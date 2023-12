Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”

Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă antreprenorii români este legată de deficitul de forţă de muncă, iar aceasta le afectează serios afacerile. Lipsa unor potențiali angajați este amplificată și de faptul că salariile sunt mici în România, iar mulți oameni, mai ales tineri, au ales să-și clădească un viitor în Occident, în țări în care veniturile salariaților sunt mult mai generoase.

Mulți patroni reclamă însă și o altă problemă dată de lipsa seriozității angajaților, în special a celor tineri. Problema a fost pusă pe tapet pe grupul de Facebook Grupul Antreprenorilor din România de către un patron supărat.

„Bună ziua. Am nevoie de câteva sfaturi. Mă confrunt cu angajați neserioși. Din păcate, prin prisma domeniului de activitate (magazin alimentar) nu am parte de angajați cu studii sau măcar cu simțul responsabilități (vânzătoare). Le angajez cu carte de muncă din prima zi, le citesc contractul de muncă rând cu rând, le respect toate drepturile (8 ore pe zi, pauză de masă, concediu respectat, salariu mereu la timp, libere legale și absolut tot ce zice Codul Muncii). Când își dau demisia, 1 din 10 angajați înțeleg ce e ăla un preaviz”, a început el.

Antreprenorul spune că oamenii refuză pur și simplu să respecte preavizul. Acum, el se gândește să-i dea în judecată pe angajații care îl „trădează”.

„Deși în contractul de muncă scrie negru pe alb că sunt obligați să stea 20 de zile în preaviz, să am timp să caut alt angajat, nu îi interesează absolut deloc. Zic inițial ok, apoi mai vin 2-3 zile, apoi încep să invoce tot felul de minciuni. Am citit Codul Muncii de zeci de ori. Nu e stipulat absolut nicăieri ce se întâmplă când angajatul nu respectă contractul de muncă. Numai noi, angajatorii, trebuie să respectăm Codul Muncii și contractul? Chiar nu le pot depune plângere nicăieri? Singura soluție este să îi acționez în judecată? Aștept sfaturi, fără răutăți dacă se poate”, a spus el.

Patroni vs. angajați

Postarea sa a provocat o adevărată dezbatere pe această temă, iar cei mai mulți antreprenori care s-au implicat în discuție i-au dat dreptate. În schimb, unii au venit cu câteva idei, parte din ele chiar interesante.

„Asta este o problemă care apare și apare mereu și care, din păcate, afectează munca oamenilor serioși, cei care au o firmă și chiar lucrează zi de zi, pentru a ține firma în viață. Inclusiv în cazul meu, am pățit la fel, domnul are dreptate, pleacă fără să anunțe, îi doare fix în dos ce faci cu clienții. Ce spun unii și alții, că trebuie să îi fidelizezi, că trebuie să le faci masaj la tălpi, să le faci o cafea, poate, sunt prostii”, a fost introducerea mesajului. A continuat apoi, explicând că, în opinia sa, angajații sunt nesinceri.

„Angajatul știe din ziua unu unde vine și ce va primi. Angajatorul e sincer și îi pune în față condițiile angajării, dar el - că un angajat neserios - nu e sincer când spune: «Da, accept, este totul ok». Majoritatea gândesc: «Lasă, vin aici, stau cât pot, când apare ceva în altă parte, am tulit-o». În final, omul care ține firma, este păgubit, ca timp, bani, și alte bătăi de cap. Eu întreb: acel angajat, nemulțumit, ce l-a determinat să accepte din start acel post? De ce vine acolo, dacă nu îi convine? De ce nu spune de la început: «domnule, acest post nu e pe măsură așteptărilor mele, o zi frumoasă și la revedere?» Din fix motivele de mai sus: neseriozitate, lipsa de onestitate, egoism, lipsa de bun simț”, a adăugat el.

O propunere inedită

Aici a venit și partea cea mai interesantă, propunerea care l-a diferențiat de alte voci de pe grup. Antreprenorul propune înființarea unui registru al angajaților, pe un grup de Facebook, prin care patronii să fie puși în gardă atunci când urmează să angajeze oameni neserioși.

„Prin urmare, se impune - din punctul meu de vedere - un registru al angajaților (foști și actuali) unde cei care care vor avea de-a face cu ei să poată verifica înainte de a-i angaja, ce «trecut» au, ce fel de om este, dacă merită să ii ia sau nu. Dacă vreunul din ei se consideră nedreptățit, poate contesta mențiunea despre ei, cu probe, cum și angajatorul va face acele mențiuni, tot cu probe. În așa mod, genul asta de oameni se vor gândi de 10 ori înainte să mai dea «țepe». Personal, mă gândesc la varianta unui site sau grup de Facebook”, a mai scris el.

Și pentru că există GDPR, care nu ar permite transmiterea unor date, antreprenorul vine și cu o găselniță.

„Cât privește GDPR-ul (că sunt sigur că o să-mi săriți unii în cap cu treaba asta), se pot pune doar inițialele numelor, fragmente din adresa de email, ultimele 4-6 cifre din CNP, o poză blurată, se găsesc variante, în așa fel încât angajatorul să-i poată recunoaște ușor. Altă soluție (eficientă) nu văd în acest moment. Restul sunt apă de ploaie”, a mai scris el.