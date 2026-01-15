Creșterea vârstei de pensionare, aprig discutată pe rețelele sociale. „Să mai taie din pensiile speciale și vorbim”

Anunțul premierului Ilie Bolojan privind vârsta de pensionare, care ar trebui majorată şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, a stârnit ample reacții pe rețelele sociale, mulți participanți la discuții sugerând să aibă prioritate tăierea pensiilor speciale și abia apoi să se crească vârsta de pensionare.

„Să mai taie din pensiile speciale și vorbim”, a scris un participant la discuții, răspunzând astfel întrebării moderatorului.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că susţine majorarea vârstei de pensionare şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, el afirmând că este nevoie ca pentru fiecare categorie să se ţină cont de activitatea prestată. „România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona”, a declarat marți, la TVR 1, şeful Guvernului.

„România daca vrea să se însănătoșească economic, înainte de orice altceva, trebuie să îi pedepsească pe ăia care au adus-o în starea asta. Nu ne mai facem bine dacă unii doar fură și devalizează și proștii plătesc taxe din ce în ce mai multe și mai mari, ca să acopere ce au făcut șmecherii. De ce "bunelul mâncător de fasole cu ciolan", Ciucă e acasă liniștit să se joace cu nepoții? De ce Ciolacu e lăsat în pace să se joace de-a președintele CJ, după ce a folosit bugetul țării că pe pușculiță proprie de campanie, sperând că o să ajungă președinte dacă împarte pomeni în stânga și în dreapta din rezerva strategică a țării? De ce nu aduce Iohannis de acasă banii pentru plimbările alea exorbitante plătite de la buget? Și lista e lungă. Sunt vreo 1.000 de oameni în țara asta pe care dacă îi strângeți cu ușa, rezolvăm jumătate din problemele țării. Începeți cu ăștia întăi, apoi dacă mai rămâne o diferență de deficit de plătit, promitem că ne conformam și noi”, a obiectat un internaut.

Cât să mai muncești?

Opinând că, indiferent care este speranța de viață, în general, după 50 de ani intri în declin cognitiv, care de fapt începe fizic pe la 40 de ani, un alt participant la discuții a spus că nimeni nu ar vrea să fie șofer de autobuz la 70 de ani și nicidecum pilot de avion.

„Nici măcar judecător sau procuror. La peste 65 deja nu mai e ok. Să mai zic că nu te cheamă nimeni după 50 de ani la interviu la privat sau că oricum se automatizează joburile într-o veselie”, a spus el.

„Deja au început discuțiile să facă de la 65 cât e acuma la bărbați la 70,72 sau cât (...) mea mai vor. Faza e că e absolut extraordinar de greu să mai fi angajat după 55 de ani sau ceva de genul. Tre să ai mega noroc în privat să prinzi ceva și să poți să ramai pe post acolo până ieși la 65. Asta e realitatea. Eu nu îl înțeleg absolut deloc pe dracu ăsta, a tăiat și a spânzurat la omul de rând ca un debil. Degeaba recuperează el 1,2 mil euro când deficitul e de 50 de ori mai mult”, i-a răspuns un altul.

Vor munci până vor muri, dar specialii tot la 45 ies la pensie

Revoltat pe situație, în condițiile în care oricum pensiile de rând sunt foarte mici în comparație cu cele ale foștilor judecători și procurori, unul dintre internauți a spus că el nu crede că va mai exista pensie pentru limită de vârstă, ci maxim un ajutor social. „Eu cred că se vă ajunge la situația în care nu va mai exista pensie pentru limită de vârstă. Probabil se va da un fel de ajutor social pentru oamenii bătrâni și într-atât de bolnavi încât nu mai pot munci absolut deloc. Cei care nu vor fi extrem de bolnavi vor munci până vor muri, indiferent că au 70, 80 ani. Între timp specialii tot la 45 ies la pensie”, a spus el.

În timp ce sunt de acord cu creșterea vârstei de pensionare pentru toți care nu au vârsta standard, mai puțin cei care beneficiază de o reducede pentru condițiile vătămătoare în care lucrează, dar care oricum nu se pensionează la 48 de ani. Mi se pare insane cum magistrațîi mai ales, dar chiar și militarii și polițiștii, se pensionau la 48 de ani că „e greu" ce fac ei și minerii, literalmente minerii, la 52. Totuși...

Hai să tăiem și din alocațiile copiilor

Ironic, un alt participant la discuții a sugerat să se mai taie și din alocațiile copiilor, să nu-și mai poată cumpăra Mercedes-Benz cu banii ăștia. „Eu zic să tăiem și din alocațiile copiilor. Parcă am văzut niște puțoi de clasa a 3-a la mall, își cumpărau câte un merțan din alocațîi. Loviți băieți la hoții ăia cu alocații nesimțite, nu la bieții politicieni cu salarii minuscule și pensii de 2 lei...”, a scris el.

„Îmi place cum guvernul, fie că e vorba de creșterea vârstei de pensionare, concedieri de bugetari, reducerea perioadei de șomaj, eliminarea unor ajutoare sociale ș.a.m.d. ne spune o povestioară de adormit copiii despre cum tărișoara are mare nevoie de oameni să lucreze domne, de forță de muncă, nu de pomanagii. În contextul în care la privat se fac mai multe concedieri decât angajări, dar ne prefacem că nu vedem”, a comentat un altul.

„De fapt, efectul ar fi simplu. Puterea de negociere a patronilor ar creste enorm și ar putea să ceara mai mult de la angajați pe salarii mai mici pentru că ar fi mult mai mare concurență pe același loc de munca”, a adăugat un alt in ternaut.

Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP

Guvernul lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP, a informat luni, 12 ianuarie, ministrul Apărării, Radu Miruță, adăugând că Guvernul va folosi asumarea răspunderii pentru a trece pachetul legislativ privind reducerea cu 10% a fondului de salarii din instituțiile publice, măsură pe care o consideră ultimă șansă de credibilitate a actualului executiv.

„Bugetul real și responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli”, a spus Miruță, precizând că joi, în ședința de Guvern, va fi adoptat pachetul pe administrație.

Potrivit acestuia, fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. El a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura – prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare.

„Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare. Este valabil și pentru structurile SRI și SPP”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării nu a putut preciza până la ce nivel va crește vârsta de pensionare, care acum este în jurul vârstei de 48 de ani, ci doar că premierul Ilie Bolojan a cerut să aibă gata proiectul de lege la finalul săptămânii viitoare.

„Trebuie să aducem proiectul de lege pe masa guvernului la finalul săptămânii viitoare în care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări… Cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65 de ani, poate până la 60, poate la 55. Dar azi este 48”, a conchis Miruță.

Vârsta de pensionare se va modifica la fiecare 3 ani

În prezent, vârsta de pensionare pentru bărbați este de 65 de ani, pentru femei urmând să ajungă, etapizat, la 65 de ani în 2035.

Un articol din noua lege a pensiilor, care a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2024, prevede că vârsta de pensionare se va modifica la fiecare 3 ani.

„Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani.

În situaţia în care se constată o evoluţie pozitivă a speranţei de viaţă, autorităţile competente vor lua măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv şi a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creştere a speranţei de viaţă, prin modificarea cadrului legal. În situaţia în care se constată o evoluţie negativă a speranţei de viaţă, stagiile de cotizare şi vârsta standard de pensionare nu pot fi majorate (alin. 6).

În situaţia în care creşterea stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv şi a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, prevederile alin. (6) nu se aplică.

Odată cu publicarea proiecţiilor Ageing Working Group (AWG), la fiecare 3 ani, Consiliul fiscal întocmeşte un raport prin care verifică dacă stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare şi vârsta standard de pensionare au fost modificate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă. Raportul se publică pe site-ul Consiliului Fiscal. În situaţia în care sunt identificate abateri de la prevederile alin. (6), Guvernul este obligat să majoreze stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare şi vârsta standard de pensionare conform alin. (6)”, se arată în noua lege a pensiilor.

Concret, începând cu luna ianuarie 2035, când vârsta de pensionare a femeilor va fi egală cu cea a bărbaților - 65 de ani - vârsta de pensionare va fi corelată cu speranța de viață.

Conform art. 47 din Legea 360/2023, vârsta standard de pensionare la femei este de 65 de ani. În ceea ce priveste stagiul de cotizare contributiv, minimul este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Atingerea vârstei de pensionare si a stagiului de cotizare se realizează prin creșterea vârstelor/stagiului, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5 din noua lege a pensiilor.