Cardurile de energie aflate în circulație, alimentate cu o nouă tranșă de 700 de lei

Premierul României a anunțat că cardurile pentru energie aflate în circulație au fost alimentate cu o nouă tranșă în valoare de 700 de lei.

„O veste bună are şi domnul ministru de la Fonduri Europene: cardurile de energie aflate acum în circulaţie, respectiv peste 1,5 milioane, au fost alimentate cu o nouă tranşă, în valoare de 700 lei pentru fiecare beneficiar. Iar noile carduri, aflate în proces de distribuire, vor fi alimentate cu banii după ce Poşta Română va anunţa că au ajuns la cei aproape 400.000 de beneficiari", a anunţat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.

Compania Națională „Poșta Română” a anunțat, pe 6 septembrie, că cea de-a doua etapă a Programului de sprijin privind plata facturilor la energie a demarat în 5 septembrie.

„Etapa a doua a demarat cu tipărirea şi împlicuirea a peste 370.000 de carduri noi de către Fabrica de Timbre, sucursală specializată a Companiei Naţionale "Poşta Română". Noile carduri sunt destinate persoanelor recent intrate în sistem, precum şi celor care între timp şi-au schimbat adresa de domiciliu. Pe de altă parte, cei care îşi păstrează calitatea de beneficiar din prima tranşă vor putea folosi cardurile şi pentru tranşa a doua. Totodată, ca şi în cazul primei tranşe, şi de această dată poştaşii au început să colecteze declaraţiile pe propria răspundere de la beneficiarii cardurilor de energie care au domiciliu fără nomenclator stradal, situaţie predominantă în mediul rural", a precizat Poşta Română, potrivit sursei citate.

Cardurile aferente primei tranșe, dar și cele aferente celei de-a doua tranșe pot fi folosite până pe 27 decembrie 2023.

Beneficiarii ajutorului sunt: pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv; familie cu alocaţie de susţinere; familie/persoană cu ajutor social.

Prin programul „Cardul de energie” există posibilitatea achitării facturilor curente sau restante pentru: energie electrică, energie termică în sistem centralizat, butelie cu GPL propan pentru încălzire (exclus butelie GPL butan pentru uz casnic - gătit), gaze, lemne pentru foc (lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cum, resturi de lemn, tocătură provenită din lemn etc.), păcură, peleţi şi alte materiale doar pentru încălzire (de pildă, apă geotermală, cărbune, brichete rumeguş).