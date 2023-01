Artrom, sub sancțiuni, are cel mai bun rezultat financiar din ultimii 10 ani. „E un paradox, dar a fost anul nostru de vârf”

Compania de țevi Artrom din Slatina, una printre cele mai importante din Europa, care a anunțat joi, 19 ianuarie 2023, că și-a schimbat beneficiarii reali, a avut un rezultat financiar surprinzător de bun.

Compania din Slatina-Olt s-a confruntat în 2022 cu sacțiuni impuse ca urmare a conflictului din Ucraina. Deși la începutul lunii martie 2022 oligarhul rus supus sancțiunilor a cedat controlul firmei care deținea TMK, tranzacția, perfectată în Cipru, nu a fost recunoscută de autoritățile române, firma din România funcționând din acest motiv sub supraveghere.

„România este singurul stat din lume unde avem noi firme care n-a recunoscut tranzacția de schimbare a beneficiarului, făcută în Cipru. Guvernul italian a dat decizie din septembrie, prin care a recunoscut tranzacția și a scos sucursala noastră din Italia de sub sancțiuni, în Germania nici măcar nu s-a pus problema de a fi considerat TMK. Pentru că ei au considerat că tranzacția s-a făcut în Cipru, nu contează că s-a făcut publică sau nu, ea s-a făcut. România, nu. Și atunci noi am apelat la perioada cu supravegherea ca să putem funcționa”, a explicat Adrian Popescu, directorul general al ARTROM, numit între timp președintele Consiliului de Administrație.

Ca urmare a schimbării beneficiarilor reali, s-a solicitat și retragerea sancțiunilor. „Noi am depus documentația la ANAF de aproximativ o săptămână, dar durează. Lucrurile se fac pas cu pas. În continuare mergem pe supraveghere, iar când se emite decizia, se termină tot. Nu știm cât va dura”, a mai declarat Adrian Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie al ARTROM STEEL TUBES, pentru „Adevărul”.

„Ne vom opera autonom”

În cursul lunii martie 2022, au apărut și protestele în stradă ale angajaților ARTROM Slatina. Deși firma avea disponibilități, s-au întrerupt o serie de operațiuni, din cauza sancțiunilor impuse, inclusiv salariile plătindu-se, din același motiv, cu întârziere. Timp de aproximativ două luni întreprinderea a lucrat folosind doar ce avea pe stocuri.

„Noi am lucrat aproape două luni fără să cumpărăm nimic, pentru că am avut stocuri și resurse la prețurile vechi, a fost un an în care am încercat să folosim orice resursă”, a explicat Adrian Popescu.

Deși confruntată cu încercări, la finalul anului s-a dovedit că ARTROM a avut cel mai bun an din ultimii zece.

„E clar că au fost niște perturbări. Cele mai mari perturbări au fost pe cash-flow, pentru că am avut în permanență sume foarte mari blocate în tranzit. Plecau de la client plățile către noi și stăteau în așteptare. Unii știau, unii nu știau, a fost nevoie de o comunicare aproape permanentă cu tot lanțul bancar din Europa. (...) Asta consumă energie, consumă bani, consumă... Dar, până la urmă, a fost anul nostru de vârf, financiar vorbind. Este un paradox, dar a fost unul de vârf, am avut cel mai bun rezultat financiar din ultimii 10 ani”, a mai declarat Adrian Popescu.

În lipsa sancțiunilor, au spus-o simulările efectuate de către reprezentanții companiei, rezultatele ar fi fost chiar cu 20% peste cele înregistrate.

Cât despre ce se va întâmpla de acum înainte, președintele CA spune că investitorii nu se vor implica în partea operațională.

„Ne vom opera autonom. De fapt, ne-am cam operat autonom și în timpul TMK, nu am fost niciodată integrați în grupul TMK. Am fost oarecum afiliați, dar am ținut business-ul separat. Deși eram producători de țevi, ei făceau țevi pentru petrol, noi făceam țevi mecanice și energetice, suntem piețe diferite, tehnologii diferite. Și atunci noi am fost lăsați să funcționăm oarecum autonom”, a mai spus Adrian Popescu.