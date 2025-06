Doi rapperi români cu discurs anti-UE şi antisemit, „repere pentru adolescenţi” într-un manual de religie pentru clasa a VIII-a

Doi rapperi români, cunoscuți pentru mesajele controversate anti-UE, conspiraționiste și antisemite, sunt prezentați ca modele de viață într-un manual de religie destinat elevilor de clasa a VIII-a.

Stelian Crăciun (Cedry2k) și Dragoș Tudorache (Dragonu AK47), doi rapperi români cunoscuți pentru mesaje care promovează euroscepticismul, teoriile conspiraționiste şi antisemitismul şi elogiază lideri ai Gărzii de Fier apar ca „repere pentru adolescenți” într-un manual de religie pentru clasa a VIII-a. Este vorba despre manualul publicat în octombrie 2020 de Editura Corint Logistic și semnat de Cristina Benga, Aurora Ciachir, Niculina Filat, Mihaela Ghițiu și Ioana Niculae.

Astfel, la pagina 64, cartea propune reflecția asupra pildei Sfântului Petru Damaschinul, care transmite ideea că, indiferent câte căderi ai în viață, trebuie să te ridici de fiecare dată. În pagina următoare, apar Cedry2k și Dragonu AK47, prezentați în fața unor elevi de liceu pentru a-și spune povestea de viață, într-o formulare care îi plasează în rolul unor „fii rătăcitori” ce s-au întors la credință după o perioadă marcată de excese.

Manualul prezintă astfel:

„Patru prieteni, trei dintre ei cântăreți de rap – Stelian Crăciun, alias Cedry2k, Dragoș Tudorache, cunoscut ca Dragonul AK 47, Robert Iordache, zis și Robert Drogatul – și grafferul Dragoș Lipșa, au dorit și ei să fie fericiți. Povestea vieții lor este una care a schimbat destine. Mărturiile lor sunt actuale și te impresionează. Ei deapănă amintiri mai puțin plăcute din timpul concertelor, unde drogurile și alcoolul se împleteau cu orgoliul de a fi the best in town. Seducția succesului a trezit în ei gustul de a fi aclamați de toți fanii. O lecție de viață pe care n-au vrut să o mai continue”.

În manual, Cedry2k este citat spunând: „Dumnezeu nu renunță la iubirea Lui pentru noi în momentul căderii, ci ne iubește mai mult în momentul ridicării noastre. Mult mai importante sunt în ochii lui Dumnezeu ridicările decât căderile”, afirmație publicată inițial în Ziarul Lumina, publicație a Patriarhiei Române, și preluată în manualul școlar.

Totuși, dincolo de imaginea celor doi ca oameni care „s-au întors la Dumnezeu”, mesajele publice promovate de Cedry2k prin piesele sale rămân destul de controversate, versurile abundând în teme antisemite, homofobe, antivacciniste și ostile față de Uniunea Europeană.

„Nu scapi ca de râie de minciuni, că nu e niciun post TV să nu facă reclamă la UE.

Și mesajele-s virale: când n-ai femei goale, ai propagandă gay chiar din clasele primare

Mai e oare de mirare că urmați o cale în care acceptare înseamnă mare exploatării raționale

Defrișări barbare de la multinaționale

Droguri legale, număr de avorturi tot mai mare, că…

Legile europene-s niște porcării

Închide ochii la probleme, pune camere, antene, vinde droguri la copii” (România furată - Cedry2k).

„Jet din ochii mei, tu și acei lachei de ovrei

Și căței ce dați okey la gay și moschei” (Același joc, Cedry2k)

De asemenea, artistul elogiază personaje asociate mișcării legionare:

„Cinstește memoria Sfinților închisorilor

Suferința și curajul mărturisitorilor

Exact ca Brâncoveanu și-au apărat neamu'

Căpitanu' Codreanu, Bordeianu, George Manu

Traian Trifan, Oprișan, Ogoranu”.