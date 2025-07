Cazul clădirii, care a fost închiriată ilegal timp de 18 ani, a ajuns în instanță. Ministrul Economiei: „Se invocă un incubator de afaceri”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a afirmat vineri seara că imobilul închiriat ilegal a fost trecut în evidențele ministerului abia în dimineața în care a apărut cazul în presă.

El a explicat că imobilul este în proprietatea legală a Ministerului Economiei, dar figura în mod activ în gestiunea administrativă, ca activ al instituției.

„Eu cum am găsit clădirea, am observat că nu este în inventar, am denunțat contractul și s-au făcut demersurile în instanță de evacuare. Evident că omul ăla nu pleacă pe vorbe. Ordinul de evacuare se dă cu instanța judecătorească, nu se dă prin porumbei, pentru că omul nu pleacă de bună voie, după cum am văzut”, a declarat Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

Este vorba de o clădire de birouri cu 54 de spații funcționale, care a fost închiriată ilegal timp de 18 ani, fără ca statul să încaseze vreun leu.

„Nu se poate ca un ministru să fie îngenunchiat că un om nu vrea. Dacă nu vrea, nu poți să tragi de el, ci există executori care se duc după ce o instanță decide că se poate întâmpla asta. Plângerea penală este pentru răspunderea penală, pentru evacuare s-a denunțat unilateral contractul, care de 18 ani spunea că nimeni nu a venit să spună că îl întrerupe și s-a făcut procedura prin instanță de evacuare, nu prin notificare trimisă de la minister”, a mai adăugat ministrul Economiei.

Societatea privată care ocupă clădirea ar fi încheiat un contract de închiriere în baza unui incubator de afaceri care, potrivit ministerului, nu a existat legal niciodată.

„Hotărârea de Guvern din 2012 este cea care arată că Ministerul Economiei este în proprietatea acestei clădiri. Mai mult decât atât, acel om invocă un incubator de afaceri care ar fi fost în 2005, care îi dădea dreptul să facă acel contract. Ministerul Economiei spune că acea firmă care se autointitulează incubator de afaceri, nu a deținut niciodată statutul de incubator de afaceri. Eu vă spun că nu a fost băgat (n.red. spațiul) în inventar. A fost băgat în dimineața în care a apărut acest scandal după ce am insistat. Realitatea este că sub diverse motive, omul ăla ocupa o clădire și o închiria în numele lui. Nu se va mai întâmpla”, a mai precizat ministrul Radu Miruță.

Ce spune fostul ministru al Economiei în acest caz

La rândul său, fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, actual ministru al Energiei, spune că în această situație se observă „o nesimțire cât casa”.

„Este o nesimțire cât casa și, din păcate, instrumentele pe care le are statul sunt limitate. Vorbesc foarte pragmatic: eu am aplicat varianta «hard» a hârtiilor, adică am deschis o acțiune în instanță, care vine cu jandarmii și îi evacuează pe oamenii aceia. Am ales două căi diferite, dar cu același scop. Este anormal, incorect și injust față de statul român, iar statul trebuie să își apere drepturile”, a spus el, potrivit sursei citate.

Acesta a mai afirmat că a trimis Corpul de Control să lămurească lucrurile și că toate documentele au ajuns în instanță, ca să se obțină o decizie definitivă.

De asemenea, actualul ministru al Economiei spune că acum se așteaptă o decizie judecătorească pentru evacuare.