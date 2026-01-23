Dezvoltator imobiliar, obligat la plată după ce nu a livrat un apartament la termen. Ce sumă a obținut o ieșeancă

O femeie din Iași a câștigat în primă instanță un proces împotriva unui dezvoltator imobiliar, care nu i-a livrat apartamentul la termen și conform contractului.

Potrivit publicației Ziarul de Iași, în iunie 2022, Adelina P. a încheiat cu Iustinian și Elena Enea și cu firma Activ-Con Rezidențial SRL un antecontract vizând achiziționarea unui apartament cu o suprafață utilă de 64,65 mp într-un bloc aflat în construcție în comuna Rediu.

Ea a plătit un avans de 68.175 lei la semnarea promisiunii de vânzare-cumpărare, iar diferența de 386.325 lei urma să fie achitată după încheierea actului autentic de vânzare-cumpărare.

Dezvoltatorul trebuia să predea apartamentul și să încheie contractul de vânzare până la 31 octombrie. Locuința urma să fie livrată „la cheie”, cu toate finisajele, instalațiile și branșamentele funcționale.

Antecontractul prevedea o perioadă de grație de trei luni în cazul unor întârzieri cauzate de vreme sau de eliberarea cu întârziere a unor documente. Dacă nici după acest termen situația nu era rezolvată, clienta putea rezilia antecontractul și cere returnarea dublului avansului.

Termenele au trecut, însă apartamentul nu era gata.

Interesându-se cu privire la situație, clienta a aflat că firma nu respectase proiectul care stătuse la baza emiterii autorizației de construire, motiv pentru care primăria Rediu refuza să elibereze certificatul de edificare necesar intabulării apartamentelor.

Pe 19 iunie 2023, Adelina P. și-a anunțat intenția de a rezilia antecontractul și a cerut dublul avansului, adică 136.350 lei, adresându-se instanței două săptămâni mai târziu.

Dezvoltatorii au susținut că îi returnaseră deja avansul de 68.175 lei, plus 357 lei pentru autentificarea antecontractului, pe 21 septembrie 2023, după ce procesul fusese deschis.

Aceștia afirmau că nu erau de vină: blocul fusese finalizat în toamna lui 2022, iar întârzierea eliberării certificatului de edificare de către primăria Rediu a făcut imposibilă semnarea contractului definitiv până în octombrie 2023.

Cu toate acestea, magistrații Tribunalului din Iași au constatat că dezvoltatorul nu și-a respectat obligațiile și nu a predat apartamentul la termenul convenit. Deși acesta susținea că întârzierea era din cauza primăriei, nu a prezentat dovezi, iar perioada de grație prevăzută în contract fusese deja depășită.

Primăria Rediu a fost informată despre finalizarea lucrărilor abia în septembrie 2023, nu în 2022, așa cum afirma dezvoltatorul, astfel că acesta a fost considerat vinovat.

Tribunalul i-a obligat pe Elena Enea, Iustinian Enea și firma Activ-Con Rezidențial SRL să plătească împreună Adelina P. suma de 68.175 lei, plus 15.200 lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea nu este definitivă și a fost contestată, dosarul fiind pe rolul Curții de Apel.