A fost Ucraina ajutată suficient de aliați? Generalul român decorat de SUA în Irak și Afganistan are răspunsul

Ucraina se află într-o situație dificilă pe front, iar Kievul și o parte a analiștilor susțin că acest lucru se întâmplă și din cauză că aliații nu i-au sprijinit suficient pe ucraineni. Există însă și alte voci, inclusiv generali importanți americani și din NATO, care atrag atenția că ucrainenii nu au ascultat sfaturile consilierilor occidentali și au folosit tactici greșite. Într-un interviu pentru „Adevărul”, generalul (r) Dan Grecu are câteva explicații interesante.

Congresul Statelor Unite a deblocat recent un ajutor masiv pentru Ucraina, în valoare de peste 60 de miliarde de dolari. În paralel, europenii livrează și ei arme de zeci de miliarde de euro și alocă fonduri imense Kievului, însă ucrainenii sunt mereu nemulțumiți și cer mai mult. Explicabilă până la un punct, reacția lor ajunge în unele cazuri deranjantă, cu atât mai mult cu cât nici resursele aliaților nu sunt nelimitate, iar multe țări au rămas fără muniții sau fără anumite arme, după ce le-au trimis pe front.

În plus, s-a vorbit și se vorbește puțin despre faptul că ucrainenii nu mai au nici resurse umane, chiar dacă Guvernul de la Kiev a luat o serie de măsuri pentru a atrage noi recruți, inclusiv reducerea vârstei de încorporare, de la 27 la 25 de ani. Britanicii de la The Telegraph prezintă cel mai bine întreaga situație. Vestea proastă pentru ucraineni este că tot mai puțini oameni acceptă să lupte, iar pierderile de front nu pot fi suplinite de puținii recruți care acceptă totuși să intre în armată.

O asemenea reacție a avut și Ben Wallace, fost secretar general al Apărării în Marea Britanie, țară care a susținut și susține enorm Ucraina. Potrivit The Guardian, Wallace le-a atras atenția ucrainenilor, care cereau mereu și mereu alte arme, că aliații nu pot livra oricând și orice în cantități practic nelimitate.

În aceeași situație s-a aflat și Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate națională al Statelor Unite și unul dintre cei mai influenți oameni la Casa Albă. Sullivan le-a cerut ucrainenilor „mai multă recunoștință”, în condițiile în care SUA au pompat zeci de miliarde de dolari în Ucraina, fără a mai vorbi despre arsenalul militar în valoare de alte zeci de miliarde.

Acest lucru nu l-a oprit pe ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba să lanseze un atac furibund asupra generalilor și a serviciilor americane, care afirmaseră că Ucraina nu a ținut cont de consilierii aliați și a abordat tactici greșite, ceea ce au dus la eșecul contraofensivei. Atunci, Kuleba a negat chiar înfrângerile evidente și i-a auzat pe aliați că nu au suficientă răbdare și nu susțin suficient Kievul.

O viziune echilibrată

„Adevărul” a apelat la generalul Dan Grecu, decorat de Statele Unite în Irak și Afganistan, pentru a lămuri în ce măsură pierderile ucrainenilor, de anul trecut și din acest an, pot fi puse în cârca celor care i-au ajutat.

El a comentat și una dintre afirmațiile atât de des întâlnite că ucrainenii au fost ajutați doar atât cât să nu piardă încă acest război și să poată provoca pierderi Rusiei, însă nu suficient pentru a câștiga.

„Personal, nu am ideea despre un alt război în care o terță parte să asigure atâta sprijin unui beligerant, așa cum s-a întâmplat în cazul Ucrainei, după 24 februarie 2022. Occidentul extins a furnizat ajutor militar, umanitar, structural și de altă natură în sumă de sute de miliarde de dolari, cu Statele Unite și Uniunea Europeană în prim plan, după cum contribuțiile individuale ale altor state se ridică în unele cazuri tot la sume de ordinul miliardelor”, spune generalul Grecu.

El amintește și că anumite state și-au donat doar vechiul armament de proveniență sovietică sau fabricat după vechi standarde. În schimb, există și țări care au mers până acolo încât și-au donat Ucrainei întreg arsenalul și au rămas practic vulnerabile în fața unui ipotetic atac. Este de exemplu cazul Danemarcei, care a anunțat că și-a donat întreaga artilerie Ucrainei.

„Dacă vorbim strict de echipamente militare, sunt state din fostul tratat de la Varșovia care au pus la dispoziția Ucrainei întregul arsenal de armament și muniții disponibil fabricat după standardele sovietice, după cum state occidentale europene au declarat că au ajuns „la fundul sacului” prin livrările făcute, trecerea de această limită punând în primejdie însăși securitatea națională a acestora”, adaugă generalul.

El amintește și de reacțiile lui Ben Wallace și Jacke Sullivan, care și-au exprimar părerile, în unele momente, deranjați de atitudinea ucrainenilor.

„Sunt ucrainenii nemulțumiți? Probabil că da, mai ales având în vedere reacțiile unor lideri ucraineni, cu ministrul de externe Kuleba și consilierul prezidențial Podoliak în frunte, care nu de puține ori au dat dovadă de aroganță și chiar insolență, producând iritare în cancelariile europene, dar și peste Ocean. Aserțiunile lor au produs multe reacții adverse, de exemplu Ben Wallace, fostul secretar al apărării din Regatul Unit, le-a spus liderilor ucraineni ceva de genul că ne place sau nu, dar oamenii vor să vadă și un pic de recunoștință, susținând că Ucraina are obiceiul de a-și trata aliații, inclusiv Marea Britanie, ca și cum aceștia ar fi un depozit Amazon, cu liste de cereri de arme și atât, în timp ce Jake Sullivan, consilierul american pentru securitate națională, a susținut că «poporul american merită un anumit grad de recunoștință»”.

Greșelile ucrainenilor

Generalul Dan Grecu este de acord și cu faptul că au fost făcute o mulțime de greșeli în ce privește contraofensiva din vara anului trecut. Ca de fiecare dată, cei care îndemnau la prudență și la acțiuni bine gândite împotriva Rusiei au fost reduși la tăcere sau acuzați că ar fi prea pesimiști, iar politicul a prevalat în fața expertizei militarilor. Un exemplu în acest sens a fost demiterea comandantului-șef al forțelor armate ucrainene, Valerii Zalujni, după ce acesta afirmase că se poate vorbi de un eșec al contraofensivei și că Ucraina nu are forța să învingă Rusia.

„Și eu sunt de acord că planificarea ofensivei declanșate în iunie 2023 a pornit de la premise prea optimiste și a avut lacune, una dintre cele mai mari fiind disiparea efortului pe trei direcții de ofensivă, în locul unei lovituri concentrate pe o singură direcție strategică”, afirmă generalul Grecu.

El amintește că aceeași greșeală a fost făcută anterior de ruși, însă ucrainenii nu au învățat nimic din erorile uriașe ale inamicului.

„Să nu uităm că și rușii au făcut la începutul războiului aceeași greșeală, atacând pe șapte direcții, fiind nevoiți să renunțe destul de rapid pe trei dintre acestea (Kiev, Cernihiv și Sumi) și să se retragă de pe o a patra (Harkov) în toamna lui 2022. La fel de adevărat este că apărarea fortificată organizată de ruși în sudul Ucrainei a contribuit substanțial la eșecul contraofensivei pe direcția generală Zaporojie-Melitopol”, încheie generalul Dan Grecu.

Cine e generalul Dan Grecu

Fin analist militar și cu o experiență incontestabilă, generalul (r) Dan Grecu are studii în Canada, Belgia și Italia și este doctor în științe militare și informații. A fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan.

De adăugat și că generalul Dan Grecu are numeroase medalii naționale și internaționale, iar dintre ultimele sunt de amintit Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale SUA (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și Medalia NATO pentru operații ,,non article five”.