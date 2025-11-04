Dăianu avertizează: liberalizarea gazelor ar duce la creșterea inflației

Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

„Deficitul bugetar ţine politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt şi mulţi se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare şi ai o inflaţie ieşită din comun. Şi acum avem şi acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară. Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că BNR se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control. De aceea, în momentul în care inflaţia se va consolida pe un trend descendent clar, clar, clar şi execuţia bugetară în 2026 va arăta acea ţintă a deficitului care să fie în apropiere de 6%, să fie clar că avem o execuţie bugetară potrivit acestei prognoze, se va putea recurge şi la o scădere a ratei de politică monetară. Ea nu poate fi slăbită acum", a spus, luni, Daniel Dăianu.

El a afirmat că există teza că se poate slăbi rata de politică monetară pentru a ajuta sau stimula economia, dar a atras atenţia că nu este o măsură potrivită când vrei să faci o corecţie de amploare.

„Am stimulat-o destul şi am ajuns cu oiştea în gard, să ajungi la un deficit de 9%", a declarat Daniel Dăianu.

Amintim că, în aprilie 2025, prețurile la gazele naturale nu au fost complet liberalizate, ci a fost prelungită schema de plafonare, astfel încât clienții casnici au plătit maximum 0,31 lei/kWh pentru consumul de până la un anumit prag, conform unui ordin de urgență. În plus, componenta de furnizare pentru gazele naturale a fost plafonată la maximum 15 lei/MWh pentru perioada aprilie 2025 - martie 2026.