Seceta a crescut producţia de sare de mare în Franţa

Sarea de mare cu denumire de origine protejată "Fleur de Sel de Guerande" este una dintre cele mai scumpe tipuri de sare de pe piaţa mondială, în condiţiile în care se vinde la un preţ de peste 100 de dolari kilogramul pe piaţa din SUA.

Pe măsură ce temperaturile au crescut în ultimele săptămâni şi ploile au fost aproape inexistente, evaporarea apei de mare în regiunea Guerande s-a intensificat, astfel că producţia de sare de mare în regiune a crescut puternic.

"Ne îndreptăm spre o producţie record", a spus Francois Durand, care lucrează în mlaştinile sărate din Guerande de peste 20 de ani. Potrivit lui Durand, dacă în ultimul deceniu producţia de sare de mare s-a situat la o medie de 1,3 tone pe an, în 2022 producţia s-a dublat până la 2,5 tone.

Durând a recunoscut că în aceste condiţii este unul dintre puţinii câştigători, pe termen scurt, al schimbărilor climatice, în timp ce alte părţi ale Franţei se confruntă cu incendii de pădure şi criză de apă.

"Se poate spune asta. Din păcate. În mod clar este ceva benefic pentru noi", a admis Francois Durand, citat de Agerpres.

Regiunea Guerande, din nord-vestul Franţei, este renumită pentru vremea sa variabilă de tip atlantic, însă seceta din acest an a însemnat 40 de zile de soare fără întrerupere, astfel că cei care lucrează în mlaştinile sărate nu au avut vreme de odihnă.

"Muncitorii sunt obosiţi. Nu am avut suficientă ploaie pentru a justifica o pauză", spune Mathilde Bergier, un producător de sare de mare care are şi un mic magazin local de comercializare. Bergier este îngrijorat şi de riscul ca ritmul de muncă intensiv din vara acestui an să nu afecteze structura mlaştinilor în care apa de mare se evaporă.

La finalul acestui sezon record, producătorii de sare de mare încep să îşi pună întrebări cu privire la ce vor face cu toată această sare dacă vremea secetoasă devine ceva normal. Mai mulţi producători au dezvăluit pentru Reuters că au rezerve suficiente pentru a acoperi mai mulţi ani. "Unii chiar au încetat să mai lucreze în acest sezon", a spus Bergier.