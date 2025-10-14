Centrul logistic Kaufland Turda - hub-ul care alimentează zilnic magazinele din România

La 20 de ani de la intrarea pe piața locală, Kaufland România își bazează succesul nu doar pe rețeaua extinsă de magazine, ci și pe o infrastructură logistică modernă, capabilă să susțină aprovizionarea rapidă și eficientă.

Un element central este centrul logistic Kaufland Turda, unul dintre cele mai mari hub-uri de distribuție din Europa de Sud-Est, care asigură zilnic funcționarea magazinelor din întreaga țară.

Kaufland România – rețea de retail susținută de logistică modernă

Compania operează în România două mari centre logistice, la Turda și Ploiești, care acoperă 97% din totalul produselor de pe rafturi. Modelul de proprietate integrală al acestor spații aduce stabilitate, eficiență și o mai bună predictibilitate economică, consolidând poziția companiei ca lider al pieței de retail din România.

Centrul logistic Kaufland Turda – cifre cheie și performanță

· Suprafață totală: 400.000 mp, dintre care 100.000 mp sunt construiți și are în componență mai multe hale de depozitare.

· Capacitate de stocare: peste 100.000 de paleți simultan.

· Flux zilnic: aproximativ 400 de camioane aprovizionează magazinele Kaufland din nord, centru și nord-vestul României.

· Forță de muncă: circa 550 de angajați, implicați în logistică, manipulare, control calitate și mentenanță.

Investiții recente și tehnologii de ultimă generație la centrul logistic Kaufland Turda

În 2024, centrul logistic Kaufland Turda a fost extins cu un depozit automatizat de produse congelate, pe o suprafață de 8.000 mp, printr-o investiție de 20 milioane euro. Acesta folosește tehnologii moderne de stocare la temperaturi controlate, esențiale pentru livrarea rapidă și sigură a produselor congelate.

Depozitul din Turda integrează:

· un înalt nivel de automatizare, având 9 roboți specializați care pot manipula până la 100 de paleți pe oră 363 de zile pe an.

· Sistem pick-by-voice, prin care operatorii primesc instrucțiuni vocale pentru optimizarea procesului de recoltare a comenzilor, sporind viteza și acuratețea.

· Monitorizare digitală a fluxurilor de marfă, cu trasabilitate și raportare în timp real.

Sustenabilitate la centrul logistic Kaufland Turda

Sustenabilitatea este parte integrantă a modului de funcționare al centrului logistic. Acesta dispune de un parc fotovoltaic care acoperă aproximativ 25% din consumul energetic necesar și este dotat cu sisteme avansate de eficiență energetică. Totodată, are implementate sisteme extinse de reciclare pentru carton, folie, metal și lemn, prin care se valorifică peste 1.000 de tone de carton în fiecare lună.

Logistica - motorul din spatele fiecărui magazin Kaufland

Centrul logistic de la Turda este baza operațională care asigură zilnic funcționarea rețelei de magazine Kaufland România. Prin investiții continue, tehnologii moderne și o echipă dedicată, Turda rămâne un pilon strategic al infrastructurii de retail din România.