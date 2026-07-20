 Cum poți economisi peste 100 de lei la un singur coș de cumpărături | adevarul.ro
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Cum poți economisi peste 100 de lei la un singur coș de cumpărături

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De la alimente de bază și produse pentru micul dejun până la articole pentru curățenie și îngrijire personală, reducerile pot face o diferență importantă în buget. Un coș cu peste 20 de produse ajunge să coste mai puțin cu peste 111 lei, iar Kaufland Card XTRA oferă beneficii suplimentare clienților care folosesc aplicația.

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Într-o perioadă în care fiecare cumpărătură este atent calculată, organizarea coșului în funcție de ofertele disponibile poate reduce considerabil suma de pe bon. Diferența devine cu atât mai vizibilă atunci când lista include produse din mai multe categorii, cumpărate în mod obișnuit de o familie.

Un exemplu este un coș format din 21 de produse alimentare și nealimentare, care ar costa în mod obișnuit 448,98 lei. La prețurile promoționale, valoarea acestuia scade la 337,90 lei. Economia totală este de 111,08 lei, adică aproape un sfert din suma inițială.

Unde se vede reducerea

Coșul analizat include carne, lactate, ouă, paste, cafea, apă, gustări, dar și detergent, hârtie igienică, prosoape de hârtie și pastă de dinți.

Printre exemplele de produse cu preț redus se numără:

  • cotletul de porc fără os, de la 27,90 lei la 16,90 lei;
  • untul cu 65% grăsime, de la 8,49 lei la 5,39 lei;
  • laptele cu 3,5% grăsime, în recipient de 1,8 litri, de la 13,99 lei la 9,99 lei;
  • cașcavalul clasic feliat, de la 11,99 lei la 8,99 lei;
  • spaghetele, în ambalaj de un kilogram, de la 11,09 lei la 9,39 lei;
  • detergentul pudră, în ambalaj de 10 kilograme, de la 39,89 lei la 27,79 lei;
  • pasta de dinți pentru dinți sensibili, de la 21,19 lei la 14,79 lei.

Reducerile nu se limitează, așadar, la o singură categorie. Tocmai combinarea produselor alimentare cu cele necesare pentru curățenia și îngrijirea casei face ca economia finală să depășească 100 de lei.

Cum funcționează Kaufland Card XTRA

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Pe lângă urmărirea prețurilor promoționale, clienții își pot optimiza bugetul și prin folosirea Kaufland Card XTRA, programul de loialitate cu o nouă identitate vizuală și un mod simplu de utilizare.

Pentru fiecare leu cheltuit, utilizatorii primesc un punct XTRA în aplicație. Punctele acumulate pot fi apoi folosite pentru achiziționarea produselor XTRA la valoarea de 0,01 lei, adică un ban.

Tot din aplicație pot fi activate cupoane XTRA, care aduc reduceri actualizate săptămânal și beneficii personalizate. Pentru a profita de ele, cupoanele trebuie activate înaintea cumpărăturilor, iar Kaufland Card XTRA trebuie scanat la casa de marcat.

Astfel, verificarea ofertelor, activarea cupoanelor disponibile și folosirea punctelor acumulate pot deveni pași simpli înaintea fiecărei vizite la magazin. În cazul unui coș săptămânal mai mare, economiile nu mai sunt doar câțiva lei pe produs, ci se pot transforma într-o diferență de peste 100 de lei pe bon.

Despre Kaufland România

Kaufland este unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, cu peste 1.600 de magazine în opt țări. În România, compania are o rețea de peste 195 de magazine și pune accent pe raportul calitate-preț, produsele locale, sustenabilitate și modernizarea experienței de cumpărături.

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