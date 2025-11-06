search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Cât costă pregătirea mașinii pentru iarnă

Publicat:

70% dintre comenzile din noiembrie vizează produse dedicate pregătirii mașinii pentru sezonul rece, costurile variind în funcție de model și de gama de produse alese.

Un mecanic auto verifică mașina din service
Service-urile sunt asaltate de comenzi pentru pregătirea mașinii pentru iarnă. Foto Pexels

Costul mediu pentru pregătirea completă a unei mașini pentru iarnă se situează între 1.900 și 3.500 de lei, potrivit unei analize, în funcție de model și de gama de produse alese. Pentru șoferii români, aceasta este una dintre cele mai importante investiții anuale în întreținerea mașinii, iar achizițiile făcute în perioada de Black Friday 2025 pot reduce cheltuielile cu până la 20%.

Diferențele de preț sunt semnificative: un set de anvelope de iarnă sau all season poate fi mai ieftin cu 100 – 400 de lei, o baterie auto cu până la 15%, iar consumabilele esențiale – ulei de motor, filtre, antigel și ștergătoare – beneficiază de reduceri de 25 – 30%.

Revizia de sezon: investiție planificată, nu reacție de urgență

Tot mai mulți șoferi români aleg să facă achizițiile pentru revizia de iarnă înainte ca temperaturile să scadă foarte mult. Dacă în urmă cu câțiva ani aceste cumpărături erau generate de urgențe – baterii descărcate, anvelope neconforme sau lichide înghețate – acum ele au devenit parte a unei planificări anuale.

Vedem tot mai clar o schimbare în comportamentul șoferilor români, care tratează întreținerea mașinii ca pe o investiție, nu ca pe o cheltuială inevitabilă. Achizițiile din perioada de Black Friday nu mai au motivație impulsivă, ci una logică – șoferii cumpără înainte ca problemele să apară, profitând de prețuri mai bune și de disponibilitatea produselor. Pentru o piață matură, pregătirea preventivă a mașinii pentru iarnă devine un semn de responsabilitate financiară, iar rolul nostru este să oferim informație corectă, consultanță tehnică și transparență în prețuri”, spune Costin Stan, CEO AutoEco.

Suma medie alocată pregătirii mașinii, în creștere cu 10–15%

Comparativ cu 2024, valoarea medie a coșului de cumpărături în această perioadă a crescut cu 10 – 15%, pe fondul scumpirilor la materiile prime și transport, dar și al orientării clienților către branduri premium, cu durată de viață mai mare.

Datele arată diferențe clare între segmentele de clienți. Persoanele fizice fac achiziții mixte, orientate către preț și livrare rapidă, în timp ce flotele și companiile adoptă o abordare planificată, cu comenzi centralizate și standardizate pe dimensiuni de anvelope și baterii. Pentru ambele categorii, transparența prețurilor și disponibilitatea produselor sunt decisive.

Economie

