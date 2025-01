Mărturia unui doctor rezident român reîntors din Irlanda: „Câștig 52 de lei pe oră. Medicii nu mai pleacă din cauza salariilor”

Medicul rezident Paul Oargă și-a prezentat fluturașul de salariu: câștigă aproape 2.000 de euro net lunar la o secție de ATI din Cluj. El susține că România are cel mai mare procent de medici raportat la populație care au părăsit țara, dar nu din cauza salariilor. În Irlanda, câștiga dublu.

Paul Oargă, medicul rezident la Anestezie și Terapie Intensivă care explică pe înțelesul tuturor în clipuri pe YouTube în ce constă munca de care este pasionat, și-a prezentat fluturașul de salariu. El este medic rezident în anul V la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Paul s-a întors acasă în luna mai a lui 2024, după ce a muncit circa un an de zile într-o secție ATI a unui Spital din Irlanda.

„Am continuat sǎ lucrez ca medic rezident de ATI în ultimul an, anul V. În toamnă am dat și examenul de specialitate și vreau sa vă anunț că sunt specialist, chiar dacă nu am terminat încă toată perioada de rezidențiat. Mai am până la finalul lunii martie. Examenul de specialitate l-am luat și aș putea să spun chiar cu brio după 5 ani de rezidențiat”, a precizat el.

Paul a luat și examenul de intrare în Colegiul Anesteziștilor din Irlanda și ar fi putut să-și continue munca acolo. Deși salariile și condițiile sunt mai bune în Irlanda, rezidentul a decis să se întoarcă în România: „Vreau să profesez în România, să fiu medic specialist de ATI aici, la mine în țară. E foarte greu să fiu departe de români, oricât de multe probleme ar avea. În schimb, faptul că suntem parte din Uniunea Europeană pe mine m-a ajutat foarte mult. Am plecat foarte ușor în Irlanda, am putut să văd lucruri pe care poate nu le-aș fi văzut la noi în țară și pe care pot să le aduc aici, fie că este vorba de lucruri practice sau de mentalitate. Am văzut oamenii cum interacționează frumos între ei, am văzut un respect mai mare decât îl avem în spitalele din România”.

„Motivul principal, deși greu de crezut de către opinia publică, nu este salarizarea”

Oargă susține că, din păcate, România are cel mai mare procent de medici raportat la populație care au părăsit țara (37%) și lucrează în diferite locuri în lume.

„Motivul principal, deși greu de crezut de către opinia publică, nu este salarizarea, ci mai degrabă condițiile de muncă, managementul defectuos al spitalelor și faptul că simți că dezvoltarea ta personală se face „în ciuda faptului” nu „datorită” mediului de lucru. Încă nu am depășit medicina paternalistă, „cum zic eu așa e bine pentru că sunt șeful aici”, respectul reciproc între colegi și mai avem foarte mult de lucru la dezvoltarea inteligenței emoționale, în primul rând a medicilor”, a explicat el.

El a adăugat că nivelul de salarizare este „chiar bun”, problema fiind mai degrabă „mediul de lucru necorespunzător, orgoliile din secții și condițiile de muncă, unde lipsa de respect față de tine, de meseria ta, te face să te gândești dacă aparții acelui loc cu adevărat și poate ți-ar fi mai bine în altă parte, de unde și continuul exod medical pe care România îl trăiește”.

În ciuda acestor condiții, Paul crede că rolul său este de a aduce un plus valoare în România. „Am multă speranță, dar și idei, proiecte și chef de muncă. România vine cu avantajul de a avea loc de mai bine (aproape) pe toate ramurile de dezvoltare”, a concluzionat el.

Salariu de medic rezident anul V în România: aproape 2.000 de euro net

Paul a prezentat fluturașul său de salariu de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca pe luna octombrie 2024.

Din salariul de bază, după ce s-au scăzut toate taxele și impozite, rezidentul rămâne în mână cu 9.642 de lei, adică aproape 2.000 de euro. Mai exact, 1.928 de euro. Paul a împărțit salariul la numărul de zile lucrătoare și la 8 ore pe zi de lucru și a ajuns la suma de 52,73 de lei pe oră, adică circa 10 euro pe oră.

„Acesta este venitul meu net la nivel de medic rezident pe finalul anului 5 de rezidențiat”, a precizat el. În această sumă nu sunt incluse gărzile.

„Am făcut două gărzi în luna octombrie, din care una a fost fie duminică, fie a fost zi de sărbătoare. Gărzile acestea au fost una de 24, alta de 16 ore, deci în total au fost 40 de ore. Suma totală a acestor gărzi plus indemnizația de 500 de lei brut pentru rezidenții care fac mai mult de două gărzi este 1.994 lei brut. După scăderea taxelor, rămân 1.166 de lei net. Asta înseamnă 30 de lei pe oră (6 euro pe oră). Deci cu asta rămâi. Vă las pe voi să decideți dacă este mult sau puțin, dar trebuie să luați în considerare că acest 30 de lei pe oră vin după 6 ani de facultate la medicină și 5 ani de pregătire în specialitatea anestezie și terapie intensivă”, a susținut el.

Merită să lucrezi în Irlanda pe salariul dublu?

Paul a vorbit într-un alt clip despre cât câștiga în Irlanda.

El a prezentat fluturașul de salariu primit în 21 decembrie 2023. „Ei fac plata la fiecare 2 săptămâni. Saptamana de lucru are 39 de ore, deci trebuie sa ai la finalul celor două săptămâni 78 de ore. Deci pentru acele ore primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Pentru cele 15 ore în care a făcut gărzi suplimentare a primit 687 de euro brut. Vedem aici că după taxe rămân cu 1.900 de euro în buzunar, net. Asta e la două săptămâni. Bun, niște bani chiar buni, care îți permit să duci o viață bună, chiar și aici, în Irlanda. Chiria este destul de scumpă. Chiria pe care o plătesc eu este de 1.800 de euro pe lună”, a explicat el.

Plata de bază pe oră pentru Paul – care la acea vreme era rezident în anul 3 – era de 30 de euro pe oră muncită. „Suma crește în funcție de experiența pe care o ai. Un avantaj pe care l-am avut este ca mi s-a recunoscut experiență ca anestezist din România. Deci am venit cu 3 ani de experiență în câmpul de muncă, ceea ce a dus foarte mult la creșterea plății pe care o am pe oră”, a susținut el.

Practic, Paul câștigă într-o lună în România, cu aproximație, salariul pe care-l obținea în Irlanda în două săptămâni. Este adevărat că, practic, aproape jumătate din salariul din Irlanda mergea pe chirie.

„Un lucru pe care nu pot să nu-l observ este că, indiferent de experiența pe care o ai, dacă ești în prima lună de muncă sau în al zecelea an, ești remunerat pentru munca pe care o prestezi. În România, în primii doi ani, ca medic rezident, gărzile nu sunt plătite”, a susținut Oargă în clipul filmat în 2023.

Ce a învățat în Irlanda

În ceea ce privește experiența din Irlanda, Paul Oargă spune: „Dacă am învățat ceva într-un an este că având sisteme bune de management, protocoale de lucru, lumea aderă la ele și lucrurile merg foarte bine. În lipsa acestora, fiecare face cum consideră și apar discuțiile, certurile, care nu se fac într-o manieră constructivă. Cred că dacă am reuși să implementăm aceste lucruri, ne-ar fi mai bine tuturor. Și nici măcar nu trebuie să le gândim noi, putem să le importăm din centre care merg ”ceas”, pe românește.”

El consideră că este unul dintre medicii care chiar își dorește o schimbare și vrea să facă lucrurile mai bune în România. „A fost nevoie să vin aici pentru a vedea cum se organizează alții. Acum mai mult decât niciodată e timpul ca oamenii care chiar vor să facă lucrurile să meargă, chiar vor o schimbare în bine, este nevoie să punem osul la treabă și să nu lăsăm doar gurile rele să aibă o voce în spațiu public și să ne afirmăm și noi, să venim și noi cu păreri și opinii care ar servi pe termen lung societății”, a concluzionat el.