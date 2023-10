Bauindustry DC: Limitarea plăților cash din 1 noiembrie va crea haos în economie

Miercuri intră în vigoare noile reglementări privind plățile cash și cele online, care impun un plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un total de 2.000 lei/zi.

“Noile măsuri vor determina, cel puțin pentru următoarele luni, un haos în economie. Motivul care mă determină să consider acest lucru are legătură cu faptul că Bauindustry DC, companie specializată în distribuția de materiale de construcție deține un magazin online www.platformadeconstructii.ro, care folosește, în relație cu clienții săi, atât varianta plății la livrare, cât și posibilitatea achitării online. Urmărind dinamica plăților la magazinul nostru, am constatat că 70% din cei care comandă refuză să plătească online și preferă plățile cash la livrare. Sunt convins că reglementările Guvernului nu vor face decât să determine cumpărătorii să găsească soluții “inovative” pentru a limita obligația lor de a folosi plata cu cardul”, a declarat Dragoș Vlagali, Director General Bauindustry Dc.

Urmărind comportamentul clientului de materiale de construcții se observă că se împarte în mai multe categorii, cel care cunoaște cum funcționează mecanismul plăților online, are încredere, plătește și așteaptă sosirea mărfii acasă, dar există și alte două categorii care vor întâmpină probleme serioase în acceptarea noilor măsuri luate de Guvern. Una dintre acestea este reprezentată de cumpărătorul care refuză să plătească ceva până nu îl vede efectiv. De asemenea, mai este clientul care fie nu deține un card bancar, fie îl deține, dar nu știe cum să îl folosească, ultimul reprezentând o provocare pentru statul român când vine vorba de buna implementare a acestor măsuri, pe întreg teritoriul României.

De miercuri se limitează plata cash la comercianți

Miercuri, 1 noiembrie, intră în vigoare o parte din noile măsuri fiscale, printre care și limitarea plăților cash la comercianți. Concret, legea stabilește un plafon zilnic pentru plata angajaților, printre altele, iar amenzile sunt usturătoare în cazul în care nu se respectă reglementările.

Concret, lega stabilește plafoane clare pentru plăți și încasări între persoane fizice și firme, între două persoane fizice și între două firme, dar și plafoane pentru banii cash care pot exista în casa firmelor la finalul zilei, pe care le enumerăm punctual mai jos:

Plăți și încasări cash între persoane fizice și companii

Se pot face încasări și plăți între o persoană juridică și o persoană fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, pentru livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări

Plafonul este diminuat astfel de la 10.000 lei la 5.000 lei. Dacă se depășește plafonul de 5.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul. Facturile care depășesc 5.000 lei se pot plăti numerar în limita a 5.000 lei iar diferența peste plafon se poate plăti numai prin bancă, dar acest plafon nu se aplică și pentru plata salariilor.

Plăți și încasări cash între 2 persoane fizice

Se pot face încasări și plăți între 2 persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / tranzacție. Plafonul era până acum de 50.000 lei.

Dacă se depășește plafonul de 10.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Plăți și încasări cash între 2 persoane juridice

Se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică, față de 5.000 lei cât era până acum.

Dacă se depășește plafonul de 1.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Magazinele cash & carry pot încasa cash în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană juridică

Soldul la Registrul de Casa

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

Prin excepție se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor.

Dacă se depășește plafonul de 50.000 lei, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Limitele de plată în numerar:

- 1.000 lei – plata unei firme către o persoană fizică

- 2.000 lei – plata unei firme la un magazin de tipul cash&carry

- 5.000 lei – plata unei persoane fizice către o firmă

- 10.000 lei – plata între două persoane fizice

Facturile care depășesc 5.000 lei se pot plăti numerar de către o persoană fizică în limita a 5.000 lei, iar diferența peste plafon se poate plăti numai prin bancă.