Începe marea recalculare a tuturor pensiilor

„Dacă nu era contestată această lege putem fi cu şase luni înainte. Puteam cumpăra aparatură, softuri pentru recalculare, dar nu este acesta un impediment. Vom face pregătirile necesare pentru marea recalculare a pensiilor. Deşi am avut contestată legea la CCR noi am inclus în bugete măririle. Chiar şi cu aceste majorări, în 2021 influenţa pensiilor în PIB va fi sub media UE”, a declarat Budăi la România TV.

Budăi a spus că, în paralel, va fi făcută o analiză pentru a vedea ce personal poate fi detaşat din alte instituţii pentru a fi angrenat în procesul de recalculare a pensiilor.

„Contestaţia doar ne-a întârziat şi a redus perioada de recalculare a celor aproape 5 milioane de pensii din România. Acum, că legea a fost promulgată, vom demara procedurile pentru achiziţia programului informatic necesar recalculării şi, în paralel, vom face o analiză pentru a vedea ce personal poate fi detaşat din alte instituţii pentru efectuarea recalculărilor şi dacă şi câţi oameni trebuie angajaţi. Evident că datele problemei s-au schimbat din cauza acestei întârzieri cauzate de opoziţie”, a declarat, pentru Mediafax, ministrul Muncii.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat luni noua lege a pensiilor, după ce Parlamentul l-a reexaminat, ca urmare a declarării lui neconstituţional de către CCR.

Noua lege prevede că punctul de pensie va creşte etapizat până în 2021, urmând ca în 2022 toate pensiile să fie calculate în funcţie de un nou indice. Impactul financiar al noii legi a pensiilor va fi de 8,4 miliarde de lei în anul 2019, de 24,8 miliarde de lei în 2020, de 58 de miliarde de lei în 2021 şi de 81 de miliarde de lei în anul 2022.

