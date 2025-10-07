Articol publicitar

Ce impact vor avea planurile de economie digitală ale României asupra întreprinderilor mici

0
0
Publicat:

România are în derulare o serie de inițiative guvernamentale, europene și locale ce au ca scop digitalizarea economiei. Planul are ca obiectiv sprijinirea firmelor mici în adoptarea tehnologiei digitale. Procesul început deja început din 2024, implică modernizarea administrației publice, reducerea birocrației, extinderea serviciilor online. Se dorește ca pâna în 2030 toate firmele să fie sprijinite să funcționeze exclusiv digital.

shutterstock 2446518931 (1) jpg

O măsură importantă adoptată de stat este legată de obligația implementării facturării electronice pentru tranzacțiile dintre firme. Prin aceasta sunt promovate plățile online și plățile fără numerar, iar asta presupune și o extindere a infrastructurii digitale. Masura, dublată de prezența programelor de sprijin și formare pentru întreprinderile mici care vor să adopte tehnologie modernă au ca scop îmbunătățirea relațiilor între antreprenori și stat.

Sunt derulate proiecte care vizează instruirea a mii de angajați în tehnologii precum cloud, inteligență artificială sau automatizare, pentru a crește capacitatea digitală a firmelor mici. Unul dintre proiectele cu efecte benefice este „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri” din cadrul PNRR.

O altă măsură care a afectat modul de funcționare al IMM-urilor a fost implementată din 1 ianuarie 2024, când a devenit obligatorie emiterea facturii electronice pentru tranzacțiile între companii. Acest pas a crescut transparența tranzacțiilor, a redus evaziunea fiscală și a permis monitorizarea în timp real a fluxurilor economice.

Autoritățile vor să reducă numărul tranzacțiilor în numerar, să extindă accesul la rețele tip POS și plăți digitale. În acest sens derulează parteneriate cu dezvoltări și furnizori de servicii care oferă soluții digitale de plată sigure. Statul dorește ca mediul antreprenorial să se alinieze la programul “Deceniul Digital european”, care include accesul la servicii publice digitale mai bune, competențe digitale pentru populație și afaceri, infrastructuri digitale solide și o economie cu tranzacții electronice extinse.

Infrastructură digitală și conectivitate - facilități și necesități

Consolidarea infrastructurii digitale în România se realizează prin dezvoltarea de rețele de bandă largă, servicii de conectivitate rapide, viabilitatea cu privire le interoperabilitatea sistemelor publice, crearea de platforme guvernamentale comune și integrarea de terminale POS. Pentru un mic antreprenor, un terminal POS nu este doar un echipament, ci o poartă către lumea digitală: permite încasarea plăților cu cardul oriunde, oferă transparență totală asupra fluxurilor financiare și crește încrederea clienților, care apreciază confortul și siguranța plăților electronice. În plus, un astfel de sistem reduce costurile ascunse legate de manipularea numerarului și simplifică gestiunea contabilă. Extinderea infrastructurii digitale și adoptarea pe scară largă a terminalelor POS reprezintă, așadar, fundația oricărei transformări digitale reușite — una în care chiar și cele mai mici afaceri pot funcționa la standarde moderne, cu încasări rapide și clienți mai mulțumiți.

Facturare electronică și plăți online - inima revoluției fiscale

Una dintre cele mai radicale schimbări a fost obligația de facturare electronică începută în 2024. Tranzacțiile între firme sunt acum generate și transmise electronic, conform legislației fiscale adoptate. Măsura a avut ca scop reducerea fraudelor, sporirea transparenței și monitorizarea facilă a tranzacțiilor. Planurile guvernamentale încurajează plățile fără numerar și adoptarea metodelor digitale ca normă — card, transferuri online, portofele electronice etc. Programele private sprijină firmele mici să introducă terminale POS și oferă soluții de plată integrată. O altă țintă a guvernului este de a standardiza platformele și a le conecta cu administrația publică digitală, astfel încât datele să circule fără obstacole și să nu fie nevoie ca antreprenorul să introducă aceleași informații de mai multe ori.

Efecte asupra întreprinderilor mici - între oportunități și provocări

Pentru întreprinderile mici, acest valul de digitalizare aduce avantaje considerabile, asta dacă sunt pregătite să-l îmbrățișeze. Adoptarea facturării electronice reduce semnificativ povara administrativă: nu mai trebuie hârtie, stocare fizică, timpi pierduți în expediere poștală, corecții manuale. Cu sisteme digitale, facturile pot fi generate automat și transmise instant către parteneri și autorități. Fluxul de numerar poate fi gestionat mai corect. Plățile electronice permit încasări mai rapide și predictibile — de exemplu, un client care plătește imediat cu cardul versus varianta tradițională de numerar sau ordin de plată cu întârziere.

Dependența de numerar scade, ceea ce reduce riscurile (furt, deteriorare, erori de manipulare), costurile legate de gestionare fizică a banilor și timpul dedicat verificărilor. Clienții devin mai mulțumiți — cine nu preferă confortul plății cu cardul sau altă metodă digitală, fără să caute change?

Un alt beneficiu este acela că firmele mici pot accede mai ușor la instrumente moderne de plată și soluții integrate — POS-uri, aplicații mobile, gateway-uri de plată — care mai demult erau rezervate „jucătorilor mari”. Nu totul e ușor pentru că firmele mici pot întâmpina dificultăți mari în adoptarea digitalului. Unele n-au infrastructura necesară (internet stabil, computere moderne), altele nu au personal cu competențe digitale sau buget pentru consultanță, hardware și software. Costurile inițiale, frica de schimbare, lipsa de informare și reticența la încredințarea datelor sensibile sunt obstacole reale

Pentru multe firme, adaptarea la noul sistem fiscal digital este dificilă. Trecerea de la procese manuale la automatizate cere efort, reorganizare internă și timp de adaptare. Dacă nu sunt sprijinite corespunzător, unele firme mici ar putea rămâne în urmă.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu să accepte planul său pentru oprirea războiului din Gaza
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă BOLT de 5 ore, din București până în Târgu Mureș
gandul.ro
image
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
mediafax.ro
image
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
fanatik.ro
image
Trump rupe negocierile și amenință o țară cu intervenție militară: „Îi vom căuta pe uscat”
libertatea.ro
image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
antena3.ro
image
Ciclonul Barbara mătură sud-estul României. Sfaturile autorităţilor: "Staţi în casă, închideţi ferestrele"
observatornews.ro
image
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Cât curent consumă un calorifer electric lăsat toată ziua pornit. Ce sumă ajungi să plătești la sfârșitul lunii
playtech.ro
image
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
kanald.ro
image
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
romaniatv.net
image
Guvernul poate interzice cumulul pensie-salariu
mediaflux.ro
image
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Trei zodii termină această săptămâna în forță. Norocul le surâde din plin, bunăstare și bogății pe bandă rulantă pentru acești native
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
FotoJet (40) jpg
Regele Charles, mișcare istorică neașteptată, prima dată în 1428 de ani! Suveranul a numit o femeie în acest post cheie pentru Marea Britanie
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cod roșu de ploi torențiale în București. La ce oră începe potopul, potrivit meteorologilor
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Am aflat în sfârșit cum arăta fostul soț al lui Brigitte Macron. Fiicele sale au publicat poze cu bărbatul care-a dus o viață secretă

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani