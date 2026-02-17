Ghidul noilor tarife la gaze: ce prevede proiectul pus în dezbatere publică

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică proiectul privind reglementarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici și energia termică produsă în CET-uri, inclusiv stabilirea unui preț fix pentru producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offsore.

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, scopul elaborării acestuia este „continuarea protejarii consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027 si trecerea treptata la o piata liberalizata de gaze naturale pentru consumatorii casnici”.

Astfel, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

◦ componenta de achiziţie

◦ componenta de furnizare

◦ componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor ANRE în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în componenta de achiziție, şi/sau tarifele pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilite de către operatorul conductei de alimentare din amonte şi/sau tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis stabilit de către operatorul economic care desfăşoară această activitate;

◦ componentele reprezentate de TVA şi accize.

Pentru clienţii casnici, cu excepția celor preluați în regim de ultimă instanță, preţul final facturat de către fiecare furnizor de gaze naturale este valoarea minimă dintre:

◦ preţul contractual;

◦ preţul final calculat

Preţul final facturat de către furnizorii de ultimă instanță de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, preluați de către aceștia în regim de ultimă instanță se stabileşte de către fiecare furnizor de ultimă instanță.

Producătorii, obligați să vândă cu 110 lei/Mwh

În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:

a) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027;

b) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET și consumului PET client direct;

c) în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru destinat furnizorilor pentru consumul curent al clienţilor casnic;

d) în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru consumul curent al PET și PET client direct.

În prezent, clienții casnici beneficiază de un tarif plafonat la 0,31 lei/KWh, măsură valabilă până la finalul lunii martie.