de edificare necesar intabulării apartamentelor.

Pe 19 iunie 2023, Adelina P. și-a anunțat intenția de a rezilia antecontractul și a cerut dublul avansului, adică 136.350 lei, adresându-se instanței două săptămâni mai târziu.

Dezvoltatorii au susținut că îi returnaseră deja avansul de 68.175 lei, plus 357 lei pentru autentificarea antecontractului, pe 21 septembrie 2023, după ce procesul fusese deschis.

Aceștia afirmau că nu erau de vină: blocul fusese finalizat în toamna lui 2022, iar întârzierea eliberării certificatului de edificare de către primăria Rediu a făcut imposibilă semnarea contractului definitiv până în octombrie 2023.

Cu toate acestea, magistrații Tribunalului din Iași au constatat că dezvoltatorul nu și-a respectat obligațiile și nu a predat apartamentul la termenul convenit. Deși acesta susținea că întârzierea era din cauza primăriei, nu a prezentat dovezi, iar perioada de grație prevăzută în contract fusese deja depășită.

Primăria Rediu a fost informată despre finalizarea lucrărilor abia în septembrie 2023, nu în 2022, așa cum afirma dezvoltatorul, astfel că acesta a fost considerat vinovat.

Tribunalul i-a obligat pe Elena Enea, Iustinian Enea și firma Activ-Con Rezidențial SRL să plătească împreună Adelina P. suma de 68.175 lei, plus 15.200 lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă și a fost contestată, dosarul fiind pe rolul Curții de Apel.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Diferenţa dintre expat şi imigrant. Mulţi fac confuzie între termeni
playtech.ro
image
Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 l-a îmbolnăvit pe Elias Charalambous: „Se simte foarte rău! E contagios”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!