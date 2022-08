Scholz: Criza energetică ar fi putut fi prezisă încă din 2021

„Că există o problemă a devenit din ce în ce mai evidentă în ultimul an din cauza faptului că depozitele de gaze deţinute de companii ruseşti nu au fost umplute”, a declarat Scholz luni seara la Oslo, la o conferinţă de presă comună cu premierul norvegian Jonas Garom Støre, care a fost difuzată de N-tv .

„Ne-am confruntat chiar şi cu faptul că, în loc să folosim conductele existente, de exemplu, Yamal - Europa, pentru a importa gaze în Polonia prin Belarus, gazul a fost luat din depozitele de gaze. Şi am luat asta ca pe un semnal foarte serios, aşa că în decembrie, când am preluat postul de cancelar, am cerut autorităţilor responsabile să clarifice ce vom face de fapt când nu vom mai primi suficient gaz”, a continuat şeful guvernului german. Acesta, a spus el, a fost semnalul de plecare pentru a începe investiţiile înainte de începerea conflictului din Ucraina în infrastructura legată de gazele naturale lichefiate.

În acelaşi timp, Scholz a subliniat că viitorul constă în sursele de energie regenerabilă şi extinderea lor masivă. „Au avut loc deja schimbări majore cu un număr mare de pachete legislative care influenţează obiectivele extinderii, precum şi cadrul legal astfel încât să se poată atinge rapiditatea necesară”, a rezumat cancelarul german.

Autorităţile germane încearcă să reducă dependenţa de aprovizionarea cu gaze ruseşti, în lumina situaţiei din Ucraina. Ei consideră punerea în funcţiune a terminalelor de recepţie a GNL ca una dintre soluţii. Aşadar, pe 12 august, Scholz a anunţat că anul viitor va fi creată în Germania infrastructura necesară pentru a asigura aprovizionarea ţării cu gaze. La Oslo, cancelarul a reiterat că autorităţile germane se aşteaptă să construiască terminale pentru primirea gazelor naturale lichefiate pe coasta de nord a Germaniei până în 2023.