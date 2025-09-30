search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Brandul românesc de lactate care intră pe piața din Dubai: Kefirul de Tecuci și brânzeturile de la Artesana ajung în Emiratele Arabe

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Artesana, brandul românesc de lactate, ajunge în Dubai cu kefirul și brânzeturile artizanale. Cofondatorii Daniel și Alina Donici au înființat compania „Artesana Tecuci Trading FZCO” în Emiratele Arabe Unite, marcând astfel primul pas al brandului românesc pe piața internațională.

Iaurturi Artesana FOTO: FB
Iaurturi Artesana FOTO: FB

De la amintirile copilăriei și rețetele tradiționale din Tecuci, la fabrici moderne și produse 100% românești, Artesana își propune să aducă gustul autentic al lactatelor în luxosul Dubai, păstrând valorile și tradiția care au definit brandul de la început.

„De ce Tecuci? Pentru că de acolo am pornit. Și mi s-a părut natural să duc numele orașului nostru natal până la Dubai. Poate într-o zi, la fel cum lumea cere jambon de Parma sau șampanie din Champagne, să ceară și kefir de Tecuci”, a declarat Daniel Donici pe pagina sa de socializare.

Originea și autenticitatea – valori care fac diferența

Cofondatorii Artesana subliniază pe site-ul companiei că brandul nu este doar o afacere, ci o poveste despre autenticitate și pasiune pentru calitate: „Artesana este parte din noi, nu este doar o afacere. Dorim să vă cunoașteți cu adevărat povestea noastră – cine suntem, de unde am plecat și spre ce ne îndreptăm.”

Iaurturi Artesana FOTO: FB
Imaginea 1/11: Iaurturi Artesana FOTO: FB
Iaurturi Artesana FOTO: FB
Iauturi Artesana FOTO: FB
Brânză Artesana FOTO: FB
Atelier Artesana FOTO: FB
Atelier Artesana FOTO: FB
Kefir Artesana FOTO: FB
Atelier Artesana FOTO: FB
Iaurturi Artesana FOTO: FB
Alina și Daniel, fondatorii Artesana FOTO: FB
Produse Artesana FOTO: FB
551318115 1298280442260083 5890363784820005134 n jpg

Pentru Daniel și Alina, inființarea companiei Artesana a fost un vis care a luat naștere din amintirile copilăriei, când gustul natural al lactatelor făcute acasă le-a marcat viața.

Daniel își amintește cu nostalgie iaurtul cu „lostopane” pus la prins în ulcele de lut de bunica sa, în timp ce Alina rememorează sticlele de lapte aduse zilnic de mama ei – întotdeauna în ambalaje de sticlă.

Citește și: Avem lapte, rețete și tradiție. Ce ne lipsește pentru a intra pe piață internațională a brânzeturilor? "Fără o voce comună, nu contăm"

Drumul spre propriul brand – provocări și perseverență

Potrivit site-ului, povestea Artesana a început în 2008, când Alina și Daniel au decis să transforme pasiunea pentru lactate naturale în afacere. După ce au cumpărat la licitație o clădire veche în Tecuci, cu ajutorul unui împrumut garantat cu casele lor și ale părinților, au demarat construcția fabricii.

„În septembrie 2011, eram gata să renunțăm la proiect, dar un director de bancă a crezut în viziunea noastră. Într-o lună aveam finanțarea și am început construcția,” povestește Daniel Donici.

Fabrica din Tecuci – locul unde începe totul

În iulie 2012, fabrica era gata. Ruina cumpărată în 2008 devenise o clădire cochetă, albă, luminoasă, cu dotări moderne și linii tehnologice de ultimă generație. 

În 2023, Artesana a inaugurat cea de-a doua fabrică, care înglobează cele mai noi tehnologii în procesarea laptelui, consolidând poziția brandului pe piața românească.

„Vrem să aducem consumatorilor lactate unice, făcute din lapte 100% românesc. Fără compromisuri, fără drumuri ocolite – așa suntem noi și asta punem pe masa oamenilor,” mai adaugă Daniel Donici.

În prezent, Artesana ae peste 100 de angajați și este prezentă în peste 2.500 de magazine, are aproape 50 de sortimente și o cifră de afaceri de peste 15 milioane de euro.

Dubai, primul pas spre extinderea internațională

Deschiderea companiei în Dubai marchează debutul internațional al brandului românesc.

„Originea contează. Autenticitatea contează. Și cred că și un orășel mic din România poate ajunge un nume mare pe harta lumii,” concluzionează cofondatorul Artesana.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
digi24.ro
image
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să cheltui mii de euro
playtech.ro
image
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Mișcare fără precedent a Statelor Unite. Se pregătesc de război?
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate