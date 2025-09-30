Video Brandul românesc de lactate care intră pe piața din Dubai: Kefirul de Tecuci și brânzeturile de la Artesana ajung în Emiratele Arabe

Artesana, brandul românesc de lactate, ajunge în Dubai cu kefirul și brânzeturile artizanale. Cofondatorii Daniel și Alina Donici au înființat compania „Artesana Tecuci Trading FZCO” în Emiratele Arabe Unite, marcând astfel primul pas al brandului românesc pe piața internațională.

De la amintirile copilăriei și rețetele tradiționale din Tecuci, la fabrici moderne și produse 100% românești, Artesana își propune să aducă gustul autentic al lactatelor în luxosul Dubai, păstrând valorile și tradiția care au definit brandul de la început.

„De ce Tecuci? Pentru că de acolo am pornit. Și mi s-a părut natural să duc numele orașului nostru natal până la Dubai. Poate într-o zi, la fel cum lumea cere jambon de Parma sau șampanie din Champagne, să ceară și kefir de Tecuci”, a declarat Daniel Donici pe pagina sa de socializare.

Originea și autenticitatea – valori care fac diferența

Cofondatorii Artesana subliniază pe site-ul companiei că brandul nu este doar o afacere, ci o poveste despre autenticitate și pasiune pentru calitate: „Artesana este parte din noi, nu este doar o afacere. Dorim să vă cunoașteți cu adevărat povestea noastră – cine suntem, de unde am plecat și spre ce ne îndreptăm.”

→ Imaginea 1/11: Iaurturi Artesana FOTO: FB

Pentru Daniel și Alina, inființarea companiei Artesana a fost un vis care a luat naștere din amintirile copilăriei, când gustul natural al lactatelor făcute acasă le-a marcat viața.

Daniel își amintește cu nostalgie iaurtul cu „lostopane” pus la prins în ulcele de lut de bunica sa, în timp ce Alina rememorează sticlele de lapte aduse zilnic de mama ei – întotdeauna în ambalaje de sticlă.

Drumul spre propriul brand – provocări și perseverență

Potrivit site-ului, povestea Artesana a început în 2008, când Alina și Daniel au decis să transforme pasiunea pentru lactate naturale în afacere. După ce au cumpărat la licitație o clădire veche în Tecuci, cu ajutorul unui împrumut garantat cu casele lor și ale părinților, au demarat construcția fabricii.

„În septembrie 2011, eram gata să renunțăm la proiect, dar un director de bancă a crezut în viziunea noastră. Într-o lună aveam finanțarea și am început construcția,” povestește Daniel Donici.

Fabrica din Tecuci – locul unde începe totul

În iulie 2012, fabrica era gata. Ruina cumpărată în 2008 devenise o clădire cochetă, albă, luminoasă, cu dotări moderne și linii tehnologice de ultimă generație.

În 2023, Artesana a inaugurat cea de-a doua fabrică, care înglobează cele mai noi tehnologii în procesarea laptelui, consolidând poziția brandului pe piața românească.

„Vrem să aducem consumatorilor lactate unice, făcute din lapte 100% românesc. Fără compromisuri, fără drumuri ocolite – așa suntem noi și asta punem pe masa oamenilor,” mai adaugă Daniel Donici.

În prezent, Artesana ae peste 100 de angajați și este prezentă în peste 2.500 de magazine, are aproape 50 de sortimente și o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro.

Dubai, primul pas spre extinderea internațională

Deschiderea companiei în Dubai marchează debutul internațional al brandului românesc.

„Originea contează. Autenticitatea contează. Și cred că și un orășel mic din România poate ajunge un nume mare pe harta lumii,” concluzionează cofondatorul Artesana.