Miruță anunță reluarea primului concurs ilegal din companiile de stat: „Ce e făcut greșit se ia de la capăt”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat reluarea primului concurs organizat ilegal pentru conducerea unei companii de stat. El promite că „ce e stricat se repară”, iar „ce e făcut greșit se ia de la capăt”.

„A început să se și întâmple: primul «concurs» pe care l-am verificat și descoperit ca fiind organizat ilegal se va relua. E o veste bună pentru companiile de stat și pentru toți cei care cred că statul trebuie să funcționeze corect. Acolo unde procedurile de selecție pentru conducere au fost făcute «cu dedicație» sau pe lângă lege, ele se vor relua. De data aceasta, curat, transparent și legal – fără combinații, fără scurtături”, a scris ministrul Economiei, Radu Miruță, pe Facebook.

Măsura vine după ce Corpul de Control a descoperit proceduri viciate, utilizarea unor legi expirate și numiri făcute „cu dedicație”.

Ministrul a explicat că a descoperit probleme legate de numirile din 6 companii de stat:„Acum o lună anunțam că, în urma unor verificări făcute de Corpul de Control al ministerului, s-au descoperit probleme grave la numirea membrilor Consiliilor de Administrație din șase companii de stat: IOR, IAR, IPROCHIM, Șantierul Naval 2 Mai, Avioane Craiova și Minvest. Mai exact, s-a folosit o legislație veche pentru a justifica numiri discutabile și au fost făcute tot soiul de scurtături ca sǎ iasǎ cine trebuia. Consecințele? Doi funcționari trimiși în procedură disciplinară. Faptele de natură penală vor fi trimise la Parchet”.

„Verificările continuă în toate companiile din portofoliul ministerului. Azi, AMEPIP a confirmat oficial: în cazul uneia dintre aceste companii, prima verificată, au fost identificate exact aceleași nereguli descoperite de noi. Așadar, ceea ce am reclamat se confirmă pas cu pas. Am promis că facem curățenie. Ne ținem de cuvânt. Ce e stricat se repară. Ce e făcut greșit se ia de la capăt, dar corect”, a mai transmis Radu Miruță.