Defrișări masive pentru Autostrada Sibiu-Pitești. „Lemnul a fost dat gratuit localnicilor expropriați sau nevoiașilor” FOTO

Zeci de hectare de pădure au fost deja defrișate până acum, potrivit oficialităților, pentru a face loc Autostrăzii Sibiu-Pitești, în zona montană. Astfel de lucrări sunt în toi pe Loturile 2 și 3.

Este vorba atât despre pădurile aflate în administrarea Regiei Naționale Romsilva, cât și ale localnicilor, administrate de obștile de moșneni sau aparținând unităților administrativ-teritoriale.

Pe ambele loturi pe care s-au realizat și se vor mai realiza defrișări masive (VEZI GALERIA FOTO), localnicii din Vâlcea, fie că se aflau printre expropriați, fie că nu, au putut beneficia de materialul lemnos exploatat în mod gratuit. Celor care le-a fost dus până la poarta casei li s-au luat doar banii pe transport, după cum au declarat primarii vâlceni pentru „Adevărul”.

În urma unei vizite în teren făcută zilele trecute, un secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a făcut public stadiul celor mai scumpe contracte din istoria CNAIR - Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Cele două loturi de pe Autostrada Sibiu Pitești: Boița-Cornetu, dintre Sibiu și Vâlcea și Cornetu-Tigveni, dintre Vâlcea și Argeș, fac parte din cel mai important proiect de infrastructură rutieră prevăzut în „Programul Investițional 2021 – 2030 pentru dezvoltarea infrastructurii din România” și prevăd, totodată cele mai complexe lucrări, având în vedere dificultatea dată de zona montană pe care o traversează traseul, fiind și prima trecere la nivel de autostradă peste Carpați.

→ Imaginea 1/9: Defrișările în zona montană a Autostrăzii Sibiu Pitești Foto Irinel Scrioșteanu Facebook

Turcii vor începe primele lucrări pe secțiunea Viaductului Boița

Pe Lotul 2 Boița–Cornetu al Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești se realizează încă foraje suplimentare pentru studiile geotehnice, în zonele accesibile, dar și în zonele recent eliberate în urma defrișării, din județul Vâlcea. În același timp, în județul Sibiu va începe în curând marcarea a aproximativ 25.000 de copaci, fiind semnat în acest sens un contract între Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov și Ocolul Silvic Boița.

Pe acest lot, potrivit lui Irinel Scrioșteanu, au fost finalizate un proiect parțial - pe prima secțiune ce cuprinde viaductul de la Boița în lungime de 700 metri - și proiectul tehnic de execuție, ambele necesare pentru emiterea autorizației de construire ce va da startul primelor lucrări de pe Lotul 2 Boița Cornetu.

Tronsonul în lungime de 31,33 kilometri prevede execuția a 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m și un ecoduct de 210 metri lungime, la Lazaret, ce va trece peste DN7 / E81, calea ferată și râul Olt.

Italienii au ras 56 de hectare de pădure, pentru cel mai lung tunel de autostradă

Potrivit aceleiași surse, pe Lotul 3 Cornetu–Tigveni au fost finalizate studiile geotehnice, topografice, arheologice, precum și deminarea, fiind defrișate 56 de hectare de pădure, însumând aproximativ 14.000 metri cubi de lemn.

Este în curs de amenajare șantierul de la Cepari – Argeș, pe un teren de șapte hectare, dar și un punct de lucru în Racovița - Vâlcea, pe o suprafață de patru hectare. Acestea vor cuprinde birouri administrative, stații proprii de asfalt și beton, precum și linii de producție prefabricate (grinzi din beton).

Tronsonul în lungime de 37,40 kilometri prevede execuția a 96 de poduri și viaducte, a celui mai lung tunel de autostradă din România, de 1,7 kilometri, a unui ecoduct la Călinești Brezoi, în Vâlcea, două noduri rutiere - la Cornetu și Rudeni, două spații de servicii și un Centru de Întreținere și Coordonare.

„Unii vor avea lemne de foc câțiva ani, alții l-au vândut”

Localnicii expropriați de pe aceste tronsoane au primit în schimb materialul lemnos din pădurile pe care le-au deținut pe tronsonul Autostrăzii Sibiu - Pitești.

„Avantajul este că materialul lemnos rezultat de pe terenurile împădurite care au fost defrișate le-a fost dat înapoi oamenilor, atât din fondul forestier, cât și de pe pășuni. Până în rampă a plătit exploatarea CNAIR, iar din rampă fiecare s-a descurcat. A fost un lucru bun acest aspect. Unii se vor putea bucura măcar un an - doi, vor avea lemne de foc, iar cei care au avut suprafețe întinse în fondul forestier au vândut din lemn și și-au mai recuperat din pagubă”, a menționat pentru „Adevărul” Sorin Leonte, primarul din Perișani – Vâlcea, localitate aflată pe traseul Lotului 3 Cornetu Tigveni al Autostrăzii Sibiu-Pitești.

O primărie a dat gratis material lemnos tuturor sătenilor sărmani

La Racovița – Vâlcea, primăria le-a dus oamenilor lemnele de foc până la poarta casei.

„Am avut multă pășune împădurită pe tronsonul italienilor (Lotul 3 Cornetu-Tigveni exploatat de WeBuild - n.red.). Iar acum, pe tronsonul turcilor (Cengiz - Mapa), Boița-Cornetu, am o obște sătească care e proprietară pe pădurea unde se taie și am înțeles că și acolo vor lăsa lemnul la oameni. Este vorba atât despre suprafețe cu păduri declarate, cât și despre pășunile unde au existat copaci care au fost tăiați, iar lemnele date oamenilor gratis”, a precizat pentru „Adevărul” și primarul Ion Narcis Iliescu din Racovița, localitate în care se intersectează Loturile 2 și 3.

Aici au primit material lemnos inclusiv cei care nu s-au aflat pe lista de exproprieri: „Avem cele mai multe terenuri expropriate... mai bine de 500 de proprietăți pe tronsonul Boița–Cornetu și aproape 100 pe tronsonul Cornetu–Tigveni. Pe cel din urmă aveam o mare pășune de vreo 60 de hectare... Compania angajată de cei de la WeBuild s-a ocupat de marcare, de tăiere, pe banii ei, iar oamenii s-au dus și au luat materialul lemnos. Am avut și noi Primăria, dar n-am avut ce face cu lemnul și l-am dat pe tot localnicilor. Le-am luat doar banii pe transport, că l-am dus până la poartă, fiindcă sunt foarte mulți bătrâni. Am făcut contract cu o firmă și am dat câte trei metri cubi de familie”.