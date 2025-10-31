Articol publicitar

Căldura și confortul de acasă: cu E.ON Life și E.ON ServExpress, ai mereu pe cine conta

Confortul de acasă nu înseamnă doar liniște și siguranță, ci și certitudinea că totul funcționează așa cum trebuie. Aburul apei calde într-o dimineață rece sau căldura care te învăluie când ajungi acasă – toate acestea sunt parte dintr-un sentiment simplu, dar esențial: acasă este locul unde totul merge bine.

Pentru ca acest confort să nu lipsească niciodată, ai nevoie de o soluție completă, sigură și gândită pe termen lung. O soluție în care să ai încredere și care să îți ofere suport real, oricând ai nevoie. De aceea, tot mai mulți români aleg E.ON Life și E.ON ServExpress – două servicii create pentru a oferi echilibru între tehnologie, grijă și siguranță.

Căldura care înseamnă mai mult decât confort

O centrală termică înseamnă eficiență, economie și liniște, dar atunci când apar defecțiuni, costurile și stresul pot fi mari. Centrala termică este inima casei, iar ca orice echipament folosit zilnic, are nevoie de atenție și întreținere. Alegerea unei soluții complete – care include echipament, montaj și servicii tehnice – este o investiție în siguranța familiei.

E.ON Life, soluția de încălzire cu centrală termică în condensare, este creată pentru cei care vor să trăiască fără grija problemelor tehnice și care prețuiesc calitatea și confortul.

E.ON Life – soluția completă pentru confortul tău

Peste 63.000 de familii din România au ales deja E.ON Life, pentru că oferă totul într-un singur pachet, adaptat nevoilor fiecărei locuințe:

  • o centrală termică în condensare, dintr-o gamă variată de branduri de top – Vaillant, Ariston, Saunier Duval, Protherm – aleasă în funcție de caracteristicile casei tale, cu sprijinul consultanților E.ON;
  • plată în rate, pe 1, 2, 3, 5 sau 7 ani, cu avans 0, direct pe factura de gaze naturale;
  • consilierea expertului tehnic, care te ajută să alegi centrala potrivită chiar la tine acasă;
  • livrare, instalare și punere în funcțiune incluse, fără complicații;
  • servicii tehnice obligatorii pentru siguranță, realizate de specialiști autorizați;
  • asistență 24/7 pentru intervenții de urgență la centrala termică și instalația electrică;
  • garanție extinsă pe toată durata contractului.

Totul cu rate fixe, transparente și fără costuri ascunse – o soluție modernă pentru un confort fără griji.

Siguranța vine din grijă, nu din noroc

Mulți amână verificările tehnice, crezând că „merge și așa”, dar siguranța nu se bazează pe noroc. Legislația impune termene clare:

  • verificarea instalației de utilizare a gazelor naturale (VIU) – la fiecare 2 ani;
  • verificarea tehnică periodică a centralei termice (VTP) – tot la 2 ani;
  • revizia instalației (RIU) – o dată la 10 ani sau după o perioadă lungă de neutilizare.

Aceste lucrări pot fi efectuate doar de specialiști autorizați ISCIR și ANRE. Cu E.ON, procesul este simplu: dacă alegi pachetul potrivit, toate verificările sunt incluse. Ești anunțat, se programează vizitele de evaluare, iar tu știi că totul este sub control.

O centrală bine întreținută consumă mai puțin gaz, poluează mai puțin și are o durată de viață mai mare. În plus, o centrală în condensare consumă cu până la 30% mai puțin față de una tradițională.

E.ON ServExpress – liniștea de a avea mereu pe cine suna

Imaginează-ți o seară de iarnă. Afară ninge, iar centrala se oprește brusc. Fără apă caldă, fără căldură – o situație stresantă, pe care mulți o cunosc. În acele momente, nu vrei să cauți în grabă un profesionist, ci să știi că există cineva pregătit, acreditat să intervină imediat.

Asta oferă E.ON ServExpress: asistență tehnică 24/7, verificări periodice la timp și intervenții rapide, realizate de specialiști autorizați. Astfel:

  • ai intervenții de urgență oricând pentru centrala termică sau instalația electrică;
  • beneficiezi de verificări periodice realizate la timp;
  • ești ajutat de profesioniști care cunosc echipamentele și pot preveni defecțiuni majore.

E.ON ServExpress nu este doar un serviciu de mentenanță – este o garanție de siguranță și confort continuu, pentru ca tu să te bucuri liniștit de casa ta.

Mai mult, între 3 și 16 noiembrie, E.ON pregătește promoții speciale de Black Friday pe eon.ro, inclusiv pentru pachetele E.ON Life. Poate fi momentul ideal să faci pasul spre mai mult confort și siguranță, la un preț avantajos.

Căldura de acasă nu e doar o senzație – e rezultatul grijii, siguranței și parteneriatului cu cei care se pricep. Cu E.ON Life și E.ON ServExpress, știi că ai mereu pe cine conta.

Articol realizat pe baza informațiilor disponibile pe platforma Stație de Energie

