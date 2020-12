Bloomberg: Frigul care vine săptămâna viitoare ar putea scumpi energia

Frigul creşte speranţa că, după iarna prea călduroasă din 2019, temperaturile din această iarnă se vor apropia de media pe ultimii 30 de ani. Preţurile energiei cresc şi din cauza restricţiilor impuse de coronavirus, care-i obligă pe oameni să stea mai mult în casă, ceea ce va duce la o creştere a cererii de energie pentru încălzire, scrie Bloomberg

Vremea va testa, de asemenea, o teorie nouă pe piaţă în acest an, conform căreia cererea de energie şi gaze va creşte mai rapid pe vreme rece decât în anii precedenţi. Raţionamentul este că cei care lucrează acasă vor avea nevoie de căldură care altfel ar fi fost oprită sau măcar redusă în timpul în care se aflau la birou.

"Temperaturile sezoniere şi temperaturile sub normal vor avea ca rezultat o cerere generală de energie care va depăşi cu mult normalul din ultimii 10 ani", spune Matthew Dross, meteorolog la Maxar.

Cererea de energie electrică din Germania, cea mai mare piaţă europeană, a fost cu 2% sub media pe cinci ani în noiembrie şi a crescut cu 1,3 gigavati de la an la an, potrivit S&P Global Platts.