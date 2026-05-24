Cel mai prețios metal din lume a depășit 20.000 de euro pe uncie. Nu este nici aur, nici platină

Nici aurul, nici platina nu sunt cele mai scumpe metale de pe planetă. Titlul îi aparține rodiului, un element extrem de rar care a ajuns să se tranzacționeze la peste 20.000 de euro pe uncie. Motivul este unul foarte concret: este aproape imposibil de extras.

Rodiul are simbolul chimic Rh și numărul atomic 45. Face parte din grupa metalelor platinei, alături de paladiu, iridiu și platină. Este strălucitor, alb-argintiu și extrem de rezistent la coroziune, potrivit Mediafax.

De ce este atât de scump

Raritatea este principala explicație. Rodiul nu se extrage direct din sol. Este recuperat ca subprodus la rafinarea altor metale, în special a platinei. Procesul este complex și costisitoare. Oferta globală este mică, producătorii sunt puțini, iar cererea rămâne ridicată,

Prețul depășește 20.000 de euro pe uncie – adică 30 de grame. Aurul și platina rămân mult în urmă.

Unde se găsește

Africa de Sud și Rusia controlează împreună aproximativ 80% din producția mondială. Zimbabwe are și ea o prezență relevantă. Canada și SUA produc cantități mici, de obicei ca subprodus al nichelului.

Principalele surse sunt trei complexe miniere majore. Complexul Bushveld din Africa de Sud este cel mai important din lume. Aici activează companii precum Anglo American Platinum și Impala Platinum. Norilsk, în Rusia, este una dintre cele mai mari exploatări de nichel și metale din grupa platinei. Great Dyke, în Zimbabwe, este o centură minerală bogată în platină, paladiu și rodiu.

La ce folosește

Industria auto este principalul consumator. Rodiul este folosit în catalizatoare, dispozitive care reduc emisiile poluante ale vehiculelor. Transformă gazele toxice în compuși mai puțin nocivi.

Este folosit și în bijuterii, ca strat protector pentru aur alb sau argint. Le conferă strălucire și rezistență la uzură. Are aplicații și în electronică și în industria chimică, datorită conductivității ridicate și rezistenței la temperaturi extreme.

Un metal strategic și vulnerabil

Producția de rodiu depinde aproape în totalitate de mineritul de platină. Concentrarea în câteva țări îl face extrem de vulnerabil la fluctuații de preț. Puțini producători, ofertă limitată, cerere constantă, o ecuație care explică de ce rodiul rămâne cel mai scump metal de pe planetă.