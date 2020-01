Cîţu: România va împrumuta mai mult în 2020 decât în timpul crizei economice

„Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. Şi haideţi să discutăm despre împrumuturi pentru că nu e niciun secret. La începutul anului am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 3,6% din PIB plus ce vine din urmă. Să plătim datoriile contractate în urmă. Asta este jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi”, a spus Cîţu.

Amintindu-i-se că am împruimutat mai mult decât în plină criză economico-financiară, ministrul a spus că este „o altă economie”.

„Vă dau şi altă relevanţă, de am ajuns să facem aceste împrumuturi. Uitaţi-vă la cum a evoluat deficitul bugetar, la 10 luni în 2016 era un miliard de lei. În 2017 la 10 luni 10 miliarde de lei, în 2018 era 20 de miliarde de lei, iar când am preluat eu mandatul era le peste 28 de miliarde de lei. S-a acumulat, au fost foarte multe datorii şi am ajuns aici. Vedem aici această iresponsabilitate a guvernelor din trecut, care s-au împrumutat şi au tăiat banii de la investiţii”, a declarat Cîţu la Digi 24