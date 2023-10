Românii au găsit deja portițe pentru plățile cash: „Avem o mireasă, un mire și patru socri”

O antreprenoare care deține o sală de evenimente a întrebat pe grupul dedicat antreprenorilor din România cum poate încasa, după limitarea plăților cash, banii pe care mirii trebuie să îi plătească după ce primesc darul de la invitați.

„Cum o sa faceți încasările în urma evenimentului ținând cont de faptul că nu putem încasa mai mult de 1.000 de lei cash? Clientul vine și îmi dă un avans de 1.000 lei, urmând ca diferența să o achite la final, după ce primește darul de la invitați. Cum procedez?”, a fost mesajul antreprenoarei.

Postarea a generat peste 100 de comentarii. În unele dintre ele antreprenoarea este sfătuită să aștepte publicarea noii legislații în Monitorul Oficial pentru că „se vor găsi portițe”. În alte mesaje autoarea postării este corectată și avertizată că o persoană fizică poate plăti într-o zi cash, unei firme, suma de 5.000 de lei.

„O persoană fizică poate să plătească 5.000 de lei, dar avem o mireasă, un mire, patru socri etc...”, a comentat o membră a grupului. „Dificil, dar este o variantă de luat în calcul. Dar cum facem: avem un contract și 4-5 încasări pentru același contract”, a răspuns antreprenoarea. „Nu aveți voie să fracționați încasările în numerar dintr-un contract”, a avertizat o membră a grupului.

„Clientul merge la 5 dimineața și depune banii?”

Cei mai mulți dintre cei care au comentat au spus că soluția cea mai bună este ca mirii să depună banii de la nuntă la bancomat, iar de acolo să facă plata restaurantului, prin transfer.



„Emiteți factura totală cu un rând de avans minus 1.000 ron. Clientul merge la bancomatul unde aveți contul și depune cash-ul în contul dvs. Sau îl depune în contul dânsului și face plata prin virament bancar către dvs”, a fost sfatul unui membru al grupului.

„Clientul merge la 5 dimineața și depune banii? Îmi pare imposibil... Eu îi emit factura pe toată suma, dar dacă vin mai mulți invitați decât mi-a comunicat? Dacă nu achită factura cine își asumă toate cheltuielile de judecată și timpul pierdut, și banii blocați?”, a comentat antreprenoarea care a ridicat problema plăților cash.

„Mie mi se pare de prost gust să stai să scoți banii din plicuri la 5 dimineața ca să plătești. Localurile care se respectă îți emit factură și poți să plătești în 2-3 zile prin transfer bancar. Cel puțin în Timișoara așa se procedează”, a comentat o antreprenoare.

„Dacă nu încasezi dimineața, ai șanse să nu mai încasezi”

Un antreprenor care organizează, la rândul său nunți, a intervenit în discuție și a arătat că „în ziua de azi este foarte riscant să lași omul să plece din restaurant dimineața”.

„Se vor închide saloane de evenimente pe capete după niște țepe made in Ro. 200x350lei = 70.000 lei. Câți oameni își permit să aibă acești bani cash, să plătească fără să umble la plicuri? Trei într-un sezon! Eu am 14 ani de evenimente am avut cinci evenimente care au fost plătite fără să se umble în plicuri! Rămâne varianta de a face 3-4 contracte și împarți evenimentul în 3-4 plăți în 2 zile. Dacă nu încasezi dimineața… ai șanse să nu mai încasezi!”, a comentat antreprenorul.

Ce prevede noua legislație în domeniul plăților cash

- Se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, de la o persoană juridică.

- Se pot face plăți către persoanele juridice, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi.

- Se pot face încasări şi plăţi între o persoană juridică şi o persoană fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană.

- Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

- Dacă nu se respectă plafoanele de mai sus se aplică amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul.

- Se pot face încasări şi plăţi cash între două persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei.