Ce salarii au americanii în funcție de vârstă. Cum e în România

Vârsta presupune de cele mai multe ori acumularea experienței, iar acest lucru se răsfrânge adesea în cuantumul salariilor, lucru practicat la nivel mondial. Astfel de diferențe salariale se regăsesc în toate statele lumii, de la Statele Unite ale Americii până la România.

Discrepanțele dintre câștigurile mediane ale fiecărei grupe de vârstă din SUA s-ar putea să surprindă. Această vizualizare evidențiază câștigurile anuale medii ale lucrătorilor cu normă întreagă și ale lucrătorilor angajați pe grupe de vârstă din SUA, utilizând date de la Biroul de Statistică a Muncii.

După cum se poate observa în tabelul de date de mai jos, cei mai tineri lucrători din America (cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani) câștigă cel mai puțin, cu venituri anuale de doar 33.280 de dolari. Această cifră reprezintă aproape jumătate din mediana națională, reflectând experiența lor limitată și rolurile de nivel de intrare mai puțin plătite.

Pe măsură ce lucrătorii acumulează mai multă educație și experiență la 20 de ani, câștigurile cresc semnificativ până la 40.664 de dolari pe an (cca 3.388 dolari/lunaâă) pentru cei cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani.

Creșterea veniturilor se accelerează pe măsură ce lucrătorii ajung la vârsta de 30 - 40 de ani. Câștigurile medii ajung la 59.228 de dolari pe an pentru persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și ating un vârf de 70.824 de dolari pe an între 45 și 54 de ani.

Această perioadă reflectă de obicei stabilitatea carierei, abilități avansate și roluri de conducere, contribuind la salarii mai mari. În special, intervalul de vârstă 35-44 (70.252 dolari pe an) este aproape identic cu deceniul de vârf, demonstrând o creștere susținută a câștigurilor la mijlocul carierei.

După 55 de ani, câștigurile încep să scadă treptat, deoarece lucrătorii cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani câștigă 67.392 de dolari/an. După aceea, cei de 65 de ani și peste înregistrează un câștig mediu de 62.296 de dolari/an, aproape identic cu mediana națională generală.

Interesant este că lucrătorii mai în vârstă (65+) câștigă cu aproximativ 3.000 de dolari/an mai mult decât cei din categoria de vârstă 25-34 de ani, reflectând un grup de profesioniști aflați la final de carieră care continuă să aibă salarii mari.

Ce salarii au românii în funcție de vârstă

Și salariile românilor variază considerabil în funcție de vârstă. Deși nu există o regulă strictă, datele de la Paylab.ro arată că angajații mai tineri (sub 24 de ani) au salarii brute lunare mai mici (mediana de 4.739 lei), în timp ce grupele de vârstă 25-34 și 35-44 ani au medii salariale mai ridicate (7.090 lei, respectiv 8.367 lei), urmate de o ușoară scădere spre grupele de vârstă superioare (45-54 și 55+), cu medii de 7.681 lei și, respectiv, 6.872 lei.

Salarii medii și mediane în funcție de grupa de vârstă:

Sub 24 de ani:

Medie: 5.114 lei

Mediana (salariul la jumătate): 4.739 lei

25-34 de ani:

Medie: 7.090 lei

Mediana: 6.459 lei

35-44 de ani:

Medie: 8.367 lei

Mediana: 7.548 lei

45-54 de ani:

Medie: 7.681 lei

Mediana: 6.872 lei

Peste 55 de ani:

Medie: 6.872 lei

Mediana: 6.190 lei

Salariul median este mai relevant decât media, deoarece arată ce salariu primește jumătatea mai săracă a angajaților, fiind mai puțin influențat de salariile foarte mari.

Vârsta cea mai potrivită pentru a câștiga mai mult este între 35 și 44 de ani, conform datelor de la Paylab.

Datele arată că salariile scad la grupele de vârstă mai mari, dar rămân totuși mai mari decât în cazul celor mai tineri angajați.