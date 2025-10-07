Ce impact vor avea planurile de economie digitală ale României asupra întreprinderilor mici

România are în derulare o serie de inițiative guvernamentale, europene și locale ce au ca scop digitalizarea economiei. Planul are ca obiectiv sprijinirea firmelor mici în adoptarea tehnologiei digitale. Procesul început deja început din 2024, implică modernizarea administrației publice, reducerea birocrației, extinderea serviciilor online. Se dorește ca pâna în 2030 toate firmele să fie sprijinite să funcționeze exclusiv digital.

O măsură importantă adoptată de stat este legată de obligația implementării facturării electronice pentru tranzacțiile dintre firme. Prin aceasta sunt promovate plățile online și plățile fără numerar, iar asta presupune și o extindere a infrastructurii digitale. Masura, dublată de prezența programelor de sprijin și formare pentru întreprinderile mici care vor să adopte tehnologie modernă au ca scop îmbunătățirea relațiilor între antreprenori și stat.

Sunt derulate proiecte care vizează instruirea a mii de angajați în tehnologii precum cloud, inteligență artificială sau automatizare, pentru a crește capacitatea digitală a firmelor mici. Unul dintre proiectele cu efecte benefice este „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri” din cadrul PNRR.

O altă măsură care a afectat modul de funcționare al IMM-urilor a fost implementată din 1 ianuarie 2024, când a devenit obligatorie emiterea facturii electronice pentru tranzacțiile între companii. Acest pas a crescut transparența tranzacțiilor, a redus evaziunea fiscală și a permis monitorizarea în timp real a fluxurilor economice.

Autoritățile vor să reducă numărul tranzacțiilor în numerar, să extindă accesul la rețele tip POS și plăți digitale. În acest sens derulează parteneriate cu dezvoltări și furnizori de servicii care oferă soluții digitale de plată sigure. Statul dorește ca mediul antreprenorial să se alinieze la programul “Deceniul Digital european”, care include accesul la servicii publice digitale mai bune, competențe digitale pentru populație și afaceri, infrastructuri digitale solide și o economie cu tranzacții electronice extinse.

Infrastructură digitală și conectivitate - facilități și necesități

Consolidarea infrastructurii digitale în România se realizează prin dezvoltarea de rețele de bandă largă, servicii de conectivitate rapide, viabilitatea cu privire le interoperabilitatea sistemelor publice, crearea de platforme guvernamentale comune și integrarea de terminale POS. Pentru un mic antreprenor, un terminal POS nu este doar un echipament, ci o poartă către lumea digitală: permite încasarea plăților cu cardul oriunde, oferă transparență totală asupra fluxurilor financiare și crește încrederea clienților, care apreciază confortul și siguranța plăților electronice. În plus, un astfel de sistem reduce costurile ascunse legate de manipularea numerarului și simplifică gestiunea contabilă. Extinderea infrastructurii digitale și adoptarea pe scară largă a terminalelor POS reprezintă, așadar, fundația oricărei transformări digitale reușite — una în care chiar și cele mai mici afaceri pot funcționa la standarde moderne, cu încasări rapide și clienți mai mulțumiți.

Facturare electronică și plăți online - inima revoluției fiscale

Una dintre cele mai radicale schimbări a fost obligația de facturare electronică începută în 2024. Tranzacțiile între firme sunt acum generate și transmise electronic, conform legislației fiscale adoptate. Măsura a avut ca scop reducerea fraudelor, sporirea transparenței și monitorizarea facilă a tranzacțiilor. Planurile guvernamentale încurajează plățile fără numerar și adoptarea metodelor digitale ca normă — card, transferuri online, portofele electronice etc. Programele private sprijină firmele mici să introducă terminale POS și oferă soluții de plată integrată. O altă țintă a guvernului este de a standardiza platformele și a le conecta cu administrația publică digitală, astfel încât datele să circule fără obstacole și să nu fie nevoie ca antreprenorul să introducă aceleași informații de mai multe ori.

Efecte asupra întreprinderilor mici - între oportunități și provocări

Pentru întreprinderile mici, acest valul de digitalizare aduce avantaje considerabile, asta dacă sunt pregătite să-l îmbrățișeze. Adoptarea facturării electronice reduce semnificativ povara administrativă: nu mai trebuie hârtie, stocare fizică, timpi pierduți în expediere poștală, corecții manuale. Cu sisteme digitale, facturile pot fi generate automat și transmise instant către parteneri și autorități. Fluxul de numerar poate fi gestionat mai corect. Plățile electronice permit încasări mai rapide și predictibile — de exemplu, un client care plătește imediat cu cardul versus varianta tradițională de numerar sau ordin de plată cu întârziere.

Dependența de numerar scade, ceea ce reduce riscurile (furt, deteriorare, erori de manipulare), costurile legate de gestionare fizică a banilor și timpul dedicat verificărilor. Clienții devin mai mulțumiți — cine nu preferă confortul plății cu cardul sau altă metodă digitală, fără să caute change?

Un alt beneficiu este acela că firmele mici pot accede mai ușor la instrumente moderne de plată și soluții integrate — POS-uri, aplicații mobile, gateway-uri de plată — care mai demult erau rezervate „jucătorilor mari”. Nu totul e ușor pentru că firmele mici pot întâmpina dificultăți mari în adoptarea digitalului. Unele n-au infrastructura necesară (internet stabil, computere moderne), altele nu au personal cu competențe digitale sau buget pentru consultanță, hardware și software. Costurile inițiale, frica de schimbare, lipsa de informare și reticența la încredințarea datelor sensibile sunt obstacole reale

Pentru multe firme, adaptarea la noul sistem fiscal digital este dificilă. Trecerea de la procese manuale la automatizate cere efort, reorganizare internă și timp de adaptare. Dacă nu sunt sprijinite corespunzător, unele firme mici ar putea rămâne în urmă.