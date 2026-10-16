Cine este Cătălin Iordăchescu, românul din spatele companiei Tezaur, proprietar a „jumătate din Lugano”

Fondatorul Tezaur, Cătălin Iordăchescu, vorbește, într-un interviu pentru o publicație din România, despre parcursul în afaceri între România și Elveția, planurile de expansiune pentru rețeaua de agenții și investițiile imobiliare din Lugano.

Cătălin Iordăchescu, om de afacer români Foto: Corriere del Ticino

Iordăchescu și-a construit în peste 30 de ani un portofoliu de afaceri în România și Elveția, se arată în interviul acordat de acesta Mediafax în care vorbește despre proiectele sale.

Supranumit de presa elvețiană omul care a cumpărat „jumătate din Lugano”, el deține peste 100 de apartamente și numeroase clădiri în centrul orașului, pe care le păstrează, în principal, pentru închiriere.

Povestește cum cariera sa a început în anii ’90, când a fondat România Exchange, într-o perioadă în care piața valutară privată se dezvolta în România. Ulterior, și-a extins activitatea către spații comerciale și investiții imobiliare, atât în București, cât și în Lugano. Susține că, în toate proiectele sale, pune accent pe calitatea construcțiilor, funcționalitatea spațiilor și satisfacția clienților.

În Elveția, una dintre cele mai recente achiziții este clădirea de pe Via Nassa în care a funcționat magazinul Gucci. Iordăchescu spune că își dorește ca spațiul să fie ocupat de un brand important, care să contribuie la prestigiul și atractivitatea zonei.

În paralel, susține că are în plan să continue investițiile imobiliare în România, inclusiv în Snagov și în nordul Bucureștiului, inclusiv dezvoltarea companiei Tezaur, care are deja peste 53 de agenții. Întrebat dacă peste câțiva ani s-ar despărți de compania Tezaur, Cătălin Iordăchescu răspunde: „Nu am nicio intenţie să vând”.



