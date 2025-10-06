search
Video Clădirea fantomă din Capitală închiriată ilegal timp de 18 ani. Miruță: „Am notificat instanța pentru a recupera prejudiciul”

Statul român a devenit oficial proprietarul unei clădiri de birouri din Capitală, unde timp de 18 ani au funcționat mai multe firme fără ca Ministerul Economiei să încaseze vreo chirie, a anunțat luni ministrul Radu Miruță. 

Ministrul Radu Miruță FOTO: FB
Ministrul Radu Miruță FOTO: FB

Clădirea, cu o suprafață de 1.500 de metri pătrați și 54 de birouri, fusese folosită de diverse entități private, unele subînchiriind spațiile fără acordul statului. 

„Am intabulat-o. În cartea funciară acum scrie că proprietar este statul român. Am mers în instanță pentru a-i evacua pe cei de acolo. A fost grevă în instanță și judecătorii au sărit judecarea procesului pentru că s-a nimerit termen în perioadă în care nu se judeca. În mod cert nu se va mai întâmpla să continue acele contracte”, a afirmat ministrul Radu Miruță, la Digi 24.

Miruță a explicat că situația nu va mai fi tolerată: „Am notificat că noi nu vom mai prelungi contractul nici după anul 2025, cum s-a întâmplat de 18 ani până acum. Am notificat instanța pentru a recupera prejudiciul și pentru a fi pedepsiți cei vinovați”.

Potrivit ministrului, firmele care ocupau clădirea au început să plătească chirie doar după ce situația a fost semnalată în luna iulie. „Statul român nici acum nu încasează banii pe care unii șmecheri i-au încasat de 18 ani, însă este un drum scurt pentru că vom cere recuperarea prejudiciului”, a adăugat acesta.

Radu Miruță a subliniat că prejudiciul va fi recuperat, cel puțin pentru ultimii trei ani: „Nu există absolut niciun dubiu, este hotărâre de Guvern. Lucrurile sunt extrem de clare. E doar o speranță a unora că mai merge cum a mers până acum”.

Ministrul a mai spus că nu are un calcul cu prejudiciul care ar trebui recuperat după atâția ani „pentru că contractele de chirie sunt între entitățile private care acum își desfășoară activitatea acolo și această asociație care încasa. Eu nu am acces la toate valorile pe care această asociație le încasa, că statul român nici măcar nu era prezent în circuitul ăsta de șmecheri”. 

