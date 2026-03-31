Conferință la București pentru gestionarea eficientă a celor 11 milioane de lei din fonduri UE

Marți, 31 martie, are loc conferința de lansare a unui proiect, la București, privind gestionarea eficace a fondurilor externe nerambursabile și monitorizarea contribuției acestora la dezvoltarea durabilă a României. Evenimentul marchează startul unei inițiative ample menite să îmbunătățească modul în care fondurile europene sunt gestionate și utilizate în România.

Proiectul „Gestionarea eficace a fondurilor externe nerambursabile și monitorizarea contribuției acestora la dezvoltarea durabilă a României prin crearea unei culturi a sustenabilității și dezvoltarea cunoștințelor personalului din instituțiile administrației publice centrale și locale în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare” este implementat în parteneriat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Secretariatul General al Guvernului – prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale – alături de Institutul Național de Statistică și Institutul Național de Administrație.

La eveniment vor participa oficiali de rang înalt, printre care Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene, Tánczos Barna, viceprim-ministru al României, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Ștefan-Radu Oprea, secretar general al Guvernului, Borbély László, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Ioana Roxana Melenciuc-Ioan, președinte al Institutului Național de Administrație, și Tudorel Andrei, președinte al Institutului Național de Statistică.

Conferința se va desfășura la Hotel Sheraton, în sala Platinum, în intervalul orar 12:00 – 16:30, și va reuni peste 150 de participanți, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai instituțiilor europene și ai partenerilor implicați în proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței în gestionarea și monitorizarea fondurilor externe nerambursabile, precum și alinierea acestora la obiectivele de dezvoltare durabilă ale României. Inițiativa urmărește consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea competențelor în rândul autorităților de management, beneficiarilor și instituțiilor publice.

„Proiectul va urmări coerența Politicii de Coeziune cu cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) oferind o hartă actualizată a finanțărilor externe nerambursabile în corelare cu ODD, va consolida competențele prin instruirea a 200 de persoane din cele 8 regiuni de dezvoltare în domeniul dezvoltării durabile și economiei circulare, prin programe susținute de Institutul Național de Administrație și a 250 de angajați din ministere și alte instituții ale administrației publice centrale, potențiali beneficiari / beneficiari de fonduri externe nerambursabile în domeniul statisticii pentru dezvoltare durabilă, prin workshopuri furnizate de Institutul Național de Statistică, contribuind astfel la o administrație eficientă, digitalizată și orientată spre sustenabilitate”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Derulat pe o perioadă de 40 de luni, între noiembrie 2025 și februarie 2029, proiectul va include programe de formare pentru aproximativ 450 de persoane din administrația publică, în domenii precum dezvoltarea durabilă, economia circulară și statistica pentru sustenabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de peste 11 milioane de lei, din care aproximativ 5,8 milioane de lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2021–2027.

Prin această inițiativă, autoritățile își propun să contribuie la dezvoltarea unei administrații publice moderne, eficiente și orientate către sustenabilitate.