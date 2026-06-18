search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Companiile europene trăiesc într-o stare de permacriză. România se confruntă cu probleme suplimentare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Incertitudinea economică a devenit principala sursă de îngrijorare pentru companiile europene, depășind inclusiv riscurile geopolitice. În România, unde inflația cumulată a trecut de 58% din 2020, iar schimbările fiscale frecvente afectează predictibilitatea mediului de afaceri, presiunea economică se transformă dintr-o provocare de business într-un factor direct de criză. Cu toate acestea, aproximativ patru din zece companii rămân insuficient pregătite pentru a gestiona șocuri majore.

Un antreprenor își ține capul în mâini când analizează cifrele afacerii sale
Patru din zece firme nu sunt pregătite pentru o criză majoră. Foto arhivă

Ani la rând, mediul de afaceri european a privit cu îngrijorare conflictele internaționale, crizele energetice sau atacurile cibernetice. Astăzi însă, cea mai mare amenințare vine chiar din economie. Costurile în creștere, volatilitatea piețelor, inflația persistentă și lipsa de predictibilitate au schimbat radical agenda de risc a companiilor.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Crisis Communications Network Europe (CCNE), rețeaua care reunește experți în managementul situațiilor de criză din 20 de țări europene, 76% dintre respondenți consideră incertitudinea economică drept cel mai important risc pentru companii în următoarele luni. Instabilitatea geopolitică este menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice de 47%, iar dezinformarea de 41%.

Concluzia specialiștilor este că riscurile nu doar că se intensifică, ci devin din ce în ce mai interconectate, ceea ce face mult mai dificilă anticiparea și gestionarea unei situații de criză.

De la crize izolate la „permacriză”

Experții descriu actuala perioadă drept una de „permacriză” o stare de instabilitate permanentă în care problemele economice, geopolitice, sociale și tehnologice nu mai apar izolat, ci se suprapun și se alimentează reciproc, făcând tot mai dificilă anticiparea și gestionarea riscurilor.

Dacă în trecut o companie putea traversa o criză punctuală și avea timp să își revină înainte de apariția următoarei probleme, în prezent presiunile economice, tensiunile geopolitice, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare, dificultățile operaționale și nemulțumirile sociale se pot suprapune într-un interval foarte scurt.

„Multe companii consideră că sunt pregătite pentru o criză pentru că au un plan, câteva proceduri sau o echipă desemnată. Problema este că mediul actual nu mai funcționează după logica unei singure crize, care apare izolat și poate fi gestionată pas cu pas. Ne aflăm într-o perioadă de permacriză, în care presiunea economică, instabilitatea politică, atacurile cibernetice, dezinformarea, tensiunile sociale și vulnerabilitățile operaționale se pot suprapune foarte rapid. În România, vedem că foarte puține companii sunt pregătite pentru acest tip de scenariu compus. Pregătirea pentru criză nu înseamnă un document formal, ci scenarii testate, responsabilități clare, exerciții constante și capacitatea liderilor de a lua decizii rapide sub presiune”, afirmă Ana Maria Gardiner, expert în situații de criză și reprezentantul CCNE în România.

Mesajul este unul important pentru mediul de afaceri românesc: existența unui plan de criză nu mai este suficientă. Companiile trebuie să fie capabile să răspundă simultan unor probleme economice, operaționale, tehnologice și reputaționale.

România, sub presiunea inflației și a impredictibilității fiscale

Pentru companiile din România, contextul este cu atât mai dificil cu cât provocările externe se suprapun problemelor locale persistente.

Inflația cumulată de peste 58% înregistrată din 2020 până în prezent a redus puterea de cumpărare, a majorat costurile de producție și a afectat planurile de investiții ale companiilor. În paralel, schimbările fiscale frecvente și lipsa de predictibilitate a politicilor economice îi determină pe mulți antreprenori și investitori să amâne decizii importante.

Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză

La nivel internațional, conflictele aflate în desfășurare continuă să afecteze lanțurile de aprovizionare, costurile logistice și stabilitatea piețelor. În România, aceste efecte se adaugă unui climat economic deja tensionat, în care companiile sunt nevoite să gestioneze simultan creșterea costurilor, lipsa forței de muncă și schimbările legislative.

În acest context, presiunea economică nu mai reprezintă doar un element de fundal, ci poate deveni declanșatorul unor crize complexe. Restructurările, reducerea investițiilor, ajustările de prețuri, întârzierile proiectelor sau reorganizarea activității generează efecte în lanț care afectează angajații, furnizorii, partenerii și comunitățile locale.

Patru din zece companii nu sunt pregătite pentru o criză majoră

Deși amenințările sunt tot mai numeroase și mai complexe, nivelul de pregătire al organizațiilor rămâne surprinzător de redus.

Sondajul CCNE arată că aproximativ 40% dintre companiile consiliate de experții rețelei sunt slab pregătite pentru gestionarea unei crize. Alte 25% au un nivel moderat de pregătire, în timp ce doar 10% sunt considerate foarte bine pregătite.

Mai mult, jumătate dintre experții consultați consideră că organizațiile nu au făcut progrese semnificative în ultimul an pentru a-și îmbunătăți capacitatea de reacție.

Aceste date sugerează că multe companii continuă să trateze pregătirea pentru criză ca pe o obligație formală, nu ca pe o componentă esențială a strategiei de business. Într-un context în care problemele economice, tehnologice și geopolitice se suprapun, această abordare poate amplifica vulnerabilitățile existente.

Exercițiile practice lipsesc exact acolo unde sunt cele mai necesare

Una dintre concluziile studiului este că multe organizații folosesc instrumente de pregătire teoretice, dar evită testarea practică a capacității reale de reacție.

Trainingurile generale, procedurile și planurile standard sunt relativ răspândite, însă simulările de criză, exercițiile aplicate, testele de stres și programele de reziliență pentru echipe sunt utilizate într-o măsură mult mai redusă.

Poate evita România transformarea recesiunii într-o criză economică? Expert: „Facturile vor fi cea mai grea piatră de moară”

Or, tocmai aceste instrumente pot face diferența atunci când o problemă operațională se transformă rapid într-o criză cu impact reputațional sau financiar major.

Experții avertizează că organizațiile trebuie să își construiască scenarii care să ia în calcul mai multe riscuri simultane și să pregătească echipele pentru situații complexe, nu doar pentru incidente izolate.

Crizele nu mai pot fi gestionate doar din interiorul companiei

O altă schimbare majoră observată de specialiști este creșterea influenței actorilor externi asupra modului în care evoluează o criză.

Autoritățile, angajații, mass-media, comunitățile locale, acționarii, furnizorii și partenerii pot influența decisiv atât amploarea unei probleme, cât și viteza cu care aceasta este rezolvată.

În aceste condiții, managementul situațiilor de criză nu mai poate fi privit exclusiv ca un proces intern. Capacitatea unei organizații de a coordona operațiunile, comunicarea și relațiile cu toate părțile implicate devine la fel de importantă ca măsurile economice sau tehnice adoptate.

Pentru companiile europene și, în special, pentru cele din România, concluzia este clară: riscul nu mai este reprezentat doar de apariția unei crize, ci de acumularea simultană a mai multor crize. Într-o economie marcată de volatilitate, pregătirea pentru astfel de scenarii complexe începe să devină o condiție de supraviețuire, nu doar un avantaj competitiv.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Victor Ponta, dezvăluiri în exclusivitate din timpul negocierilor pentru Guvernul Veștea. Va face parte din noul Executiv?/”Guvernul Veștea nu merge mâine în Parlament la vot”
gandul.ro
image
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
mediafax.ro
image
Impresarul a plecat în China ca să negocieze noul contract al lui Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Traian Băsescu critică dur protestele sindicatelor: „Orice leu pe care îl cer acum este un leu împrumutat”
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
„Dacia Sandero” a vehiculelor amfibie: „Se vinde ca pâinea caldă”. Vehiculul amfibie are 9 versiuni
gsp.ro
image
Henry l-a văzut pe Ronaldo la CM 2026 și i-a spus-o în direct la TV: "Nu tu!"
digisport.ro
image
Condimentul recomandat de nutriționiști pentru sănătatea inimii, a creierului și a intestinului. Te ajută să te simți mai bine ca oricând
click.ro
image
Actrița Ece Irtem, vedetă a serialelor turcești populare și în România, a murit la 35 de ani
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Cum şi-au împărţit interlopii Bucureştiul. Cinci clanuri se bat pe Sectorul 1 al Capitalei
observatornews.ro
image
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
cancan.ro
image
Schimbare importantă la pensie de la 1 iulie. Cine va primi bani în plus și despre ce sume e vorba? 3 exemple
newsweek.ro
image
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
prosport.ro
image
Card sau cash? Metoda de plată care te face să cheltui mai mulţi bani în fiecare lună
playtech.ro
image
Cum a fost surprinsă Ivana Knoll, frumoasa fană a Croației, pe străzile din SUA, înainte de meciul țării sale cu Anglia de la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
S-a terminat! FIFA a anunțat decizia în cazul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Cei 5 pești care ar trebui cumpărați doar congelați. De ce sunt mai buni decât cei proaspeți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini extrem de RARE cu Monica Gabor. Are o siluetă impecabilă după ce a născut pentru a doua oară. Arată FENOMENAL! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Schimbări majore la Bacalaureat din 2030! Decizia Ministerului Educației merge spre publicarea în Monitorul Oficial
mediaflux.ro
image
Jeremy Clarkson, legenda „Top Gear”, a dezvăluit că are cancer: „Dacă tratamentul merge, ne vedem în sezonul 6. Dacă nu, nu”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”
click.ro
image
Horoscop 18 iunie. Probleme pentru Gemeni, noi perspective pentru Balanțe
click.ro
image
Veste uriașă pentru români. Ce se întâmplă cu pensiile de la 1 iulie după creșterea salariului minim pe economie. Cine va primi mai mulți bani
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
daci png
Cum arăta, de fapt, un războinic dac: haine, arme și simboluri
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
image
Zina Dumitrescu ar fi împlinit 90 de ani. Amintirile Marinei Almășan: „Era ca o vulpe bătrână, trecuse prin viață.” Ultimele fotografii din azil cu „Mama Zina”

OK! Magazine

image
Noua Kate Middleton din familia regală britanică a atras toate privirile la Royal Ascot. Se construiește o rivală a prințesei?

Click! Pentru femei

image
Vrea să facă istorie la Cupa Mondială! Cristiano Ronaldo se pregătește să-și spulbere adversarii pe teren!

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate