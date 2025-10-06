Cum calculăm valoarea ROI a cadourilor corporate gourmet oferite de Crăciun

Dăruirea de coșuri cadou gourmet în perioada Sărbătorilor majore din an (de iarnă și de primăvară) a devenit un gest tot mai des întâlnit în business. În sezonul de Crăciun 2025, piața locală de cadouri corporate de tip gourmet este de așteptat să atingă un nou record istoric.

Cum se explică acest trend? De ce alocă firmele de toate dimensiunile, din diverse sectoare de activitate economică, bugete consistente pentru cadouri gourmet destinate angajaților și colaboratorilor? Este cu adevărat rentabil din punct de vedere al investiției?

În acest articol, ne concentrăm tocmai pe urmărirea aspectelor relevante cu privire la oportunitatea unei astfel de decizii de business. În mod evident, companiile trebuie să ia decizii eficiente, pentru că orice cheltuială în afaceri este nevoie să fie justificată de rezultatele obținute, mai ales dacă ne referim la costuri care aparent nu sunt esențiale pentru activitatea propriu-zisă.

ROI, de luat în calcul și la achiziția de cadouri corporate?

Abreviere de la Return on Investment, ROI semnifică rentabilitatea investiției și este un indicator financiar extrem de important, care măsoare eficiența unei investiții. Prin folosirea unei formule de calcul matematic, rezultă valori numerice (exprimate procentual). Acestea exprimă profitul sau beneficiul obținut în raport cu costul investiției respective.

ROI măsoară practic eficiența unei cheltuieli pentru scopul afacerii și ajută la evaluarea performanței investiționale. În acest fel, se pot face analize care ilustrează comparativ diferite oportunități de acțiune, generând decizii financiare mai inspirate, pe baza unor informații pertinente.

Cea mai simplă formulă de calcul pentru ROI este: (Profitul net / Costul investiției) x 100. Resursele vor fi aplicate astfel mai eficient, maximizând valoarea pentru acționari. Se poate evalua mai ușor performanța trecută și se pot face proiecții financiare viitoare.

Chiar și achiziția de cosuri cadou Craciun pentru angajați, colaboratori și parteneri de afaceri trebuie să fie justificată prin cifre. Managerii de achiziții și specialiștii HR caută astfel să explice cât mai clar modul în care banii investiți în cadouri corporate aduc valoare companiei.

Nevoia de justificare financiară este firească, managementul are nevoie de date concrete, altfel apare riscul ca bugetul alocat pentru coșuri cadou gourmet să fie respins, dacă nu are un impact cuantificabil. Este posibil să aplicăm un instrument precum ROI în contextul achiziției de pachete cadou de Crăciun? Pentru a ajunge la un răspuns, sunt necesare mai multe explicații pe care le prezentăm mai jos.

Costul vizibil vs. valoarea ascunsă

Un coș cadou corporate de tip gourmet nu este o cheltuială cu impact instant, ci un instrument de brand building și de motivare, de consolidare a unor relații de business cu efect pe termen mediu și lung.

De exemplu, un cadou de Crăciun poate contribui la decizia unui salariat de a rămâne în companie și chiar de a crește randamentul său, grație sentimentului crescut de apartenență la cultura organizațională. În acest caz, putem observa evitarea unor costuri majore: recrutare de personal nou, pregătire profesională (cursuri, conferințe), perioadă de tranziție până la momentul în care se atinge randamentul oportun.

Un furnizor B2B cu notorietate ridicată pe piața de coșuri cadou gourmet din România a lansat de curând un nou trend cu ocazia anunțării colecției de cadouri de Crăciun 2025. Este vorba despre pachete cadou încadrate pe culori, care reflectă vizual identitatea companiei ce oferă darurile, înglobând mesaje mai puternice de apartenență și coerență.

Conform unor studii de employer branding, dar și analizelor interne realizate de companie, o astfel de strategie se traduce prin creștere cu peste 20% a gradului de recunoaștere a brandului în rândul angajaților și partenerilor. Astfel, cadoul are un impact sporit, legătura între compania care oferă și persoana care primește devine mai profundă, cu acțiune inclusiv la nivel psihologic, în subconștient.

Oferta respectivă de coșuri cadou de Crăciun abordează tocmai această direcție a culorilor ușor de asociat cu momentul festiv specific. Conceptele vizuale (Gold, Black, Silver, Blue, Turquoise, Red) presupun rezonanță psihologică pentru oamenii implicați de ambele părți ale actului dăruirii: branding, cultură organizațională, recunoaștere.

Mulți dintre partenerii de afaceri percep cadourile premium drept un semnal al seriozității și stabilității companiei, crescând gradul de încredere și dorința de extindere a relațiilor de business. De asemenea, aproape 40% dintre angajați declară că se simt mai loiali când primesc cadouri personalizate vizual.

Cu titlul de exemplu, o investiție de 200 lei + TVA pentru un coș cadou de Crăciun poate genera un ROI indirect de 10x prin retenția angajaților și valoarea relațiilor consolidate. Este dificil de realizat un calcul matematic general, însă fiecare manager de achiziții poate să aplice conceptul ROI în mod orientativ, pe baza informațiilor la care are acces în companie și pe baza studiilor de piață disponibile în spațiul public.

Studiu de caz: client din banking care a mizat pe coșuri cadou gourmet

În campania de cadouri de Crăciun de anul trecut, o firmă din domeniul financiar-bancar a comandat online circa 500 de coșuri cadou din gama Black & Gold, pachete cadou destinate unor parteneri și angajați de top.

Feed-back-ul pozitiv a înregistrat o valoare extrem de mare: 97%. Nu mai puțin de 12 parteneri cheie au reînnoit contracte în anul următor, iar departamentul HR a raportat o creștere de 18% în scorul de satisfacție internă, în departamentele unde au fost distribuite cadourile.

Cu privire la nivelul ROI în materie de coșuri cadou gourmet, este clar că acesta nu se poate calcula cu exactitate în cifre imediate, dar se poate intui sub formă de capital de imagine, încredere și loialitate, cu efecte implicite asupra profitabilității viitoare a companiei. Cadourile corporate gourmet premium reprezintă investiții strategice în oameni și în brand, cu efecte pe termen îndelungat.

Coșul cadou de Crăciun care depășește așteptările

Contează foarte mult detaliile: nu orice coș cadou cu băuturi și alimente este o alegere bună! De la ambalaj la conținut, fiecare detaliu este esențial pentru un efect WOW și pentru obținerea unui randament cât mai mare a investiției în cadouri corporate de Sărbători. Aparent, toate pachetele cadou gourmet existente în magazine online și offline conțin alimente și băuturi, însă simpla alăturare a unor produse într-o cutie de carton nu este de ajuns pentru crearea unui efect puternic, la maximul de potențial al unui astfel de dar.

În cei aproape 16 ani de activitate, compania de coșuri cadou care a lansat noile oferte a setat numeroase tendințe pe piața de cadouri corporate din România, acționând inclusiv la capitolul de sustenabilitate, tot mai relevant pentru mediul de business și pentru societate în ansamblu. Colecția 2025 de cadouri de Crăciun vizează două inovații aparte: gamele de culori unitare și categoria Ready to Offer - pachete cadou compacte, cu fereastră, pe segmentul "economic premium", cu aceleași standarde de top în materie de calitate.

Catalogul de Crăciun 2025 propune peste 170 de modele de cadouri, cea mai mare varietate din piață. Intervalele de timp pentru producție și livrare au fost reduse cu până la 50%.

Procesul de achiziție este simplificat, cu discounturi foarte mari și prețuri transparente. În ceea ce privește autenticitatea, aceasta caracterizează coșurile cadou gourmet care au capacitatea de a consolida relațiile, de a crește substanțial loialitatea, prin impactul momentului memorabil - experiența gestului dăruirii și experiența savurării conținutului exclusivist, în stil festiv.

