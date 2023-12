Controale care se bat cap în cap. Patron amendat pentru că ținea alimentele în interior, apoi că le-a mutat afară. „Unde scrie asta?“

Ne-am obișnuit ca în România, instituțiile statului să se bată cap în cap. Un patron derutat de modul în care judecă organele de control a cerut ajutor pe rețelele sociale pentru că, efectiv, nu știe cum să iasă dintr-o încurcătură.

Sătul să ia amenzi pentru că a respectat îndrumările unei instituții, dar a fost amendat de alta, un patron s-a plâns pe Facebook despre practicile instituțiilor cu atribute de control în alimentația publică.

„Am primit săptămâna trecută în fiecare zi câte un control. De la ANPC, DSV și Mediu. Bun, am luat de la fiecare o amendă. Ba pentru ca nu avem cuțite turnate. Ba pentru ca ținem lăzile de transport prăjituri în interior…, iar a doua zi pentru ca le-am pus afară… ne-am luat din nou amendă, de la alt organ, pentru ca nu sunt în interior. Bun, unde pot citi și unde se pot regăsi toate informațiile despre ce e voie și nu e voie să fie folosit într-un laborator de cofetărie? Sau unde trebuie sau nu depozitate. Unde pot găsi ce trebuie să conțină o etichetă? Aveam cu gramaj si alergeni însă am luat amendă ca nu avem și toate E-urile cu eticheta aceea de o foaie A4…(pe care nu știu cum să o expunem individual la fiecare prăjitură). Menționez ca este totul super curat și impecabil și nu au avut niciun motiv de genul ăsta însă chestiile astea minore, chiar încep să devină supărătoare”, s-a întrebat pe Grupul Antreprenorilor din România patronul care a dorit să rămână anonim.

Acesta a apreciat că angajații statului își fac datoria, dar prefera să găsească toate informațiile necesare într-un loc, pentru a nu mai călca pe bec.

„Ce organe pot veni în control și pentru ce? Mă bucur ca își fac treaba și am învățat ca nu avem voie să folosim cuțite neturnate, orice de lemn sau plastic într-o bucătărie. Dar unde scrie asta? Ca aș fi preferat să nu coste câteva mii de lei informația… cu banii ăia cumpăram alte ustensile… Mulțumesc pt ajutor”, a mai scris patronul pe grup.

Intrarea în legalitate sau „împrietenirea cu statul”

Alte persoane care au fost puse în aceeași situație i-au dat patronului amendat diverse sfaturi, care au ajuns până la a da mită pentru a închide ochii inspectorilor puși pe amenzi.

„Eu văd două soluții: 1 - să vă puneți cât mai bine la punct dpdv al cerințelor legale (nu veți ajunge niciodată la situația perfectă pentru că legile sunt făcute în așa fel încă să n-o poată nimeni face) și 1’ - să vă “împrieteniți” cu autoritățile. Poate au nevoie de cotizație. Le dați dreptul, intrați în legalitate, nu le dați, plătiți amenzi. Nimic ieșit din comun, e doar un mesaj subtil”, a spus acesta.

Unii l-au îndrumat să ceară un proces verbal după fiecare control, document în care să scrie abaterile constatate și remedierile necesare.

„Trebuia sa le țineți puțin piept, să nu plecați capul. La primul control ar fi trebuit sa va facă un pv în care să scrie neregulile și că revin după o perioadă să constate dacă ați remediat sau nu. Acesta din punctul meu de vedere este un abuz, atâta timp cât la noi în țară nu exista acel cineva sau ceva care să ne învețe ce și cum trebuie făcut. Eu de câte ori am avut control am vorbit cu ei în așa fel încât să se lase cu pv cu revenire”, a povestit un alt patron.

Alți l-au povățuit să accepte că nu poate fi „în regulă 100%”.

„Controalele în România au ca scop principal sancționarea cu amendă, nu prevenția. Indiferent de măsurile pe care le-ați luat sau le veți lua pe viitor veți fi amendată, legislația fiind extrem de stufoasă, iar normele de aplicare sunt adesea contradictorii. Dacă v-au fost aplicate sancțiuni pe motivele expuse de dvs. , înseamnă că sunteți în regulă și felicitări că nu au fost constatate abateri mai grave. Nu încercați să fiți în regulă 100%, veți reuși doar să îi iritați și să îi provocați să caute motive sa vă aplice amenzi mai mari. Succes!”, a fost un alt sfat primit de către patronul amendat.