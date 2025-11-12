search
BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%. Estimările pentru inflație și piața muncii

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, miercuri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat banca centrală.

Sediul BNR
BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%. Foto arhivă

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse", se arată în comunicatul băncii.

BNR precizează că monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare.

Inflația a crescut la 9,88% în septembrie, de la 5,66% în iunie

Banca centrală aminteşte că rata anuală a inflaţiei s-a mărit marginal în septembrie, la 9,88%, de la 9,85% în august 2025, în condiţiile în care noile creşteri de dinamică consemnate de preţurile combustibililor şi energiei şi de subcomponentele non-alimentare ale inflaţiei de bază au fost contrabalansate aproape în totalitate de evoluţiile de sens opus de pe segmentele LFO şi produse din tutun.

Pe ansamblul trimestrului III 2025, rata anuală a inflaţiei a crescut astfel la 9,88%, de la 5,66% în iunie, în contextul expirării la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor. Efectele directe tranzitorii ale celor două şocuri inflaţioniste succesive pe partea ofertei au afectat prioritar dinamica agregată a componentelor exogene ale IPC, în principal prin scumpirea drastică a energiei electrice şi mai modestă a combustibililor, al căror impact a fost în mică măsură atenuat de decelerarea semnificativă a creşterii preţurilor LFO, în condiţiile ieftinirii fructelor şi legumelor.

La rândul ei, rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat şi-a accelerat creşterea în trimestrul III 2025, urcând la 8,1% în septembrie, de la 5,6% în iunie. Ascensiunea reflectă transferarea aproape integrală a majorării cotelor de TVA asupra preţurilor de consum, inclusiv pe fondul rezilienţei cererii pe anumite segmente şi al nivelului crescut al aşteptărilor inflaţioniste pe termen scurt. Influenţe suplimentare moderate au venit din dinamica încă ridicată a costurilor salariale şi din efecte indirecte ale scumpirii energiei electrice şi combustibililor, precum şi din mărirea cotaţiilor unor mărfuri agroalimentare şi a cursului de schimb leu/euro.

În luna octombrie 2025, rata anuală a inflaţiei s-a redus uşor, la 9,76%, în condiţiile în care scăderile de dinamică consemnate pe segmentele combustibili şi LFO au fost doar parţial contrabalansate ca impact de continuarea accelerării creşterii preţurilor energiei, ca efect al scumpirii gazelor naturale, în timp ce rata anuală a inflaţiei CORE2 ajustat s-a menţinut la 8,1%.

Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC - indicator al inflaţiei pentru statele membre UE) a crescut în octombrie 2025 la 8,4%, de la 5,8% în iunie 2025. Rata medie anuală a inflaţiei IPC s a mărit la 6,6% în octombrie, de la 5,1% în iunie, iar rata medie anuală a inflaţiei calculată pe baza IAPC a urcat la 6,2% în octombrie, de la 5,3% în iunie 2025.

Creștere economică de 1,2%

BNR menţionează că noile date statistice reconfirmă creşterea cu 1,2% a activităţii economice în trimestrul II 2025, după stagnarea acesteia în trimestrul precedent, evoluţie ce implică o deschidere mai modestă a deficitului de cerere agregată în semestrul I 2025 comparativ cu cea anticipată.

Se reconfirmă, de asemenea, stoparea descreşterii avansului în termeni anuali al PIB şi menţinerea acestuia la 0,3% în trimestrul II 2025, în contextul evoluţiilor de sens opus evidenţiate la nivelul celor două componente majore ale cererii agregate. Astfel, cererea internă şi-a accentuat scăderea de ritm în acest interval, în principal pe fondul comprimării uşoare a formării brute de capital fix faţă de perioada similară a anului trecut şi al descreşterii pronunţate a aportului pozitiv al variaţiei stocurilor, ce au fost doar parţial contrabalansate ca influenţă de creşterea consumului gospodăriilor populaţiei, după declinul uşor înregistrat în trimestrul I 2025, subliniază BNR.

Citește și: BNR menține dobânda cheie la 6,5%, dar avertizează asupra riscurilor la care se expune România

În schimb, evoluţia exportului net şi-a redus considerabil impactul contracţionist în trimestrul II 2025, ca urmare a divergenţei conturate între continuarea creşterii dinamicii anuale a volumului exporturilor de bunuri şi servicii şi scăderea notabilă consemnată de cea a volumului importurilor. Pe acest fond, deficitul comercial s-a redus vizibil faţă de perioada similară din 2024, iar deficitul de cont curent a înregistrat la rândul său o scădere, dar mai modestă, în condiţiile deteriorării balanţei veniturilor primare.

Potrivit BNR, cele mai recente date şi analize indică o cvasi-stagnare a activităţii economice pe ansamblul semestrului II 2025, asociată însă cu o creştere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul III, în condiţiile unor evoluţii eterogene la nivelul componentelor cererii agregate şi al sectoarelor majore faţă de perioada similară a anului anterior.

Astfel, în intervalul iulie-septembrie 2025, vânzările cu amănuntul au înregistrat un mic declin în termeni anuali, iar producţia industrială a continuat să se reducă uşor în iulie-august în raport cu intervalul similar din 2024. În schimb, dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcţii a consemnat un amplu salt pe ansamblul primelor două luni din trimestrul III, în condiţiile unui reviriment pe toate segmentele, mai accentuat pe cel rezidenţial. Totodată, variaţia anuală a exporturilor de bunuri şi servicii şi-a mărit decalajul pozitiv faţă de cea a importurilor în iulie-august, înregistrând o scădere relativ mai modestă faţă de trimestrul precedent. Drept urmare, deficitul comercial şi cel de cont curent şi-au accentuat contracţia în termeni anuali în intervalul iulie-august 2025.

Piața muncii, în scădere

Pe piaţa muncii, datele recente arată atât noi descreşteri ale efectivului salariaţilor din economie în iulie şi august 2025, cât şi o mică scădere a ratei şomajului BIM (Biroul Internaţional al Muncii) pe ansamblul trimestrului III, după majorarea şi menţinerea acesteia la o valoare medie de 6% în primele două trimestre ale anului. În acelaşi timp, sondajele de specialitate din luna octombrie indică o uşoară redresare a intenţiilor de angajare pe orizontul foarte scurt de timp după slăbirea accentuată din trimestrul III, dar şi o restrângere a deficitului de forţă de muncă raportat de companii, inferioară totuşi creşterii înregistrate pe ansamblul T3 2025.

Dinamica anuală a salariului brut nominal a continuat să se reducă în iulie-august, rămânând însă relativ ridicată, iar cea a costului salarial unitar nominal din industrie s-a reamplificat în august, revenind la o valoare de două cifre.

"Principalele cotaţii ale pieţei monetare interbancare şi-au accelerat întrucâtva scăderea în prima lună a trimestrului IV 2025, rămânând totuşi peste nivelurile din aprilie, iar randamentele pe termen mediu şi lung ale titlurilor de stat s-au înscris şi s-au menţinut de la mijlocul lui octombrie pe o traiectorie pronunţat descendentă, atingând valori minime ale ultimelor 12 luni. Cursul de schimb leu/euro a consemnat o creştere relativ abruptă în prima decadă a lunii octombrie, pe care şi-a corectat-o parţial ulterior, în contextul revizuirilor succesive ale aşteptărilor investitorilor privind perspectiva ratei dobânzii Fed, dar şi pe fondul demersurilor interne legate de adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale corective", se arată în comunicatul de la banca centrală.

Citește și: BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%. Ce spun reprezentanții băncii despre măsurile fiscale

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat şi-a prelungit descreşterea în septembrie 2025, ajungând la 7,5%, de la 8% în august, în principal sub influenţa scăderii variaţiei împrumuturilor societăţilor nefinanciare, dar şi în condiţiile în care ritmul creditului în lei pentru locuinţe şi-a stopat ascensiunea, iar cel al creditul în lei pentru consum a continuat să-şi reducă nivelul de două cifre. Ponderea componentei în lei în creditul acordat sectorului privat s-a mai redus astfel uşor, la 69,1% în septembrie, de la 69,3% în august.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 14 noiembrie 2025. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul şedinţei de miercuri va fi publicată pe website-ul BNR în data de 24 noiembrie 2025.

Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 19 ianuarie 2026.

Banca centrală a decis anul trecut, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023.

