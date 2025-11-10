Black Friday cu surprize: cea mai neașteptată comandă făcută de un român BILANȚ

Valoarea celei mai mari comenzi făcute de o singură persoană a fost de aproape 215.000 de le, de Black Friday, agențiile care monitorizează achizițiile spunând că valoarea medie a comenzii a crescut cu 17% față de anul trecut.

Magazinele online au început Black Friday în forță, cu peste 10.000 de comenzi doar în prima oră. Anul acesta, românii au cumpărat de toate – de la șampanie de colecție de 27.000 de lei și televizoare de aproape 110.000 RON, până la geluri de duș vândute în peste 17.000 de bucăți.

„Cea mai ciudată comandă” din România

Una dintre comenzile care au atras atenția echipei Limitless a fost una complet neașteptată:

2 sticle de șampanie premium, 3 aparate foto, un sistem home cinema, un soundbar, un telefon și… 10 pachete de Pampers.

„A fost clar o combinație între lux, pasiune pentru tehnologie și viața de părinte modern”, spun reprezentanții agenției Limitless Agency.

Românii au cumpărat mai mult și mai scump

Analiza internă Limitless arată că valoarea medie a comenzii a crescut cu 17% față de anul trecut, chiar dacă costurile publicității online (CPC) au urcat cu peste 11%.

„Creșterea costurilor nu ne-a oprit din a livra performanță. Am folosit automatizări AI, monitorizare în timp real și strategii de bidding inteligente pentru a maximiza ROI-ul clienților noștri”, a declarat Daniel Slavenie, CEO al agentiei de marketing digital Limitless.

Categoriile vedetă de Black Friday

Top 3 categorii care au avut cele mai mari creșteri procentuale și valorice în comparație cu anul trecut:

1. Suplimente alimentare & produse farmaceutice

2. Cosmetice & Beauty

3. Băcănie & produse gourmet

În volum, cele mai căutate au fost produsele din categoria Cafea & Whiskey, confirmând preferințele tot mai rafinate ale cumpărătorilor români.

Recorduri notabile:

• 214.490 RON – cea mai mare valoare a unei comenzi individuale;

• 56 de produse – cea mai complexă comandă;

• 109.999 RON – cel mai scump televizor vândut;

• 27.000 lei – cea mai scumpă sticlă de șampanie vândută online în România.

1,31 milioane de tranzacţii, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei

Peste 1,31 milioane de tranzacţii, cu o valoare totală de circa 720 milioane de lei, s-au înregistrat, vineri, la comercianţii parteneri care au desfăşurat campania de Black Friday, informează luni procesatorul de plăţi PayU GPO România.

În plus, faţă de ediţia precedentă, numărul tranzacţiilor realizate cu cardul salvat a reprezentat peste 64% din plăţi, în creştere cu 17%.

Procesatorul de plăţi a organizat şi anul acesta, de Black Friday, un eveniment live, maraton, în care a analizat toate trendurile, statisticile şi comportamentul consumatorilor din perspectiva plăţilor, alături de 20 de experţi invitaţi, din domenii cheie ale ecosistemului de e-commerce din România.

Astfel, din datele PayU GPO reiese că cea mai mare sumă raportată în perioada de referinţă s-a ridicat la peste 85.000 lei, la ora 14:30, pentru produse din categoria eTail.

În plus, potrivit companiei, în minutul de aur al Black Friday 2024 au fost înregistrate peste 11.000 de tranzacţii, categoriile dominante fiind cosmetice, FMCG (produse de băcănie, alimente neperisabile), produse pentru copii, IT&C şi home & deco.

„Black Friday 2025 demonstrează încă o dată că românii aşteaptă cu entuziasm această zi, pregătindu-şi din timp bugetele pentru cele mai bune oferte ale anului de la comercianţi. Tot mai mulţi aleg să cumpere inteligent şi planificat, profitând de ratele extinse oferite de bănci şi partenerii financiari, dar şi de confortul plăţilor rapide, cu un singur click, prin cardurile salvate. Aceste tendinţe arată un grad tot mai mare de maturitate şi încredere în comerţul online. Împreună cu partenerii noştri, am lucrat intens pentru ca experienţa de cumpărare să fie rapidă, sigură şi plăcută, adaptată nevoilor reale ale clienţilor", a declarat Elena Gheorghe, country manager PayU GPO România

Valoarea medie pe tranzacţie a fost de 546 lei, de trei ori mai mare faţă de valoarea medie a tranzacţiei anuale. În plus, şi valoarea medie a tranzacţiei cu plata în rate a crescut - 945 lei, de două ori peste media anuală.

Plăţile în rate au reprezentat aproximativ 35% din volumul total procesat, marcând o creştere de 18% faţă de Black Friday 2024.

De Black Friday 2025, 17% dintre tranzacţii au fost plătite cu carduri emise în afara ţării, cu 13% mai mult faţă de ediţia precedentă. Topul ţărilor din care au fost procesate plăţi, după banca emitentă, au fost Lituania, Regatul Unit şi Belgia.