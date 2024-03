Când încep lucrările la Lotul 2 al Autostrăzii TransCarpați. Este cea mai complexă secțiune de drum, între Sibiu și Vâlcea VIDEO

În urma unei întâlniri organizată de autoritățile județului Vâlcea cu turcii de la Mapa - Cengiz, a reieșit că în curând vor demara primele lucrări la Lotul 2 Boița-Cornetu al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Reprezentanții asocierii de companii turcești, ce vor realiza cea mai complexă dintre secțiunile autostrăzii A1 TransCarpați, au anunțat că așteaptă autorizația de construcție parțială, pentru a demara execuția lotului.

Este vorba despre tronsonul de peste 31 de kilometri de pe Valea Oltului, cuprins între Sibiu și Vâlcea, respectiv Boița și Cornetu-Racovița.

Lucrarea prevede construirea celor mai multe poduri și viaducte de pe un lot al Autostrăzii Sibiu-Pitești, în număr de 49, precum și a șapte tuneluri, dar și a unui ecoduct, la Lazaret-Sibiu, pentru traversarea animalelor sălbatice pe deasupra autostrăzii, a DN7 / E81, a căii ferate și a râului Olt.

În cadrul întâlnirii de marți, 12 martie 2024, de la Vâlcea, s-a discutat atât despre stadiul lucrărilor de pregătire pentru începerea execuției secțiunii 2, cât și despre problemele întâmpinate de către cei care locuiesc în zonele aflate pe traseul autostrăzii.

„Zilele următoare, vom lua autorizație de construcție”

Constructorul turc a menționat cu această ocazie faptul că, pe ultima porțiune aflată în sondare geotehnică, s-a trecut deja de 50% din lucrările dedicate acestei etape din faza de proiect de infrastructură rutieră.

„Zilele următoare, vom lua autorizație de construcție”, a specificat el, fiind vorba despre un document parțial destinat zonei Boița-Sibiu. De asemenea, s-au dat asigurări că execuția va începe chiar în această primăvară: „În aprilie-mai vom începe construcția”.

„De când cu aglomerația de camioane se fac cozi kilometrice de mașini”

Prezenți la întâlnire, primarii localităților vâlcene care se află pe traseul Lotului 2 Boița- Cornetu s-au plâns de îngreunarea accesului localnicilor, dintre DN7 / E81 și satele de pe malul estic al Oltului și de ambuteiajele create de flota care lucrează pentru construcția autostrăzii.

„Ne-am fi dorit o buclă de la intrare în Europeană (DN7 / E81 - n.red.), până în Racovița. Pentru că, de când cu aglomerația de camioane se fac kilometri de mașini în spatele acestora, pentru că nu poți intra, e în pantă...”, a menționat, printre altele, primarul localității Racovița Vâlcea, Ion Narcis Iliescu.

El a făcut referire la faptul că nu există, deocamdată, un drum tehnologic, autovehiculele companiei folosindu-se de aceleași drumuri - comunale, județene, forestiere - ca și localnicii.

Restricții pe podul peste Olt, de la Cornetu

Cu această ocazie, administrația județeană a anunțat că traficul pe podul peste Olt, care leagă DN7 / E81 de celălalt mal al râului, unde există organizarea de șantier de la Cornetu - Racovița, va fi restricționat.

„Vom introduce circulație dirijată pe podul în arcadă peste râul Olt, pentru că este trafic foarte, foarte mare și podul nostru este și el la o vârstă, ca să zic așa. Am dispus toate măsurile, să se circule dirijat, cu pilot, ca să nu se creeze aglomerație pe pod, dar și în intersecția din drumul național pentru cei care merg spre Racovița, Perișani (Țara Loviștei - n.red.) și așa mai departe, să nu fie ambuteiaje, pentru că sunt foarte multe mașini care vin cu materiale pentru Autostrada Sibiu Pitești”, spun oficialii din Vâlcea.

Mai multe amănunte despre problemele provocate de tranzitarea podului peste Olt găsiți AICI.

„Am făcut o evaluare la zi a stadiului în care ne aflăm”

„Întâlnire de lucru pe subiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Am fost ieri la Câineni, la organizarea de șantier a constructorului Lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, pentru un bilanț cu privire la evoluția lucrărilor pe acest tronson. Pentru o bună colaborare, la această întâlnire, alături de constructorul Mapa Cengiz, au fost invitați reprezentați ai instituțiilor publice de la nivelul județului Vâlcea: Instituția Prefectului, Inspectoratul Județean de Poliție, Primăria Racovița, Primăria Câineni și personalul tehnic din cadrul Consiliului Județean (CJ) Vâlcea”, a menționat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, pe contul său de socializare, într-un mesaj însoțit de o filmare (VEZI VIDEO) cu momente din cadrul întâlnirii.

„A fost o întâlnire productivă în care am făcut o evaluare la zi a stadiului în care ne aflăm și am primit asigurări din partea constructorului că proiectarea se va termina curând și că lucrările efective vor începe în această primăvară. De asemenea, în urma discuțiilor, am solicitat să se ia măsurile necesare pentru a evita crearea de ambuteiaje în zonele prin care trec utilajele constructorului. Așa cum am mai spus, autostrada nu trece pe deasupra județului, este un proiect de o importanță majoră atât pentru Vâlcea, cât și pentru România și mă interesează ca lucrările să fie finalizate la termenul stabilit”, a mai explicat Constantin Rădulescu.