Comisia Europeană a aprobat preluarea Artrom Steel Tubes din Slatina de către o firmă din Luxemburg

Comisia Europeană a aprobat, marţi, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra companiei Artrom Steel Tubes S.A. din România de către Tenaris S.A. din Luxemburg.

Artrom Foto: Adevărul

Tranzacţia se referă în principal la fabricarea tuburilor din oţel.

„Comisia a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere că concurenţii credibili ar continua să aprovizioneze clienţi pe pieţele pe care părţile îşi desfăşoară activitatea. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii obişnuite de examinare a concentrărilor economice", scrie Agerpres.

În luna mai a acestui an, compania Silcotub S.A. a anunţat că va achiziţiona Artrom Steel Tubes, un lider european în producţia de ţevi din oţel fără sudură pentru aplicaţii industriale. Tranzacţia urma să se finalizeze după obţinerea aprobării din partea autorităţilor de reglementare şi îndeplinirea condiţiilor precedente agreate de către părţi.

Silcotub S.A. este cel mai important producător român de ţevi fără sudură de diametre mici şi, din 2004, este parte a companiei Tenaris - lider mondial în producţia şi furnizarea de produse tubulare şi servicii conexe pentru industria energetică, industria auto, sectorul de petrol şi gaze şi multe alte aplicaţii industriale încă din 2004.

Compania este prezentă în nouă oraşe din România şi operează unităţi de producţie complet integrate, de la colectarea şi pregătirea fierului vechi în Popeşti-Leordeni, Braşov şi Iernut, la elaborarea oţelului în Călăraşi şi realizarea de produse tubulare cu valoare adăugată mare la Zalău.

De asemenea, o fabrică de prăjini de pompare în Câmpina şi un centru de servicii în Ploieşti completează portofoliul de produse pentru clienţii din industria de petrol şi gaze.