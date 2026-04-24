Ilie Bolojan vrea să deblocheze accesul la rețelele de energie pentru scăderea prețurilor. „Vom îndrepta lucrurile”

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri, 24 aprilie, cu președintele Autorității de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu, pentru a discuta măsuri de deblocare a accesului la rețelele de energie, considerat principala cauză a prețurilor ridicate.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea”, a transmis premierul pe Facebook.

Acesta adaugă că, în ultimii ani, „accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre.”

„Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare.

Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile.”

Ilie Bolojan mai anunță că s-a întâlnit cu președintele ANRE, ocazie cu care au convenit asupra măsurilor ce vor fi puse în practică în perioada următoare.

„Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare.”

Așadar, adaugă Bolojan, proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile.

„În acest mod, investițiile reale vor avea acces mai ușor la rețele, contribuind la scăderea prețului energiei.

În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță de modificare a legislației primare. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, în prima jumătate a lunii mai, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate.”

Nu în ultimul rând, premierul subliniază că „regulile clare și susținerea proiectelor serioase sunt condițiile de bază pentru a curăța piața de proiectele speculative.”

Tot vineri, premierul s-a întâlnit și cu Bogdan Ivan, ministrul demisionar al Energiei. Atunci, acesta a transmis că „obiectivul este să întărim sistemul energetic, în așa fel încât să avem un preț mai bun pentru cetățeni și mediul privat.”

„Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creștem producția de energie, să ne creștem capacitatea de stocare și să avem companii de stat performante în energie”.