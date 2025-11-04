search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dăianu avertizează: liberalizarea gazelor ar duce la creșterea inflației

0
0
Publicat:

Autorităţile ar trebui să ia în considerare să nu liberalizeze tariful la gaz natural, în aprilie 2026, pentru că Banca Naţională se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, academicianul Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal
Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Foto Inquam Photos

„Deficitul bugetar ţine politica monetară ostatică sau prizonieră. Nivelul ratei de politică monetară de la noi, numai în Ungaria mai este 6,5%, este foarte înalt şi mulţi se întreabă de ce este atât de înalt. Păi este foarte înalt pentru că ai un deficit bugetar foarte mare şi ai o inflaţie ieşită din comun. Şi acum avem şi acest spike (vârf, n.r.) provocat de pachetul de măsuri, care era inevitabil. Nici nu poate să scadă rapid rata de politica monetară. Eu cred că ar avea sens, de pildă, ar fi de considerat să nu se producă o liberalizare a tarifului la gaz natural în aprilie 2026, pentru că BNR se luptă cu aşteptări inflaţioniste care ar putea să scape de sub control. De aceea, în momentul în care inflaţia se va consolida pe un trend descendent clar, clar, clar şi execuţia bugetară în 2026 va arăta acea ţintă a deficitului care să fie în apropiere de 6%, să fie clar că avem o execuţie bugetară potrivit acestei prognoze, se va putea recurge şi la o scădere a ratei de politică monetară. Ea nu poate fi slăbită acum", a spus, luni, Daniel Dăianu.

El a afirmat că există teza că se poate slăbi rata de politică monetară pentru a ajuta sau stimula economia, dar a atras atenţia că nu este o măsură potrivită când vrei să faci o corecţie de amploare.

Am stimulat-o destul şi am ajuns cu oiştea în gard, să ajungi la un deficit de 9%", a declarat Daniel Dăianu. 

Amintim că, în aprilie 2025, prețurile la gazele naturale nu au fost complet liberalizate, ci a fost prelungită schema de plafonare, astfel încât clienții casnici au plătit maximum 0,31 lei/kWh pentru consumul de până la un anumit prag, conform unui ordin de urgență. În plus, componenta de furnizare pentru gazele naturale a fost plafonată la maximum 15 lei/MWh pentru perioada aprilie 2025 - martie 2026.

  • Plafonare preț final: S-a menținut plafonarea, astfel încât clienții casnici au plătit maximum 0,31 lei/kWh pentru consumul de gaze naturale
  • Plafonare componentă de furnizare: A fost plafonată componenta de furnizare pentru gazele naturale la maximum 15 lei/MWh.
Economie

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Șoferul-mercenar inculpat în dosarul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a chemat poliția în instanță. Cum s-a încheiat totul
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
A făcut anunțul: s-a logodit cu o femeie cu doi ani mai mică decât vedeta de care fiul său tocmai s-a despărțit!
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când treci granița într-o țară din Uniunea Europeană. Lista completă pentru șoferi
playtech.ro
image
„Practică pur comunistă!”. Cum le-au fost schimbate numele sportivilor maghiari care au scris istorie pentru România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Louis Munteanu i-a dat un răspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: ”Rămâne să plângă din nou atunci”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate