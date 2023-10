Cât câștigă un IT-ist în marile orașe din România. Cum s-a ajuns la explozia de joburi în domeniu

În ultimii ani, tinerii din România au început să îşi îndrepte atenţia, tot mai mult, către un domeniu care, în urmă cu ceva timp, nu spunea prea multe la noi în ţară. Astfel, foarte mulţi tineri îşi propun, încă de mici, să devină IT-işti.

Conform specialiştilor în domeniu, acest lucru se întâmplă atât datorită facultăţilor foarte bune, care formează adevăraţi profesionişti, cât şi multinaţionalelor care sunt tot mai des prezente în România şi care oferă salarii atractive şi programe speciale de pregătire pentru tinerii studenţi.

Iaşiul, locul ideal pentru marile companii ale lumii

Dacă în trecut foarte mulţi copii îşi doreau ca la maturitate să urmeze meserii clasice, acum lucrurile s-au mai schimbat. Deschiderea către tehnologie, curiozitatea dar şi salariile bune sunt doar câteva dintre argumentele care conduc la meseria de IT-ist.

Acest lucru se întâmplă şi în Iaşi, unde investiţiile făcute de mediul de afaceri privat în clădiri de birouri şi campusuri au început să-şi spună cuvântul. Capitala Moldovei a devenit un adevărat magnet pentru marile companii ale lumii, care şi-au deschis sedii în oraş şi au angajat mii de persoane. Pe lângă infrastructura necesară pentru desfăşurarea unei astfel de activităţi, Iaşiul mai oferă un alt lucru foarte important: forţă de muncă foarte bine pregătită.

,,Meseria de informatician tinde chiar ea să devină una clasică, deoarece foarte mulţi tineri îşi doresc să urmeze această cale, să activeze în domeniul IT. Tinerii sunt atraşi de acest domeniu, nu este muncă fizică dar este foarte grea, poate fi foarte obositoare. Facultatea de Informatică este una dificilă, dar studenţii din Iaşi ies bine pregătiţi de pe băncile şcolii. Există în firme studenţi care se angajează chiar din primul an de facultate, deoarece vin cu un bagaj mare de cunoştinţe chiar din perioada liceului", a precizat Andrei Dascălu, team leader în cadrul unei companii de IT din Iaşi.

Cât câştigă un IT-ist în România?

Când vine vorba despre salarii, putem afla că acestea sunt, de multe ori, mai mult decât motivante. Astfel, un tânăr la început de drum, într-o companie din Iaşi, poate câştiga chiar şi 5.000 de lei.

,,Salariul contează foarte mult. În acest domeniu, contractele sunt foarte bine puse la punct. Un tânăr angajat, începător, dar care are cunoştinţe suficiente şi doreşte să evolueze, câştigă în jur de 5.000 de lei. Periodic, în funcţie de performanţe, salariul creşte. Există, în firmele din Iaşi, angajaţi care au salarii de aproximativ 20.000 de lei. Cu toate acestea, IT-iştii sunt obişnuiţi să migreze, să plece foarte des dintr-o companie în alta, când primesc o ofertă mai bună", a adăugat Andrei Dascălu.

Salariile din IT de la Iași nu sunt însă cele mai mari în domeniu din România. La Cluj, spre exemplu, salariul mediu este, pentru un începător, peste 6.000 de lei net, la fel și la București. Odată cu câștigarea de experiență, în cel mult doi ani leafa sare de 8.000 de lei, iar inginerii IT cu mare experiență pot ajunge, fără să aibă funcții de management, și la salarii de peste 25.000 de lei pe lună, net, adică în jur de 5.000 de euro.